ETV Bharat / opinion

OPINION : ଅନିଶ୍ଚିତ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖୁଛି ଭାରତ; ପୁନଃସମନ୍ୱୟ ନା ରଣନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ?

ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନାଲ୍ ଆମେରିକା ଓ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଭାରତ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

INDIA FOREIGN POLICY
Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS Summit, in New Delhi (PTI)
author img

By Nirmala Ganapathy

Published : September 15, 2026 at 2:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରୁଷ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଏବଂ ଚୀନ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା।କିନ୍ତୁ ଏହି ଏକତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ ଥିଲା କଠୋର ରଣନୈତିକ ହିସାବ-କିତାବ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ସହ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନାଲ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଉଥିବା ଚୀନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା।

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ଏଭଳି ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ସନ୍ଦେହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ରୁଷ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇରାନ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୌଦ ପେଜେଶକିଆନ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସନ୍ତୁଳନକାରୀ ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଭାରତ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି ଏକପାଖିଆ ଶୁଳ୍କ ବା ଟାରିଫ୍‌କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା, ୟୁକ୍ରେନ୍‌କୁ ଯୁକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ରରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଜା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ଆଉଟ୍‌ରିଚ୍‌ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ “କାହା ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ।”

ଭାରତ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ‘ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍‌ ଅଟୋନୋମି’ ବା ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆଲୋଚକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଢ଼ଳିଛି।

ଇରାନ୍‌ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହେବା ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଦାୟୀ କରିବାଠାରୁ ବିରତ ରହିଛି।

ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ ଅଫ୍‌ ଚାଇନିଜ୍‌ ଷ୍ଟଡିଜ୍‌ର ଅନରାରୀ ଫେଲୋ ବିଶ୍ୱଜିତ ଧରଙ୍କ ମତରେ, ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ରିକ୍ସରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ବିକାଶଶୀଳ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୂମିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେହୁଏ ଆମେ ହରାଇଥିବା ଭୂମିର ଅନେକଟା ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗତି ହାସଲ କରିଛୁ, ତାହା ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ୱାଶିଂଟନ୍‌ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ଆମକୁ ଏହି ସନ୍ତୁଳନକାରୀ ଭୂମିକା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”

ଭାରତ ପୁନଃସମନ୍ୱୟ କରୁଛି ନା କେବଳ ରଣନୈତିକ ଭାବେ ନିଜ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖୁଛି; ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଇରାନ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ୍‌ କାର୍ପେଟ୍‌ ବିଛାଇଥିଲା। ପେଜେଶକିଆନ୍‌ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ଇରାନ୍‌ର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଇରାନ୍‌ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍‌ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ୍‌ (UAE)କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଅବନତି ହୋଇଥିଲା।

ଆବୁଧାବି କ୍ରାଉନ୍‌ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ୍‌ ଖାଲିଦ ବିନ୍‌ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍‌ ଜାଏଦ ଅଲ୍‌ ନାହ୍ୟାନ୍‌ ଏବଂ ପେଜେଶକିଆନ୍‌ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଇରାନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହେବା ପରେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ୟୁଏଇ ଇରାନ୍‌ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା।

ଆବୁଧାବି ମିଡିଆ ଅଫିସ୍‌ କହିଛି ଯେ ଉଭୟ ନେତା “ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ” ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ପେଜେଶକିଆନ୍‌ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ “ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ” ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୟୁଏଇ କ୍ରାଉନ୍‌ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଇରାନ୍‌ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସୁଗମ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଧର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ “ଅନ୍ତତଃ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମତଭେଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।” ସେହିପରି, ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ମୋଦି ଓ ପୁଟିନ୍‌ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୋଦୀ ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‌. ଜୟଶଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ “ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ସହାୟତା” ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଥିଲେ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ସହାୟତା କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଚୀନ୍‌ ସହ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତ ପାଇଁ ହୁଏତ ଯେକୌଣସି ପୁନଃସମନ୍ୱୟ କିମ୍ବା ରଣନୈତିକ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସମ୍ମିଳନୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋଦି, ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଚୀନ୍‌-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୀମିତ ସୁଧାର ଜାରି ରହିଥିଲା। ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତ-ଚୀନ୍‌ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, “ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସାଧାରଣ ମତକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ” ବୋଲି ଉଭୟ ନେତା ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ‘କ୍ରିଟିକାଲ୍‌ ମିନେରାଲ୍ସ’ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜର ‘ୱେପନାଇଜେସନ୍‌’ ବା ଅସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିରୋଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚୀନ୍‌କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର କ୍ରିଟିକାଲ୍‌ ମିନେରାଲ୍‌ ରିଫାଇନିଂ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂର ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଚୀନ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

ଚୀନ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ରିକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଞ୍ଚ-ସୂତ୍ରୀ ଏଜେଣ୍ଡାର କିଛି ଅଂଶ ସହ ଭାରତର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ‘ଓପନ୍‌-ସୋର୍ସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍‌ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି’ ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଇଁ ବେଜିଂ ଓ ୱାଶିଂଟନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି।

ଚୀନ୍‌ ସହ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର, ଇରାନ୍‌ ପ୍ରତି ଆଉଟ୍‌ରିଚ୍‌ ଏବଂ ରୁଷ୍‌ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ; ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ତଥାପି, ଏକ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଭାଜିତ ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନାଲ୍‌ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ନୀତି ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ।

ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାସହ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯଦି କୌଣସି ସହଯୋଗୀ କିମ୍ବା ଭାଗୀଦାର ତାଙ୍କ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିନଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପକ୍ଷ ବାଛିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାନାଡା ସହ ଟାରିଫ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ୍‌ ସଂଘର୍ଷରେ ସାମରିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ନୀତି ନେଇ ଜାରି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବିଧ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ‘ହେଜିଂ’ ବା ବିକଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କିମ୍ବା ନିଜ ନୀତିକୁ ପୁନଃସମନ୍ୱୟ କରିବା ଦିଗକୁ ଠେଲୁଛି।

ନଭେମ୍ବର ମିଡ୍‌ଟର୍ମ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା କି ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।

ଅମିତ ରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଭାରତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି; ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବିଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ହେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଆମେରିକାର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଭାରତ ଏହି କାମ ହିଁ କରୁଛି।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଜର୍ମାନୀରେ କଠୋର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ

TAGGED:

GEOPOLITICAL CLIMATE
INDIA US RELATIONS
BRICS DIPLOMACY
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ
INDIA FOREIGN POLICY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.