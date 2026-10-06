OPINION : ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାକ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର କଠିନ ପରୀକ୍ଷା
୨୦୦୩ରୁ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ସାମ୍ନା କରିଆସୁଥିବା ଇରାକୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଫେସର ସୁଜାତା ଅଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 6, 2026 at 1:55 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୦୩ରୁ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ସାମ୍ନା କରିଆସୁଥିବା ଇରାକୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ; କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରିବ ବାଗଦାଦ ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ କେତେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି ତାହା ଉପରେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ଇରାକ୍ରୁ ଶେଷ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସାମରିକ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବସାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୦୩ରୁ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହ ବଞ୍ଚିଆସୁଥିବା ଇରାକୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କ’ଣ ଘଟିବ, ତାହା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରିବ। ବାଗଦାଦ କି ବାହ୍ୟ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିର ଅବସାନକୁ ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧିକାରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ?
୨୦୨୪ରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଓ ବାଗଦାଦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଇରାକ୍ରେ ମିଳିତ ବାହିନୀର ସାମରିକ ମିଶନ୍ ଶେଷ କରିବା ସହ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାକୀ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ସିରିଆରେ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଥିସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିଳିତ ବାହିନୀର ମୁତୟନ ଶେଷ ହେବାର ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ୱାଶିଂଟନ୍ ସହ ଇରାକ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେବା ନୁହେଁ।
ଆମେରିକାର ଇରାକ୍ ସଂପୃକ୍ତତା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ‘ଶେଷ’ ଦେଖିଛି। ୨୦୦୩ର ଆକ୍ରମଣ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନ୍ଙ୍କ ଶାସନକୁ ହଟାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ଭୟାବହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୧ରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ରେ ବାଗଦାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ପୁଣି ଫେରିଥିଲା, କାରଣ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଶର ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁତୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦଖଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ରମଣର ପରିଣାମ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଇରାକ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଦାବି, ଉଭୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଇତିହାସର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ୱାଶିଂଟନ୍ ଏପରି ଏକ ଶାସନକୁ ହଟାଇଥିଲା, ଯାହା ଇରାନ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲା। ଏହା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହାର ଫଳରେ ତେହରାନ୍ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା।
ସାମରିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଇରାକ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ତୁଳନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର।
ଏହି ଅସମାପ୍ତ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦିଗ ହେଉଛି ମିଲିସିଆ ବା ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ, ଇରାକୀ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଣ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିବା ସମୟସୀମା ସହ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ସମୟସୀମାକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସମୟସୀମା ୨୦୨୭ ଜୁନ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ସେନା ଇରାକ୍ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଇରାନ୍ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ବିଜୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରକୁ ଧମକ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାଗଦାଦ ଯଦି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିବ।
କୁର୍ଦ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଆମେରିକୀୟ ଆକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଇ ନିଆଯିବା ନେଇ କୁର୍ଦ୍ଦ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶଙ୍କା ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାଇବାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାକୀମାନେ ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କୁର୍ଦ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ବାଗଦାଦକୁ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସଂଗଠନର ଗୁପ୍ତ ନେଟୱର୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଓ ଆକାଶୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇଥିଲା, ଯାହା ଇରାକୀ ଅଭିଯାନକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କୁର୍ଦ୍ଦ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେହିପରି, ଏକ ମିଶନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଏହି ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇରାକ୍ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସଂଗଠିତ ହେବାରୁ ରୋକିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାକୁ ମାପିବା ଉଚିତ।
https://t.co/PzEB5zdqtO— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 30, 2026
ସାମରିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ। ରଏଟର୍ସ ଅନୁସାରେ, ଇରାକ୍ର ତୈଳ ରାଜସ୍ୱ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ଥିତ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଇରାକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ରହୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଜେଟ୍ ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳରୁ ଆସିଥାଏ। ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୱାଶିଂଟନ୍କୁ ଇରାକ୍ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଇରାକ୍କୁ ଡଲାର୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆମଦାନି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତାହାକୁ ବାଧା ନଦେଇ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ବାଗଦାଦ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ।
ଇରାନ୍ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ବିଜୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଇରାନ୍କୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘଟିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘଟୁଛି। ତଥାପି ଇରାକୀ ନେତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଏବଂ ତେହରାନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ସମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିପଦ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମାଧାନ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ନିଜ ଭୂମିକାକୁ ଆଧାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିକାରରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାଗଦାଦ କେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ, ତାହା ଉପରେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିର୍ଭର କରିବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟବହାରିକ। ଇରାକ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ହେବା ସହ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଇରାକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସହ ନିଜର ସଂପୃକ୍ତତା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏକ ସ୍ଥିର ଇରାକ୍, ଯାହା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାର ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖେ, ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେହି ଇରାକ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଇରାକୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କେତେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହେଲେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମିଳିବ।
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ସୁଜାତା ଅଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସ୍ଲାମିଆର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)