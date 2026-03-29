Opinion: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ, ଭାରତରେ ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କି ?
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ । ଭାରତର ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ।
Published : March 29, 2026 at 11:30 AM IST
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ ରାସାୟନିକ ୟୁରିଆର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛିି । ଇରାନ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଇରାନ ଓ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ(ବାହାରିନ, କୁଏତ, ଓମାନ, କାତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ୟୁଏଇ) ଗୁଡିକର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହେବା ପରଠୁ ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ LNG ଏବଂ କୃଷି,ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସାମଗ୍ରିକ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡିଛି ।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହାକି ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଉଛି । କତାର ସମେତ GCC ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବରୋଧର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସାର ଗୁଡିକର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୟୁରିଆ ଦର ଟନ୍ ପ୍ରତି 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 720 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଆମୋନିଆ ଟନ୍ ପ୍ରତି 600 ଡଲାର ହୋଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଡାଇ-ଆମୋନିୟମ୍ ଫସଫେଟ୍ (DAP) ସାର ଦର ପ୍ରତି ଟନ୍ 1,000 ଡଲାର (FOB) ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ୟୁରିଆ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 1,000 ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ।
ପୂର୍ବରୁ ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି:
ସାର ବଜାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ବି ବଜାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ, ୟୁକ୍ରେନ୍-ଋଷ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଋଷ ଉପରେ କଟକଣା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଋଷ ହେଉଛି ୟୁରିଆ, ପୋଟାସ୍ (ମ୍ୟୁରିଏଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାସ୍), ଫସଫରସ୍ଆ ଧାରିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ NPK ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଭଳି ସାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣକାରୀ । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦେଶରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ କମ କରିଦେଇଥିଲା ।
ଏଲଏନଜି ଅଭାବ ଦେଖାଗଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ:
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛି । ଘରୋଇ ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ । ଯାହା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସାଗରରୁ LNG ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯୋଗାଣ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ସହିତ, ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଯଦି LNG ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ବାଧା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଛି । ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ।
କତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ଭାରତ:
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷକରି କତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) 60ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ କତାରରୁ ଆସେ । ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ୟୁରିଆ ଏବଂ ସାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ 70%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାରତ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କୃଷି, ରସାୟନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିରେ 30-40 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ସାର ଅଭାବ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡିବେ ଚାଷୀ:
ସଲଫର ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ । ଭାରତର ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଏ । 2020 ଏବଂ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହାର ୟୁରିଆ ସାରର ପ୍ରାୟ 49 ପ୍ରତିଶତ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ 2025ରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାର ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ 3.7 ବିଲିୟନ ଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ମିଶ୍ରିତ ସାର (NPK) 2.2 ବିଲିୟନ ଥିଲା, ଯାହା ଆମଦାନୀର 31.1 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାର 1.5 ବିଲିୟନ କିମ୍ବା 30.3 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତର ସାର ଉପସାଗର ଦେଶ ଗୁଡିକର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯାହା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦି ଏପରି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଗୁରୁତର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କରଦାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସବସିଡି ବୋଝ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଗତ ବର୍ଷ ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁରିଆ ସାର ମୂଲ୍ୟ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦି ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ଏଲଏନଜି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ । ଉପସାଗରରୁ ଏଲଏନଜି ପରିବହନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ବୀମା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଟନ୍ ପିଛା ପ୍ରାୟ 20 ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଆମେରିକାରୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 80 ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ପରିବହନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଉପସାଗରରୁ ପ୍ରାୟ 8-10 ଦିନରୁ ଆମେରିକାରୁ 45-60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିପାରେ । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତାରିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷ, ବେଲାଋଷ ଏବଂ ଏପରିକି ଚୀନରୁ ନୂତନ ଯୋଗାଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି, ରସାୟନ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଅଛି ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେରିକାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଋଷ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ଋଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ କୃଷି-ରସାୟନ ଉପରେ ରିହାତି କଷ୍ଟରେ ପାଉଛୁ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିବ । ଏପରିକି ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ (FAO) ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝ୍ଟ୍କା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟମକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ?
ପ୍ରଥମତଃ, ଆମକୁ ଋଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନୀତି ପରି ଏକ ନୀତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଭାରତ ଋଷ ସହିତ ଏକାଠି ଛିଡା ହୋଇଆସିଛି । ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଋଷ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଚାପ ପଡିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଋଷ ବିରୋଧରେ ଭୋଟରୁ ବିରତ ରହିଥିଲା ଭାରତ ।
ସେହିପରି ଆମକୁ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଭାରତରେ କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଆମର ସଭ୍ୟତାଗତ ଅଂଶୀଦାର ଇରାନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଛି । ନିସନ୍ଦେହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୂମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛୁ । ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷ BRICS ଆୟୋଜନ କରୁଥିବାରୁ, ଆମକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ, କୃଷି-ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ କୃଷି ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡଲାରକୁ ଛାଡି ଏକ ଜାତୀୟ କିମ୍ବା BRICS ମୁଦ୍ରା ବାଛିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ । ୟୁରିଆ ଶବ୍ଦଟି ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ uréeରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମୂଳତଃ ଗ୍ରୀକ୍ ouronରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ମୂଳତଃ 'ମୂତ୍ର' । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, 1.5 ବିଲିୟନ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୋରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି । ତେଣୁ ଦେଶ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମୁତ୍ର ରହିଛି । ପୁରୁଣା ସମୟରେ ମୂତ୍ରରୁ ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସନ ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଫଳତା ସହିତ ଏହି କୌଶଳ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାକୁ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ 100 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଠାରେ ଆମର ଆଧୁନିକ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବେ ।
ପ୍ରୟାସ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ 150,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସେ । ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ରାବକୁ ପୃଥକ କରି ନିକଟସ୍ଥ ସୁବିଧାରେ ପାଇପ୍ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁ ଠାରେ ଏକ ସରଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ପରିସ୍ରାକୁ ପର୍କାର୍ବାମାଇଡ୍, ଏକ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଗାଈ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉପାୟରେ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ସାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଯଦି ସରକାର ଗୋ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୋ-ସିଏନଜିରୁ ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।