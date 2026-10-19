OPINION: ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷ; ଭାରତର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଇନ୍ଧନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ମିଳିବ କି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ?
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ; ସାର ଯୋଗାଣରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସହ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବେ ବିପଦରେ। ଅଚଲ କୁମାର ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 19, 2026 at 3:04 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବରଂ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ସମୁଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା/ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ ଓ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଓ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପରିଣାମ ମିଳିନାହିଁ।
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଆସିଛି। ଭାରତ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛି ଯେ, “ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ ନୁହେଁ” ଏବଂ “ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଭାରତ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଆସିଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ଭାରତ ଉପରେ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତଥାପି, ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଭାରତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି।
ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, କଳା ସାଗର ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶେଷକରି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ଓ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ କଳା ସାଗର ଦେଇ ଶସ୍ୟ ପରିବହନରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷର ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉଭୟ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ, ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ରୁଷର ସରକାରୀ ସମାଚାର ସଂସ୍ଥା TASS ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବସମ୍ମତ ଅବଦାନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ରୁଷ ନିଜର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ।
ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦ୍ରି ସିବିହା ରୁଷ ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଚାରିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେରିକା, ତୁର୍କୀ, ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଜିପ୍ଟ ଓ ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତାବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରି କଳା ସାଗର ଦେଇ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରଖିବା।
କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ତୁର୍କୀ ଓ ଇଜିପ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଶସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଏଠାରେ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ, ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇରେ ତୁର୍କୀ ଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ (UN) ମିଳିତ ଭାବେ ‘ବ୍ଲାକ୍ ସି ଗ୍ରେନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍’ (BSGI) ନାମକ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ‘ବ୍ଲାକ୍ ସି ଇନିସିଏଟିଭ୍’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସାର ରପ୍ତାନିକୁ ସହଜ କରିବା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ରୁଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ, ରୁଷର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସାର ରପ୍ତାନିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ୍ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (Memorandum of Understanding) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ, କଳା ସାଗରରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର; ଓଡେସା, ଚୋର୍ନୋମୋର୍ସ୍କ ଏବଂ ୟୁଜ୍ନି/ପିଭଡେନି ଦେଇ ଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର (Joint Coordination Centre ବା JCC) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରୁଷ, ତୁର୍କୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
JCC ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାନବୀୟ କରିଡର୍ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ ତିନୋଟି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ।
ତେବେ, ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୮ ପରେ ରୁଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଉ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିସହ କଳା ସାଗରର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା।
୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିବା ସମୟରେ ୭୩୦ଟି ଜାହାଜ ୧,୦୦୪ ଥର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ ୩.୨୯ କୋଟି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥିଲେ।
ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ୨୦୨୨ ମସିହାର ଏହି ଶସ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଇଜିପ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ହୋଇଥାଇପାରେ। କାରଣ, ଇଜିପ୍ଟ ନିଜର ମୋଟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି; ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରିଡର୍କୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ରୁଷ ସହ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବା। ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ଭବତଃ ଆବୁଧାବିରେ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୂତମାନେ କିଭ୍ ଓ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ନିଜର ପରିଚିତ ଶୈଳୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ରେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରବିବାରଠାରୁ ଏହା ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ର ନେତା ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ଉପରେ ମସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ରୁଷର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚାପ ପକାଉଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟାବଧି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।
ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଫେରିଲେ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଦିଗରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି, ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକାକୀ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଶସ୍ୟ, ସାର ଏବଂ ରୁଷରୁ ଡିଜେଲ୍ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ବ୍ୟାପକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରିବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ଏଥିସହ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଷରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ।
(DISCLAIMER : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)