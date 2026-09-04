OPINION: ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ: ପୁଟିନ-ମୋଦି ବୈଠକ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତର ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଜୟଶଙ୍କର
BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 4, 2026 at 6:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର। ରୁଷିଆ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର।
କିର୍ଗିଜସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ନେତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ସମୟରେ ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର କିଭ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, “ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ସହାୟତା କରିପାରିଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।” ଏହାସହ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, “ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେହି ତେଲ, ଖଣିଜ, ଧାତୁ କିମ୍ବା ସାର କିଣୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ।”
ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଗକୁ ଭାରତ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। BRICSକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ।
କିଭ୍ରେ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦ୍ରି ସିବିହା ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସିବିହା କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।”
ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏକପଟେ ମସ୍କୋ ସହ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କିଭ୍ ସହ ସମାନ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରୁଷିଆକୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲ୍କୁ ଆଣି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଉଦ୍ୟମ ସହ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଛି।
The Wall Street Journalର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ CIA ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜନ୍ ରାଟକ୍ଲିଫ୍ଙ୍କୁ ମସ୍କୋ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ NATO ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନକରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ଏହି ଉଦ୍ୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ସହ ଭାରତର ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଶର ଦୀର୍ଘଦିନର ‘କୌଶଳଗତ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା’ (Strategic Autonomy) ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା।
ଭାରତ BRICS ଏବଂ SCO ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ବହୁପକ୍ଷୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାସହ ଭାରତ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ Quadର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇରାନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ୍ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ଇରାନ୍ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ।
ଅତୀତରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଭାରତକୁ ଇରାନ୍ ଓ ରୁଷିଆ, ଉଭୟଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କମାଇବାକୁ ଚାପ ଦେଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ମସ୍କୋ ଓ କିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୋଦି ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ କରି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ କିଭ୍ ଯାଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ (ଭାରତ) ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆମେ ଏକ ପକ୍ଷ ଚୟନ କରିଛୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିର ପକ୍ଷ ଚୟନ କରିଛୁ।”
ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୪ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଜୟଶଙ୍କର ପୋଲାଣ୍ଡ ଯିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ପହଞ୍ଚକୁ ବଢ଼ାଇବ। ପୋଲାଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଏବଂ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି।
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର School of International Studiesର ପ୍ରଫେସର ରାଜନ କୁମାରଙ୍କ ମତରେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ନେଇ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତାର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି।
କୁମାର କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଥିଲା; ‘ଆମେ ଅନନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ।’ ଏହା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଭାରତ ରୁଷିଆ ସହ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ରୁଷିଆର ନିକଟତର, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ମତରେ ସେଠାରୁ ହିଁ ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ହୋଇଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହିଛି।
ରାଜନ କୁମାର କହିଥିଲେ, “ଭାରତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆମେରିକାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଏକା ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ କେବଳ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତ BRICS ଓ SCO ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ଚୀନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ସହ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସମସ୍ୟା ରହିଛି।”
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ନୀତି ସଫଳ ହେଉଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋଦିଙ୍କ ପେଜେଶକିଆନ୍ଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ “ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଇରାନ୍ର ଶାସନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି।”
ତେବେ ଏବେ ଭାରତର ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏଥିରେ ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ ଓ ଇରାନ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ କିଭଳି ନିଜର କୂଟନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।