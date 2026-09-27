ETV Bharat / opinion

OPINION: ଭାରତର ସୌର ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସୁଯୋଗ

ସୌର ପ୍ୟାନେଲର ଆୟୁଷ ଶେଷ ପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିପୁଳ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଗ୍ଲାସ୍, ଆଲୁମିନିୟମ, ସିଲିକନ୍, ତମ୍ବା ଓ ରୁପା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।

The Hidden Waste Challenge and Opportunity Behind Indias Solar Growth
2021ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ (AFP)
author img

By Milind Kumar Sharma

Published : September 27, 2026 at 3:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ସୌର ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୌର ପାର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିଛି। ଛାତ ଉପରେ ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ସାଧାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ (PV) ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଏବଂ ଭାରତର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଏକ ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଆୟୁଷ ଶେଷ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର କ’ଣ ହେବ ?

ସୌର ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ। ତେବେ କିଛି ମଡ୍ୟୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଭୌତିକ କ୍ଷତି, ଉତ୍ପାଦନ ତ୍ରୁଟି, ଚରମ ପାଣିପାଗ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଲଗାଯିବା କାରଣରୁ ଆଗୁଆ ଅବସର ନେଇପାରେ।

The Hidden Waste Challenge and Opportunity Behind Indias Solar Growth
ଭାରତର ସୌର ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସୁଯୋଗ (AFP)

ତେଣୁ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୌର ସ୍ଥାପନାର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାର କେବଳ ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିଶାଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି। ଏହା ସୌର ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ବିରୋଧରେ ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲର ଜୀବନଚକ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ।

କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର (CEEW) ଅନୁଯାୟୀ, FY2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ସୌର କ୍ଷମତାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କିଲୋଟନ୍ ସୌର ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷମତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୩୪୦ କିଲୋଟନ୍‌କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶନ୍ଧିରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବା ସୌର କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବକୁ ନେଲେ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସଞ୍ଚିତ ସୌର ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କିଲୋଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନର ଅବଦାନ ପ୍ରାୟ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ରହିଛି ।

The Hidden Waste Challenge and Opportunity Behind Indias Solar Growth
ଭାରତର ସୌର ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସୁଯୋଗ (ETV Bharat)

ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ସୌର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୌର ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରେ।

୨୦୩୦ ପରେ ସୌର ବର୍ଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରେ। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବହୃତ ଧାରଣା ଆଧାରରେ ସଞ୍ଚିତ ସୌର ବର୍ଜ୍ୟ ୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪.୯୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏବଂ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୯ ନିୟୁତ ଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକଳନ। ବାସ୍ତବ ବର୍ଜ୍ୟର ପରିମାଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୌର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ଆୟୁଷ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ହାର, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତଥାପି ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ତୁଳନାମୂଳକ କମ୍ ପରିମାଣର ସୌର ବର୍ଜ୍ୟ, ଭାରତର ସୌର ବିସ୍ତାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାପିତ ବିଶାଳ ସୌର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୁଣା ହେବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।

ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ସହିତ ସିଲିକନ୍, ତମ୍ବା, ରୁପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ନୂଆ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ।

The Hidden Waste Challenge and Opportunity Behind Indias Solar Growth
ଭାରତର ସୌର ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସୁଯୋଗ (IANS)

ଏକ ସଦ୍ୟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୧.୨୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩,୬୦୦ ଟନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୯୯ଟି ରିସାଇକ୍ଲିଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ । ଏଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ୪,୨୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଏହାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସୌର ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିଜେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।

ନୀତି ଆୟୋଗର ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ବା ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଏହାର ସଦ୍ୟ ଆକଳନରେ ଆୟୁଷ ଶେଷ କରିଥିବା ସୌର ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍‌କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ସିଲିକନ୍‌କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏଥିସହ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରିଭର୍ସ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି । ନୀତି ଆୟୋଗର ମଡେଲିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି । ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ୯୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ିପାରେ ।

ନୀତି ଆୟୋଗ ସୌର ପ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତି ରଣନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହେଉଛି ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ବ୍ୟାପକ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତର ସୌର ବର୍ଜ୍ୟକୁ କେବଳ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ପଦ ଭାବେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଭାରତ ସୌର ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ପ୍ୟାନେଲ, ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଓ ସେଲ୍‌କୁ ଇ-ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ, ୨୦୨୨ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆଣିସାରିଛି । ତେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଶେଷ କରିଥିବା ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ପ୍ରମୁଖ ସୌର କ୍ଲଷ୍ଟର ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଏଗ୍ରିଗେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ିଲେ ରିସାଇକ୍ଲିଂର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ବଡ଼ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସୌର ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନେଟୱର୍କ ବିକଶିତ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି।

ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଟ୍ରେସେବିଲିଟି ବା ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ଉତ୍ସ ଓ ଜୀବନଚକ୍ରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତ ଏକ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ଉତ୍ପାଦକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାପନ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଅବସର ନେବାର ସୂଚନା ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରିବ।

ଏଭଳି ସୂଚନା ସରକାର ଓ ରିସାଇକ୍ଲରମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେବେ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ସହ ଆଗୁଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା ଯୋଜନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅନୌପଚାରିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା କମାଇପାରିବ।

ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିସାଇକ୍ଲିଂକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସହଜରେ ଖୋଲିହେବା ଭଳି ଡିଜାଇନ୍, ଅଧିକ ମାନକୀକରଣ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍, ଆଲୁମିନିୟମ, ପଲିମର, ସିଲିକନ୍ ଓ ଧାତୁକୁ ଉନ୍ନତ ଭାବେ ଅଲଗା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇପାରେ।

ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ଜୀବନକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାହାର ପରିଚାଳନାରେ ଉତ୍ପାଦକ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରିସାଇକ୍ଲିଂକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ଲାଭଦାୟକ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

ତେବେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କିଛି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବଡ଼ ୟୁଟିଲିଟି-ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଉ ଉପଯୋଗୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପରେ କମ୍ ଚାହିଦା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଓ ରିଫର୍ବିସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରିକ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଉ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସାମଗ୍ରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରେ। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ୍ ସୌର ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ପ୍ୟାନେଲକୁ ନିଜର ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଚୀନ୍ ଓ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୌର କ୍ଷମତା ପରିପକ୍ୱ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି।

ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସଫଳ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ, ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସଂଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବଜାର। ଏସବୁର ବିକାଶ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହି ଉଦୀୟମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ବଡ଼ ସୌର ପାର୍କ ଏବଂ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଓ ବୈଷୟିକ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଯାହା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା, ରିଫର୍ବିସମେଣ୍ଟ, ସଂଗ୍ରହ ଓ ରିସାଇକ୍ଲିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ। ଏଭଳି ସୁବିଧା ବିକଶିତ କଲେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରର ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାରେ ପରିବହନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମିପାରିବ।

ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିଛି। ସୌର ବର୍ଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲହରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ତାହା ଆଜି ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ବର୍ଜ୍ୟର ପରିମାଣ ବିପୁଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ିବା ମହଙ୍ଗା ଓ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସୌର ଶିଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରହ ନେଟୱର୍କ, ଟ୍ରେସେବିଲିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବଜାର ବିକଶିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭାରତର ସୌର ବିପ୍ଳବ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମଗ୍ର ଜୀବନଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା। ଆଜି ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ସୌର ପ୍ୟାନେଲକୁ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ବର୍ଜ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଗ୍ଲାସ୍, ଆଲୁମିନିୟମ, ସିଲିକନ୍, ତମ୍ବା, ରୁପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ।

ଯଦି ବର୍ଜ୍ୟର ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇପାରେ, ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ବୋଝକୁ ଏକ ନୂଆ ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତି ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ

(Disclaimer: ମିଲିନ୍ଦ କୁମାର ଶର୍ମା ଯୋଧପୁରସ୍ଥିତ MBM ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୁସବୁ ଶାହ ଏବଂ ଲଳିତ ଜ୍ୟାନୀ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାରତ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

SOLAR GROWTH
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ
ଭାରତର ସୌର ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର
SOLAR WASTE CHALLENGE
INDIA SOLAR WASTE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.