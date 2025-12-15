International Mountain Day: ପାଳନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାମରେ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ବତ ଦିବସ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଚେତାବନୀ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ପର୍ବତ ଦିବସ-୨୦୨୫ । ଏଥର ଥିମ ରହିଛି "ପର୍ବତ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା" , ଯାହା ତରଳୁଥିବା ହିମବାହ, ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ହିମବାହର ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ବତ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପର୍ବତ ପରିସଂସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଭାରତ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କେବଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ପରିବେଶଗତ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଦିଗରେ କିପରି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭଣ୍ଡାର। ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର କେବଳ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୃଥିବୀର ଜୈବିକ ସମ୍ପଦରେ ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ମ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି । ଖରାପ ଜଳବାୟୁ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅନନ୍ୟ ବିକାଶର ପଥ ଗଠନ କରିଛି । ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଏହି ଭୂଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଆମ ଗ୍ରହରେ ଉପଲବ୍ଧ 60-80% ମଧୁର ଜଳ ଏମାନେ ହିଁ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଅତି କମରେ ଅଧା ମାନବ ସମାଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ହିମମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ପଛକୁ ହଟିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଅତି କମରେ 600 ହିମମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ହିମମଣ୍ଡଳର ନିରନ୍ତର ପତନ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନରେ, ହିନ୍ଦୁକୁଶ ହିମାଳୟରୁ ତରଳୁଥିବା ଜଳ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଅବବାହିକାର 180 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 80% ଜଳସେଚନ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେହିପରି, ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ, ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପ୍ରାୟ 90% କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହିମମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ପତନ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଏହା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରି, ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ଅବାଧିତ ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଜଳବିଜ୍ଞାନ ବାଧା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । ଏହା ଅବବାହିକାରେ ବର୍ଷା ଅନୁପାତକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି।
ବିରାଟ ବିରାଟ ପର୍ବତମାଳାସବୁ ଭାରତର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ । ହିମାଳୟ, ସହ୍ୟାଦ୍ରି, ଆରାବଳୀ ଏବଂ ବିନ୍ଧ୍ୟ..ଏମାନେ ସମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଓଲଜିକାଲ ଯୁଗରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛକୁ ବୁ ହଟିଛନ୍ତି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ହିମାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ଼୍ଡଟେକି ଛିଡା ହୋଇଛି ।
ଯଦି ହିମାଳୟ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସାଇବେରିଆରୁ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଅଟକା ଯାଇ ପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ହୁଏତ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତା । ମୌସୁମୀକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ବର୍ଷା ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ହିମାଳୟ ନ ଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା !
ହିମାଳୟ ନ ଥିଲେ, ଏହି ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଉପମହାଦେଶ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ଅବାଧ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଯାହା ଫଳରେ ନିମ୍ନ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିମାଳୟ ହିମବାହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଧାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।
ହିମାଳୟ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟର ଧକ୍କାରେ ଉଚ୍ଚ-ଚାପ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ନାଟକୀୟ ଆକାର ଏହି ଭୂଚଳନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ଆକୃତି ପାଇଛି।
ଯଦିଓ ବାର୍ଷିକ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷାର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ, ତେବେ ଭୂଗର୍ଭ ଅଭିସରଣ ଯୋଗୁଁ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ପାହାଡକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ବିପକ୍ଷ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ହିମାଳୟ ବିନା, ଭାରତର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ
ଏହି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଯେ, "ହିମାଳୟ ବିନା, ଭାରତର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ।" ଉପମହାଦେଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟମାଳା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ, ହିମାଳୟ ଭାରତକୁ ଉର୍ବର ଏବଂ ବାସଯୋଗ୍ୟ କରିଛି । ଏଥି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ନୀତି କେରଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହା ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମଘାଟର ଉପସ୍ଥିତି ନାମରେ ପରିଚିତ । ହିମାଳୟଠାରୁ ପୁରୁଣା, ଏହି ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୈବିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଏହାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ଋତୁକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆକାର ଦିଏ ଏବଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରଜାତି ବିବିଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
