ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ; ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପରୀକ୍ଷା
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତିକୁ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଛି ।
Published : March 10, 2026 at 5:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରବାଦ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ନିଜର କୂଟନୀତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛି । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ରଣନୈତିକ ବାସ୍ତବତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଏକ ଶାସନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ୱଚିତ୍ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଇରାକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଶାସନର ପତନ ଘଟାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଲିବିଆ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଅମ୍ମର ଗଦ୍ଦାଫିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନାଟୋ-ସମର୍ଥିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲିବିଆକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମିଲିସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲା । ସେହିପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା - ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବାହାରୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ।
- ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ:
ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ତର । ଏହି ଅଭିଯାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିତ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ଉଭୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ, ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ ।
ଜାନୁଆରୀ 2023ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୁନିପର ଓକ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବୃହତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ, ସମୁଦ୍ର, ସାଇବର ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।
- ଇରାନର ରଣନୀତି: ସଂଘର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା
ଇରାନର ପ୍ରତି ଜବାବ ସଂଘର୍ଷକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତିରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଉଛି । ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତେହେରାନ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ-ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି । ଲେବାନନରେ ହିଜବୋଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସହିତ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇରାକ ଏବଂ ସିରିଆରେ ମିଲିସିଆ ନେଟୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ (IISS)ର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରକ୍ସି ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଇରାନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରି, ତେହେରାନ ଏହାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛି ।
- ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭିନ୍ନ ଜନମତ:
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜନମତ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି । ଗାଲପ୍ ଏବଂ କ୍ୱିନିପିଆକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନସମର୍ଥନ ସୀମିତ ରହିଛି । ଅନେକ ଭୋଟର ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାରିତ ସାମରିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆମେରିକୀୟ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରେ କି ନାହିଁ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଇରାକ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ଇସ୍ରାଏଲର ଜନମତ:
ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ଜନମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଘରୋଇ ସମର୍ଥନ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି । ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନମତରେ ଥିବା ଭିନ୍ନତା କ’ଣ ଶେଷରେ ମେଣ୍ଟର ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ? ତାହା ସମୟ କହିବ...
ୱାଶିଂଟନ ସାମ୍ନାରେ ରଣନୈତିକ ବିକଳ୍ପ: କିପରି ଶେଷ କରିବେ?
ୱାଶିଂଟନରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ତାର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କେତେଦୂର ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ?
ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ହେବ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରମାଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଅଭିଯାନକୁ ସୀମିତ ରଖିବା । ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଇରାନର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।
ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ତେହେରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା । କିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ନେତା ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱକୁ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିପଦକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ।
ତଥାପି ବ୍ରୁକିଙ୍ଗସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ CSIS ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଶେଷକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ଶାସନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନ କେତେ ଦୂର ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।
ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ଭାରତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଭାରତ ପ୍ରାୟ 85 ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ । ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବାଧା ଶୀଘ୍ର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତଥାପି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଟାଣି ହୋଇଥିବା ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଜଟିଳ ଜାଲକୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରିବାରେ ରହିଛି ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସଂଯମତା ରଖିଛି । ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ଜାରି କରିଥିବା ଅନେକ ଦେଶ ପରି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି । ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଭାରତ ଯେଉଁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥାନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
କାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି । ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ମହତ୍ତ୍ୱକାଂକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି । ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଇସ୍ରାଏଲ, ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେହି ସମୟରେ, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀର ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ, ଗୁପ୍ତଚର ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି ।
ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଡକିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଭାରତ:
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ । ଇରାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜ IRIS ଲାଭନ କୋଚିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ଭାରତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଏଡାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ମାନବିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଜାହାଜକୁ ଡକିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ଯାହା କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତର ଶୋକ:
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆୟତୋଲ୍ଲାଙ୍କ ପରେ ଇରାନୀ ଦୂତାବାସରେ ଶୋକ ପଞ୍ଜିକାରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ସଙ୍କେତ ଏବଂ ତେହେରାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା । ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତ ୱାଶିଂଟନ କିମ୍ବା ତେଲ ଆଭିଭଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରୁଥିବା ବୟାନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୂପରେଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଏହିପରି ସଙ୍କଟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ନୀରବତା, ଯଦି ସତର୍କତାର ସହ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ରଣନୈତିକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ । ଆସନ୍ତା ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଛି କି ? ନା ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ।