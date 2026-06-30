OPINION : ଇରାନରୁ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’: ବଳ ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ
ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଦଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରମାଣ,ରଣନୀତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିନା ଏହାର ସଫଳତା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ରିଗେଡିୟର ରାକେଶ ଭାଟିଆଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : June 30, 2026 at 8:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଥମି ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିର ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ ଏବଂ ବିଜୟର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଥୋପିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ।
- ଇରାନ: ସମାଧାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଓ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ୬୦ ଦିନିଆ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଏହି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଖୋଲିଯାଇଛି। ତୈଳ ପରିବହନ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଛି। ଇରାନର ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ କଟକଣା କୋହଳା ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜା ବଜାର ଉପରେ ଚାପ କମିଛି। ଇରାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IAEA)ର ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଇରାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ବଳ ତାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଇନାହିଁ; ବରଂ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆଣିଛି। ତାହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଇରାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିନାହିଁ।
- ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତ
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆମେରିକା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପୁଳ ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ସେ ଆକ୍ରମଣ, ଦଣ୍ଡ ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁବେଳେ ଥୋପିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅଧିକ କଠୋର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଇରାନ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍, ପ୍ରକ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଉର୍ଜା ପରିବହନ ମାର୍ଗ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ତାକୁ ଭାରୀ ସାମରିକ କ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରଖିଛି।
ନୂତନ ରଣନୀତିକ ପରିବେଶରେ କେବଳ ଟିକି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
- ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ଓ ସମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକ୍-ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ଅଭିଯାନ ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରାଜନୈତିକ ଦୃଢ଼ତା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ସୀମାପାରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଢାଞ୍ଚା କେବଳ ସୀମାର ଆଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ।
ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନଥିଲା। ବରଂ ଅସ୍ୱୀକାର, ଦାବି ଓ ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧର ପଥ ବାଛିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦେଶରେ ଏପରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ, ତିଷ୍ଠି ରହିବା ହିଁ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରମାଣ।
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟ କରିବାରେ ନୁହେଁ। ଦଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟକରଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ପ୍ରଥମଟି ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ଭବ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ନୂଆ ବାସ୍ତବତା ମାନିବାକୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଚରଣ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ।
- ସାମରିକ ବିଜୟ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୁଏନାହିଁ ?
ଏହାର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି
ପ୍ରଥମ, ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଇରାନ ଆମେରିକା ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଉଭୟ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇପାରନ୍ତି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ଓ ପ୍ରକ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ସଙ୍କେତ, ଆତଙ୍କବାଦ, ତୋପ ଗୋଳାବର୍ଷଣ ଓ କୂଟନୈତିକ ଚାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ, ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଚକ୍ରରେ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଧାରଣା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପକ୍ଷକୁ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ।
ତୃତୀୟ, ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ସଙ୍କଟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ଗଲ୍ଫ ଦେଶ, କତାର, ପାକିସ୍ତାନ, ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜା ବଜାର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିଧର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ବାହ୍ୟ ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଦେଇପାରେ।
ଚତୁର୍ଥ, ଆର୍ଥିକ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ବିଶ୍ୱ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତୈଳ ବଜାର ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଥିଲା। ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉର୍ଜା ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିଣାମ ପାଇଁ ଅସୀମ ସମୟ ପାଉନଥାଏ।
- ଭାରତ କଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ?
ଭାରତ ଏଥିରୁ ଶାନ୍ତିବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାମରିକ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି; ସାମରିକ ବଳକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଉସୁକାଣି ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍, ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଓ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
- ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି (Deterrence), ତେବେ ଅଭିଯାନ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ‘ରେଡ୍ ଲାଇନ୍’ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଅଧିକ କଠୋର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି (Disruption), ତେବେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଳାବାରୁଦ ଭଣ୍ଡାର, ଡ୍ରୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ସାଇଟ୍, ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଢାଞ୍ଚା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
- ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ (Escalation Dominance), ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାଇବର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବସ୍ଥାନ, ବିକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କୂଟନୀତି ସମନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର।
- ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସନ୍ଦେଶ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥାର୍ଥ, ସୀମିତ ଓ ଅନୁପାତିକ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରମାଣ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବାର୍ତ୍ତାଦାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦରକାର।
- ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ସୀମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କୂଟନୈତିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସୂଚନା ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ।
- ଭାରତ କଣ କରିବା ଉଚିତ?
ଭାରତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଥିସହ ସାମରିକ, କୂଟନୈତିକ, ସାଇବର, ଗୁପ୍ତ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘତର ଉତ୍ତେଜନା-ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦରକାର।
ଏଥିପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗତିବିଧି, ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଭିଯାନ ଓ କୂଟନୈତିକ ସଙ୍କେତ ଅଲଗା ଘଟଣା ନୁହେଁ; ସବୁ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ। ସଠିକ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପରିଣତ କରିବା ହିଁ ମୂଳ କଥା। ଏଠାରେ ସଫ୍ଟୱେର ଓ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚିହ୍ନଟ, ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଧରିବା ଓ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତିଜ୍ଞାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ତୀବ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରବାହ ଯୁଗରେ ଭାରତକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁରେ ଅସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ କଣ ଆଘାତ ପାଇଲା ଓ କଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ସାର୍ବଜନୀନ ବାର୍ତ୍ତାଦାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୂଟନୈତିକ ବ୍ରିଫିଂ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ ସହ ପାକିସ୍ତାନର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଗଲ୍ଫ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ତାହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ବ୍ୟାପକ କୂଟନୈତିକ ମଞ୍ଚ ଦେଇଥାଏ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା, ସାମରିକ ଉପକରଣ, କୂଟନୈତିକ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟକୁ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୋଲି ଦେଖିହେବ ନାହିଁ।
ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଏହା ହେବ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବରଂ କିଏ ସାମରିକ ବଳକୁ ରାଜନୈତିକ ପରିଣାମରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲା, ତାହା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ।
ଏହି ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ; ସାମରିକ ବଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ତେଜନା-ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରମାଣ ଓ ଆକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ରଣନୀତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ଭାରତର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ସେହି ଦଣ୍ଡକୁ କିପରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି, ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ କି କିଏ ଅଧିକ କ୍ଷତି କଲା, ବରଂ କିଏ ତାର ଚାହିଁଥିବା ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ରାଜନୈତିକ ପରିଣାମରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲା।
(DISCLAIMER : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)