OPINION: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ: ଭାରତକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱରାଜ ନୀତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ କି?
ଭାରତକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନା ଏହାର ରନ୍ଧନ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
Published : March 13, 2026 at 10:57 PM IST
ଯଦିଓ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ LNG କିମ୍ବା LPG ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମେ କ’ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ ?
ଅଣଦେଖା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG)କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ 80 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର LPG ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । 2020-21ର ତଥ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, 89 ପ୍ରତିଶତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ଏଲପିଜିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 49.4 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ଏବେ, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅଭାବ ଏତେ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶାଳ ଧାଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ସହରୀ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 3000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ଇରାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୁଦ୍ଧର ବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ଏବଂ ସାମରିକୀକରଣ । ତା’ପରେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଫଳସ୍ୱରୂପ କତାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ LNG ହବ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ $200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତ ତାର ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗୀ ଇରାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମେଣ୍ଟର ପକ୍ଷ ନେବାକୁ ବାଛିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅବରୋଧର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ରିହାତି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଆଗକୁ ଯଦିଓ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଭାରତ ଏହାର ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଇବ, ଯଦି ଆମେ ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନୀତି ନ ରଖୁ ।
ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ନୀତି
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ସହିତ, ଭାରତ ହୁଏତ ରୁଷ କିମ୍ବା ଇରାନରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ରକୁ ଫେରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ତେଣୁ ଉପସାଗରୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ମନେ ରଖି ଆମକୁ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ନୀତିକୁ ପୁନଃନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମଦାନୀ-ଭିତ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ । ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି, ଜୈବକ-ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 2.07 ବିଲିୟନ ଘନମିଟର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର 29-48 ବିଲିୟନ ଘନମିଟର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏହା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଚୁର ଗୋରୁ ଅପଚୟ ଏବଂ କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କ୍ଲଷ୍ଟର ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୈବ-CNG ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ନକରିଥିବା ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଗୋରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସହିତ ଜୈବ-CNG ୟୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସବସିଡି ଦେଇପାରିବ ।
GAIL କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିକଟତମ ସହରଗୁଡିକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ବାୟୋ-CNG କ୍ରୟ କରିପାରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବାୟୋ-CNG ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବାୟୋ-CNG ୟୁନିଟ୍ର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇପାରିବ ।
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ବ୍ୟର୍ଥିତ ସ୍ଲରି ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୋ-ସାର ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୈବିକ ସାରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ରାସାୟନିକ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜାଳେଣି କାଠ ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ହେବ । ତେଣୁ ଭାରତରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗୋବର ଘଷି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ବାୟୋମାସ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଆମକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନା ଭାରତର ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ୟୁରିଆ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ସାରା ଦେଶରେ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିବେଶ କରି, ସରକାର ଦେଶକୁ ଗଲ୍ଫ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅବସର ନେବା ଏବଂ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ସବୁଜ ୟୁରିଆ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ।
ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବାୟୋ-ସିଏନଜି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଫିଡଷ୍ଟକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ସହିତ, ଆମେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ।
କିନ୍ତୁ ବାୟୋ-ସିଏନଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରୁ, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STP) ସହିତ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମଲ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା, ସ୍କୁଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବାୟୋ-ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟରୁ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଘରୋଇ ୟୁନିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବୃହତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏହା ସହିତ ସୁଲଭ-ଶୈଳୀର ଶୌଚାଳୟ-କମ୍-ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ନୂତନୀକରଣ କରି, ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏହାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର କିଛି ଅଂଶ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ । ସରକାର, GAIL ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସକୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ଅଧୀନରେ ଛୋଟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପଲେକ୍ସ ତିଆରି କରାଯିବା ଉଚିତ । ଇନ୍ଧନରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କୁ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁଜ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପୌରପାଳିକା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ ମିଥେନ କିମ୍ବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାପଚର ମଡେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶରେ ଜୈବ-ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ସୌର ରନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମେ ଦେଶରେ ମଡେଲ୍ ସୌର କୁକର ଉପକରଣ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ଅଭାବ ରହିଛି । ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଉଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜୋର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଭାର କମ କରେ । ଗୃହ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି ନୂତନ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କୁକର ବଜାରରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ଅଧିକ ସୌର ବିକିରଣ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ।
(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)
