OPINION: ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଭାରତର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, କେତେ ସଫଳ ହେବ ?
ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଉପରେ ଭାରତର ନଜର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭାରତ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଭାରତ; ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 3, 2026 at 3:41 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ରେ ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନର ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଘରେ ଆର୍ମେନିଆ, ବେଲାରୁସ୍, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ଓ ରୁଷିଆ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଏହି କୂଟନୈତିକ ଗତି କ’ଣ ଗଭୀର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ? ବିଶେଷକରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ଇରାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିବାବେଳେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ?
- ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି
ସମସ୍ୟାଟି ପୁରୁଣା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ନିଜର ବିସ୍ତାରିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତର ସିଧାସଳଖ ଭୌଗୋଳିକ ପହଞ୍ଚ ନାହିଁ। ଭାରତ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଗଢ଼ିଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଓ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବିଧମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଭାରତ ପାଇଁ ତୈଳ, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ସମ୍ପଦ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ଭାବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ।
ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତ କେବଳ ଏକ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବଜାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରଖୁଥିବା ଚୀନ୍ ଓ ରୁଷିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି।
ଚୀନ୍ ଓ ରୁଷିଆ ଭଳି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କୌଣସି ଦେଶ ସହ ସ୍ଥଳ ସୀମା ନାହିଁ। ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥଳପଥ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
- ଚାବାହାର ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନର୍ଥ-ସାଉଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଡର୍ରେ ବାଧା
ଇରାନ୍ର ଚାବାହାର ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇରାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ତଥାପି ଭାରତ ଆଶା ଛାଡ଼ିନାହିଁ। ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରି ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାବହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ “ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ” ଖୋଜିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ହିତଧାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
ସେହିପରି ରୁଷିଆ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ଇରାନ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଳପଥ, ରାଜପଥ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ନେଟୱର୍କ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନର୍ଥ-ସାଉଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଡର୍ (INSTC), ଇରାନ୍ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧୀର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
- କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦୁର୍ବଳ, ତଥାପି ବଢ଼ୁଛି ବାଣିଜ୍ୟ
ଭୌଗୋଳିକ ବାଧା ଓ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାରତ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ୨୦୨୫ରେ ୨ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ କମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୩.୫ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ତୈଳ, ସାର, କଞ୍ଚା ରେଶମ ଓ ତମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ ଓ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି।
- ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଗତି
ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ଭିସାମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ-ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ‘କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍’ ବା ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ୟୁରାନିୟମ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ବିଶ୍କେକ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ୨୬ତମ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
- ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସହ ଆର୍ଥିକ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଜୋର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସଂଯୋଗର ପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ସଂଘର୍ଷର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, “ବଜାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ବିକାଶର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରେ।”
- ଚୀନ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ କି ଭାରତ ?
ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ; ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଚୀନ୍ ଯେଉଁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି, ତା’ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବ କି ଭାରତ ?
ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପ୍ରତି ନିଜର ଆଗ୍ରହକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭାବରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ କି?
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ଆର୍ଥିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ଗଭୀର। ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହ ଚୀନ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ୧୦୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ। ଚୀନ୍ର ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ (BRI)ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଓ ଏନର୍ଜି କରିଡର୍ ଭାବେ ରହିଛି।
ଚାଇନା-ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚୀନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଏବେ କେବଳ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହା ନିର୍ମାଣ, ସୌର ଓ ପବନ ଭଳି ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି।
ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଚୀନ୍ର ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ୩୫ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର। ଏହା ରୁଷିଆର ନିବେଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଭାରତର ମୋଟ ସଞ୍ଚିତ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୨ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ କମ୍।
- ଚୀନ୍ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ଭାରତ
ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ଚୀନ୍ ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଇପାରେ।
ତିଲୋତ୍ତମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ୟୁରେସିଆ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ୟୁରେସିଆ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୀନା ସିଂହ ରୟ କହିଛନ୍ତି, “ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖୁ।”
ତାଙ୍କ ମତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି; ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, କ୍ରୀଡ଼ା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ଓ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ କଡ଼ି।”
ମୀନା ସିଂହ ରୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରେ।
- ଶେଷରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ
ଭାରତ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଆଗ୍ରହ ସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତାହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ବସି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାର ନୂଆ ଉପାୟ ଖୋଜିବା ସହ ଡିଜିଟାଲ୍, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ ଭାରତ।
ମୀନା ସିଂହ ରୟଙ୍କ କଥାରେ, “ଆମକୁ ସହଯୋଗର ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ୨୦୨୭ରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ତେବେ ୨୦୨୮ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବା ଦରକାର।”
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଘୋଷଣା ଭାରତର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣାରୁ ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ଚୀନ୍ର ବିଶାଳ ନିବେଶ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ସୁବିଧା ସହ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା କରିନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ଏବେ ନଜର ୨୦୨୭ର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ କେବଳ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, ଏହା କି ଭାରତ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ ?