OPINION : ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଅଭିଯାନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଗତି; ତେଜସ LCA, HTT-40 ଓ ଧ୍ରୁବ-NG ହସ୍ତାନ୍ତରିତ
HALର ସଦ୍ୟତମ ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଆମଦାନି ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ନାଗରିକ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 21, 2026 at 4:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଜସ୍, HTT-40 ଓ ଧ୍ରୁବ-NG ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟରର ସଦ୍ୟତମ ବ୍ୟାଚ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର ଭାରତର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଅଭିଯାନକୁ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉତ୍ପାଦନରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଓ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଉଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ଏବଂ ପବନ ହଂସ ଲିମିଟେଡ୍ (PHL)କୁ ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆମଦାନି ନିର୍ଭରତା କମାଇବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ରେ ଘରୋଇ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାରି କରିଥିବା ବିବୃତି ଅନୁସାରେ, HAL ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ୨ଟି Light Combat Aircraft (LCA) Tejas Final Operational Clearance (FOC) Twin Seater Trainer ଏବଂ ୩ଟି HTT-40 Basic Trainer ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏହାସହ ୪ଟି Dhruv Next Generation (NG) ହେଲିକପ୍ଟର ପବନ ହଂସ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତରଣକୁ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷମତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ନିଜର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ଷମ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରିବା।”
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସ୍ୱଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (DPSU)ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ୯ଟି ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ହସ୍ତାନ୍ତରଣରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହି ତିନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାରତର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି—ପ୍ରାଥମିକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଫାଇଟର୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କନଭର୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ନାଗରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର। ଏକାଠି ଦେଖିଲେ, ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ସାଇକେଲ୍ ସପୋର୍ଟ କ୍ଷମତାର ବିସ୍ତାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
- ତେଜସ୍ ଟ୍ୱିନ୍-ସିଟରର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦୁଇଟି Tejas FOC twin-seater trainer ହସ୍ତାନ୍ତର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। କାରଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ FOC ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶେଷ ଦୁଇଟି ବିମାନ।
ଟ୍ୱିନ୍-ସିଟର ବିମାନ ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେହି ମୂଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ସେବାରେ ଚଳାଇବେ। ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଟର ଫାଇଟରର ମୂଳ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରତ ପାଇଲଟ୍ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଭୂମିକାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି।
ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଫାଇଟର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଉଡ଼ାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫାଇଟର୍ ଅପରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟ୍ରେନିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
Tejas trainer ଏହି ଧାରାବାହିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।
- ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ HTT-40
IAFକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ୩ଟି Hindustan Turbo Trainer-40 ବିମାନ ସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯାହା ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପୂରଣ କରେ।
HTT-40କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ HAL ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ କକପିଟ୍ ଓ ଏଭିଓନିକ୍ସ ସୁଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଚାଲେ।
ଏହା ଏରୋବାଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଂ, ନାଭିଗେସନ୍, ନାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଏବଂ ଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମଦାନିକୃତ ବିମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇବା।
ପ୍ରାଥମିକ ଟ୍ରେନର୍ ବିମାନ ସାମରିକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଭିତ୍ତି ଗଠନ କରେ। ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଶରେ ବିକଶିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଭାରତ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବ।
- ନାଗରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ରୁବ-NG
ପବନ ହଂସକୁ ୪ଟି Dhruv-NG ହେଲିକପ୍ଟର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଏକ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା HALର ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷମତାକୁ ନାଗରିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରୋଟାରି-ୱିଙ୍ଗ୍ ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି।
ନାଗରିକ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କନଫିଗର୍ କରାଯାଇଥିବା Dhruv-NGରେ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଧୁନିକ ଏଭିଓନିକ୍ସ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ଅଫ୍ଶୋର୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ହେଲିକପ୍ଟରର ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଓ ନାଗରିକ ଅପରେସନ୍ରେ ଏହାର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କୁ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ର ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତରଣର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ବୋଧହୁଏ ଏହି ତିନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। HTT-40 ପ୍ରାଥମିକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। Tejas twin-seater ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫାଇଟର୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ। Dhruv-NG ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପଦଚିହ୍ନକୁ ନାଗରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଅପରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରୁଛି।
ଏକାଠି ଦେଖିଲେ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଏକୀକୃତ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶ ଉପରେ ଜୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କେବଳ ଦେଶ ଭିତରେ ବିମାନ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରିଦେଲେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଶୀକରଣ କରିବା ହେଉଛି ଅଧିକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି; ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଭିଓନିକ୍ସ, ଫ୍ଲାଇଟ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, କମ୍ପୋଜିଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍, ସେନ୍ସର୍ ଓ ମିଶନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରିସିଜନ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ରିପେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭରହଲ୍ (MRO), ଲାଇଫ୍ସାଇକେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମାର୍କେଟିଂ ଓ ରପ୍ତାନି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ HALକୁ ଏହି ସମଗ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ରେ ନିଜ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଧିକ R&D ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ।
ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ବିମାନ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଡିଜାଇନର୍, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ସିଂହ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାରଙ୍କ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆକାଂକ୍ଷା କେବଳ HAL ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ଅଧିକ ପବ୍ଲିକ୍-ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସପ୍ଲାୟର୍ଙ୍କ ନେଟୱର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ, MSME ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ସଫ୍ଟୱେର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍, ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷମତା ଯୋଗାଇପାରନ୍ତି।
- ରପ୍ତାନିର ସମ୍ଭାବନା
HTT-40ର ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ବିକାଶର ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବଜାର ଯୋଗାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରପ୍ତାନି ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରେ।
HTT-40 ମୌଳିକ ସାମରିକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Dhruv ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହେଲିକପ୍ଟର ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛି।
ତେବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ Air Vice Marshal ମନମୋହନ ବାହାଦୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା।
ବାହାଦୁର ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି HAL ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁସେନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅପରେସନାଲ୍ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଉଦୟପୁରସ୍ଥିତ Usanas Foundation ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ CEO ଅଭିନବ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଯୋଗାଣ ଏକ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ତେଣୁ HAL ପକ୍ଷରୁ Tejas ଓ HTT-40 ବିମାନ ଏବଂ Dhruv ହେଲିକପ୍ଟର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଭାରତୀୟ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଶିଳ୍ପର ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍। ଯଦିଓ ଏହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭବିଷ୍ୟତର ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।”
ଶେଷରେ, ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାରତର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆକାଂକ୍ଷାର ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଆମଦାନିକୃତ ବିମାନ ବଦଳରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି; ଉନ୍ନତ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ସାର୍ଟିଫାଇ, ଅପରେଟ୍, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ରପ୍ତାନି କରିବାର କ୍ଷମତା ନିଜ ଦେଶରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ର ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ସେହି ସମଗ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନେକ ଉପାଦାନକୁ ଏକାଠି ଆଣିଛି।
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)