OPINION : ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଉନ୍ନତି କାହିଁକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ?
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଗ୍ରିଡ୍ ପରିଚାଳନା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ରାୟଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
By Aparna Roy
Published : June 16, 2026 at 8:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଦେଶ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷମତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ ଅଧିକ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି, ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ-ଆଧାରିତ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ଗଠନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏହାର ଅଂଶ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ନମନୀୟ ଶକ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ ଦିଗରେ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
ତଥାପି ବିଲ୍ର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ସହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ କ୍ଷମତା ଯୋଗାଇବାରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରିଡ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ, ରାଜ୍ୟ ଲୋଡ୍ ଡିସ୍ପାଚ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ।
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସଂଶୋଧନ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏକ ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂଚକ। ଯାହା ବୃହତ୍ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଏକମୁଖୀ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହର ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ରୁ ଆସିଛି।
ପ୍ରଥମ ଅଭାବ: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବିଲ୍ରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟକୁ କେବଳ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖିବା ଦରକାର।
ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ କେବଳ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ; ବରଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଲବ୍ଧତା। ଦିନବେଳେ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ। ଏହା ସହ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରବାହ, ଶୀତଳୀକରଣର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଚାପରେ ପକାଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଓ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଏକୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା, ଋତୁଭିତ୍ତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଞ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ରିଜର୍ଭ କ୍ଷମତା, ନମନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାହିଦା-ପରିଚାଳନାର ଆକଳନ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କେବଳ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦିନବେଳେ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ। ଏଥିସହ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରବାହ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂର ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା, ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା, ଋତୁଭିତ୍ତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷମତା ଓ ଚାହିଦା ପରିଚାଳନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭାବ: ସଂଘୀୟ ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବିଲ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଗ୍ରିଡ୍କୁ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକୀକରଣର ମୂଳ ଆଧାର ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ।ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିବାବେଳେ ଚାହିଦା କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଥାଏ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ ଗତିରେ ବିକଶିତ ନହୁଏ, ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟୁତର ଅପଚୟ ଘଟିପାରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରିଡ୍ରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରିଡ୍ ଢାଞ୍ଚାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷମତା, ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍, ସଞ୍ଚୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହିଦାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରିଡ୍ ଓ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର।
ତୃତୀୟ ଅଭାବ: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଭବିଷ୍ୟତର ବିଦ୍ୟୁତ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଓ ସମୟ-ସଂବେଦନଶୀଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି-ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା, ଗ୍ରିଡ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗମାନଙ୍କୁ ସମୟ-ଭିତ୍ତିକ ଶୁଳ୍କ, ଗତିଶୀଳ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଚାହିଦା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଞ୍ଚୟ-ସଂଲଗ୍ନ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନ-ଗ୍ରିଡ୍ ଏକୀକରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିବା ଦରକାର।
ସାରକଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରିବ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ କେତେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକୀକୃତ କରାଯାଉଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଡ୍ ଯୋଜନା, ନମନୀୟତା କ୍ରୟ, ଚାହିଦା ପରିଚାଳନା, ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟକୁ କେତେ ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣର ସଫଳତା କେବଳ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ।
(DISCLAIMER : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ୨୭ ହଜାର କୋଟି ଘୋଟଲା ଅଭିଯୋଗ, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି