Opinion: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ: କାହିଁକି ଏହା ଭିନ୍ନ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥିଲା
ଆମେରିକାର ମହାନ ରଣନୀତିରେ ଇରାନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଭୁଲ ହିସାବ କିତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି । ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ଭୂଲ କରିଛି ।
By Vivek Mishra
Published : March 18, 2026 at 1:30 PM IST
ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା–ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଅତୀତର ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କିଛି ଭୟଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହି ସମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ–ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଉପସାଗର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ପରିମାଣ ଅଭୂତପୂର୍ବ ।
ଗତ ବର୍ଷ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ବଙ୍କର-ଧ୍ବଂସକାରୀ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରି ଆସିବା । ଇରାନ ସହିତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡିତ ହେବାକୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁନଥିଲା ।
ସର୍ବୋପରି, ଏହି ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୌଣସି ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଇରାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପରି ଲାଗୁଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ପ୍ରଥମେ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ରତା ଅତୀତଠାରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ । ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିବଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିରୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ।
ଏଥିସହିତ ଇସ୍ରାଏଲର ଆମେରିକାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି କଠିନ କରୁଛି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ହୋଇପାରେ ଏହି ଧାରଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପୁଣି ମିଳିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା କମିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ସଭ୍ୟତାମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି । ଏହା କେବଳ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ, ଅପମାନର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ଏହି ଭାବନା ରାଜ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ସହାୟତା କରେ,ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ନେତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ଉଭୟ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବା କଷ୍ଟକର । ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିପାରେ ।
ଭବିଷ୍ୟତ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କ୍ଷତିପୂରଣ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସମ୍ଭାବନା କମ । ଇରାନ ପାଇଁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ।
ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଭେଦ କରିବା ସହିତ ଏହାର କ୍ଷମତା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦେଶ ଓ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ, ଯାହାରେ ୟୁଏଇ ଭଳି ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବରୋଧ ସମ୍ଭାବନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ।
ଇରାନ ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ରଣନୀତିରେ ଭୁଲ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବାଧା ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଇରାନର ଚାପରୁ ମୁକ୍ତିର ଅବସର, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଇରାନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷାର ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ପଛକୁ ଫେରିବା କଠିନ । GCC ସଂହତି ଓ ବିଶ୍ୱ ମୁସଲିମ ଏକତାକୁ ଅବହେଳା କରି ଇରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ GCC ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆମେରିକାର ଆକଳନ ବାହାରେ ଥିଲା । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା ।
ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି । କେବଳ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।
ରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ଯେପରି ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେପରି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ଆହୁରି କଠିନ କରିଛି ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଇରାନ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛି ।
ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
ଇରାନ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଭାରତର କ୍ଷମତା, ସ୍ପଷ୍ଟ ପକ୍ଷଗ୍ରହଣ ବିନା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନର ଉଦାହରଣ ।
(Disclaimer: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)