ଏହି କାରଣରୁ, ପଶ୍ଚିମଘାଟକୁ ବିଶ୍ୱର ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ ଜୈବ ବିବିଧତା "ହଟସ୍ପଟ୍" ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ ଏବଂ ମାଛଙ୍କ ପରିଲ ଅତି କମରେ 325 ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପଶ୍ଚିମଘାଟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏହାର ଗଭୀର ଭୌଗୋଳିକ ଇତିହାସର ପରିଣାମ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ଥାନ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୁରାସିକରେ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଭୂମିର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ମହାଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଭାରତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁରେସିଆ ସହିତ ଏହାର ଏକୀକରଣ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଖରାଟିଆ ଭୌଗୋଳିକ ଢାଲ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ଉଦୟ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ଅନନ୍ୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହେଉଥିବା ଭଙ୍ଗାଗଢା କାରଣରୁ ପର୍ବତରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟରେ ନିର୍ମିତ ଶହ ଶହ ଡ୍ୟାମ୍ ଏହି ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଚାପକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସମୟ ସହିତ ନଦୀ ପ୍ରବାହକୁ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।
ଅସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ ପାହାଡ଼
ଅସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ଉପମହାଦେଶର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତମାଳାର ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆଖପାଖର ଭୂଦୃଶ୍ୟଠାରୁ 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ନୂତନ "ଉଚ୍ଚତା ସୀମା" ପ୍ରଚଳନ କରି ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବନ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥିବା ୧୨,୦୮୧ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୧,୦୪୮ ଅର୍ଥାତ ମାତ୍ର ୮.୭ ପ୍ରତିଶତ, ସଂରକ୍ଷିତ ପରିସରର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ହରାଇବେ, ଯହ୍ୱାରା ବଡ଼ ଧରଣର ବାଲି ଖନନ ଏବଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ବିକାଶର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଧ୍ୱଂସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଥର ମରୁଭୂମିରୁ ଆସୁଥିବା ବାଲିଝଡ଼ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଶେଷରେ, ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମରୁଭୂମିକରଣ ହେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରଧାମ ପଦକ୍ଷେପ ପରି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଏବଂ ରେଳ ଲାଇନ, ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ରାସ୍ତା-ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ପରିବେଶର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରସାରଣକୁ ଆକ୍ରାମକ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଭଙ୍ଗୁରତାର ବଢ଼ୁଥିବା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗ୍ଲାସିଅର ପଛକୁ ହଟିଯାଉଛି । ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ଖନନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପର୍ବତ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିରନ୍ତର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିଯାଉଛି ।
ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଢାଲ ବିଫଳ ହୁଏ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୋଲ ଏବଂ ବନ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପର୍ବତର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ନିହିତ । ତା’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଆମାଜନ କିମ୍ବା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ପରିବେଶ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ବତ ଦିବସ, ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ସାମୂହିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଭୂଦୃଶ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଠାରେ ପରିବେଶଗତ ବିଭ୍ରାଟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ବତ ଦିବସ ଏକ ଉତ୍ସବଠାରୁ ଅଧିକ
ଏହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ । ଆମର ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଚେତାବନୀ ଅଟେ । ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ପରିକଳ୍ପିତ "ଜଳମୟ, ଉର୍ବର, ସବୁଜ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା" ଭୂମିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ , ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଭୂଦୃଶ୍ୟର କ୍ଷତିକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ କମ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ବେପରୁଆ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସିଧାସଳଖ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତି ବହୁତ କମ ମିଳୁଛି ।
ଠିକ ମାର୍ଗରେ କାମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ, ଠିକ କାମ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିସହିତ ଏପରି ନୀତି ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଏହି ଦୁର୍ବଳ ପରିବେଶକୁ ସମାନ ଶକ୍ତିର ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏକ ଉର୍ବର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଲାଗି ଦାବି କରିବା ସହିତ ଆମେ ଆମର ସାମୂହିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ପାରିବା।
