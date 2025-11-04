OPINION: ବ୍ରେନ ଡ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦକରି, ଭାରତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଲଟାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି
ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିଭାବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
Published : November 4, 2025 at 4:58 PM IST
ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛି। ଏହି ପ୍ରତିଭାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦରମା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ନିରନ୍ତର "ବ୍ରେନ ଡ୍ରେନ୍" ଭାରତର ନବସୃଜନ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଏକ ଲାଭରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ, ବହୁମୁଖୀ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତିର ମୂଳରେ Bharat-TALENT (Transforming and Leveraging Expertise and National Talent) ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ ଟାଲେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବେ ମାନବ ପୁଞ୍ଜି, ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଉପରେ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ସୁସଙ୍ଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଜାତୀୟ ମିଶନ:
ଭାରତ ଟାଲେଣ୍ଟ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଭା ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ପୃଥକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାର ତିନିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି: ଘରୋଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ (ଭାରତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ) ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଏବଂ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯନ୍ତ୍ର ହେବ ଭାରତ ଟାଲେଣ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସ। ଏହାର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଏକକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହିତ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଭାରତୀୟ-ବଂଶୀୟ ଗବେଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଘରୋଇ ଗବେଷଣା କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଭାରତର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ସଂରଚିତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ବ୍ରେନ୍ ଗେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିବାଲାଗି, ସରକାର ନୂତନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ IIT, IISc ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ନେତୃତ୍ୱ ପଦବୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷ୍ଟଡକ୍ଟରାଲ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ "ବ୍ରେନ୍ ଗେନ୍ ଭାରତ" ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ (NRI) ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦରମା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗବେଷଣା ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ଏହା ଭାରତରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବଜ୍ର (VAJRA) ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସ୍କିମ୍ (SERB/ANRF), ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାମଲିଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ଫେଲୋସିପ୍ (DBT), ବିଦେଶରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମାନୁଜନ ଫେଲୋସିପ୍ (DST), ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିଅର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (BRCP) ପରି ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦିଓ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥାଗତ ଜଡ଼ତା, ଖଣ୍ଡିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସୀମିତ ଅନୁସରଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ଭାରତରେ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା:
ପ୍ରବାସୀ-କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ, ସରକାର ଘରୋଇ ଗବେଷଣା ପାଇପଲାଇନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗବେଷଣା ଫେଲୋ (PMRF) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, STARS (Scheme for Transformational and Advanced Research in Sciences), INSPIRE ଏବଂ MK Bhan ଯୁବ ଗବେଷକ ଫେଲୋସିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଗବେଷକ ପ୍ରବାସକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ସୁଯୋଗ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
ଏକ ସହାୟକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ:
ନୀତି ସଂସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂରକ ହେଉଛି।
ଭିତ୍ତିଭୂମି: ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ, ANRF ଏବଂ IISc ଏବଂ ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ TIFR ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର (CoEs), ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି।
ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗିତା: ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି-ଉଦ୍ୟୋଗିତାର ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି।
ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, ବୈଭବ (VAIBHAV) ସମ୍ମିଳନୀ, ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ନେଟୱାର୍କ ଇନିସିଏଟିଭ୍ (GIAN) ଭଳି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର: ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) 2020 ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି, ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରିଟି ଏବଂ "ଭାରତରେ ଅଧ୍ୟୟନ" ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।
ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା: ସହରାଞ୍ଚଳ ନବୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନଧାରଣର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ଏକ ଦେଶ ଭାବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳ ସୀମିତ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
ନିରନ୍ତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଦୃଢ଼ ନୀତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଂରଚନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଳମ୍ବ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ କମ୍ କଠୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଫେରି ଆସୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସୀମିତ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଅତୀତର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ। ଅନେକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶୈକ୍ଷିକ ପଦାନୁକ୍ରମ, ରୋଷ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ଅନୁଦାନ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲିଂ ବିକଳ୍ପର ଅଭାବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଥାଏ।
ଯଦି ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଜରୁରୀତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା:
୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚୀନର ହଜାର ପ୍ରତିଭା ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ସମାନ କରି, ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ କରି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି, ଚୀନ୍ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ନବସୃଜନ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି।
ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବଜାର-ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ, ଭାରତ ଚୀନର ରାଜ୍ୟ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଏହା ଚୀନର ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି-ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କାରରୁ ଶିଖିପାରିବ।
ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ 'ମସ୍ତିଷ୍କ ଲାଭ ଭାରତ ମିଶନ' ଆଡ଼କୁ: ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରେନ୍ ସଞ୍ଚାଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଜାତୀୟ ମିଶନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମିଶନ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ଏକ ମିଶ୍ରିତ କ୍ୟାରିଅର ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗବେଷଣା ଅନୁଦାନ ଏବଂ ମିଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ, ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ-ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବା ଜରୁରୀ।
ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥ: ଭାରତର ପ୍ରତିଭା ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ-ଚାଳିତ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ, ଏହା ଘରୋଇ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଭାରତ-ଟାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏବଂ ଭାରତ ଟାଲେଣ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସ ଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଜାତୀୟ ରଣନୀତିରେ ଏକୀକୃତ କରିବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସଫଳତା କେବଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ସଂସ୍କାର, ଯୋଗ୍ୟତା-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭାବେ ଦେଖିବେ।
( ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV Bharat ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)
