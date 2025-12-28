OPINION: ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟରର ମନମାନି: କମ୍ ନିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଦାବି
ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଯୁବପୀଢିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ସେହିଠାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡିବା ନିହାତି ଦରକାର ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଅଧିସୂଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସକରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି । ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଲାଭାଂଶରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ତାହା କ୍ରମେ ନିରାଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଯୁବପୀଢିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଏହା ବେକାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରାୟ 65 ପ୍ରତିଶତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ନିୟମ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଚି ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ହେବ । କାରଣ ଏହାକୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ସେହିଠାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡିବା ନିହାତି ଦରକାର ।
କମ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସମସ୍ୟା
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ ହେଁ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଚର ନିବେଶରେ ଆମେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଦେଖୁଛୁ । ପ୍ରଥମତଃ କେତେକ କମ୍ପାନୀ ଯେ କୌଣସି ନିବେଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଧିକ ସରକାରୀ ସବସିଡି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି । କେତେକ କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ସରକାରୀ ସବସିଡି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ରିସ୍କ ନେବାରେ ସବସିଡି ଦେବେ । ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରମୋଟରମାନେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଭଡା ଆଦାୟ କରିବା ପରି ଫାଇଦା ମିଳି ପାରିବ ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଇତିହାସ ଆମକୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଇଥାଏ । ବ୍ୟବସାୟର ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଅଫ ଦ ସେଲ୍ଫ ବ୍ୟବସାୟ ମ଼ଡେଲ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ନକଲ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ।ତେବେ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ ମଡେଲ ନୁହେଁ । ଥିଓରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଜନା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ରଖିବା ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଧିକ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ବାହାରିବା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ଭାବନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଭଲଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିହେବ ।
ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଦର୍ଶ ପଥ ଏମିତି ହେବ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଆକାରର ବ୍ୟବସାୟ ପୁଞ୍ଜିବ୍ୟୟରେ ନିବେଶ କରିବେ । ବିଶେଷକରି ଏପିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମେତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ । ତଥାପି ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚଧାରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ ସରକାରୀ ସର୍ଭେରେ କେବଳ 71 ପ୍ରତିଶତ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଥରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ସାବଧାନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲେ ।
ଯେଉଁମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40.3 ପ୍ରତିଶତ ଉଦ୍ୟୋଗ 2024-24 ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ସଂପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ର ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2025-26ରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହ୍ରାସ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା 28.4% ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୂଲ୍ୟ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବଳ 5.8 ପ୍ରତିଶତ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂପତ୍ତି ସମେତ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, 43 ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟାବସାୟିକ ମଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଉପାୟ । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ଯେ, ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ 1994-95ରେ ପ୍ରାୟ 19 ପ୍ରତିଶତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟ ଚୀନରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
