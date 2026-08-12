OPINION: ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ
ଯୋଗାଣ-ପାର୍ଶ୍ୱ ହସ୍ତକ୍ଷେପ; ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ସୀମିତ କରିବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରି ମୁଦ୍ରା ନୀତିକୁ ପରିପୂରକ କରିପାରିବ।: ଏମ୍. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 12, 2026 at 4:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିଜନିତ ଚାପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ବୋଝ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଭାବେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଆବାସ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (CPI) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ନ କରିପାରେ। ଏହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛି।
୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରେ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଇନ୍ଧନ, ପରିବହନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ହୋଲସେଲ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ୨୦୨୫ରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ହୋଲସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (WPI) ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ୮.୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ମେ’ରେ ୯.୬୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଜୁନ୍ରେ ୯.୮୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (CPI) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଏହା ୦.୭୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ୨.୭୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଜୁନ୍ରେ ୪.୩୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ହୋଲସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଉଛି ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଲେ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ପରିବାରର ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ CPI ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ ବଦଳରେ ଅଧିକ ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ଭ୍ୟାଲୁ-ଆଡେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଅଧିକ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିପାରୁଛନ୍ତି।
୨୦୨୪ ସିରିଜ୍ ଅନୁସାରେ CPIରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଣ-ମଦ୍ୟପାନୀୟ ପାନୀୟର ଓଜନ ୩୬.୭୫ ପ୍ରତିଶତ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଆବାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ CPI ଓଜନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭାର ପକାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷାର CPI ଓଜନ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ, ମେଡିକାଲ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ୍ର ୬.୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟି ସମେତ ଆବାସର ୧୭.୬୬ ପ୍ରତିଶତ। ଏହି ତିନୋଟି ବର୍ଗ ମିଶି CPIର ୨୭.୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଗଠନ କରୁଛି।
ଏହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ଓଜନ ଅନେକ ପରିବାର ପ୍ରକୃତରେ କରୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ମେଳ ନ ଖାଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ CPIରେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
CPIର ଓଜନ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆବାସ ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟିକୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତାହା ଆକଳନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ୨୦୨୩-୨୪ର ହାଉସହୋଲ୍ଡ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ମାସିକ ମୁଣ୍ଡପିଛା ହାରାହାରି ଉପଭୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ₹୪,୧୨୨ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ₹୬,୯୯୬ ଥିଲା। ସୀମିତ ଆୟ ଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଆୟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବଢ଼ୁଥିବା ଜୀବନଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ବେକାରି କିମ୍ବା ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ଋଣ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇପାରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଆବାସର ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ବିଭେଦ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିଜନିତ ଚାପ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚକାଙ୍କ (IIP) ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ୫.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଜୁନ୍ରେ ୭.୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ିଛି। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି।
୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବରରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ୭.୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଏବଂ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଧାରାରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବିପଦ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିଜନିତ ଚାପ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଘରୋଇ ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନର ମିଶ୍ରଣ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଦା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତଥାପି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିବ।
ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାଧା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS)କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଏହାର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିସର ବଢ଼ାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରି ଖାଦ୍ୟ, ଇନ୍ଧନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାର ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରେ।
ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଆମଦାନି ଉତ୍ସରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା, ଆମଦାନି-ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପରିବହନ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାନୀତିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ତେବେ କେବଳ ସୁଧହାର ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଋଣ ନେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ନିବେଶ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ତେଣୁ ଯୋଗାଣ-ପାର୍ଶ୍ୱ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୁଦ୍ରାନୀତିକୁ ପୂରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧିର ମୂଳ କାରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଘରୋଇ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଅଧିକ ମଜବୁତ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରାନୀତିର ସମନ୍ୱୟ ଭାରତକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପରିଚାଳନା କରିବା, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବାଧାର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିପାରେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, 10 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 927 ହାତୀ, ଗଲାଣି 1349 ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ
(Disclaimer: ଏମ୍. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁ ମୁମ୍ବାଇର ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)