OPINION: ଭାରତର E100 ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ମିଠା ଜୁଆର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ
ଆଖୁ ବଦଳରେ ମିଠା ଜୁଆରରୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ;ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜାତୀୟ ନୀତି ଓ ନିବେଶ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସିଂହଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 28, 2026 at 7:20 PM IST
ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଦ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ, ୧୯୮୯ରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ କାର୍ରେ ଫ୍ଲେକ୍ସି-ଫୁଏଲ୍ ଭାବେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ ପରିମାଣର ଇଥାନଲ୍ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ ହେବ ନା ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଉଳ, ମକା ଭଳି ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଖୁରୁ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ?
ଚିନିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଖୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
- ତେବେ ଏହା ଦେଶର ଚିନି ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ?
ଆସନ୍ତୁ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ନିଜର ଚିନି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚିନି ଦରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିନି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୭୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶରେ ଆଖୁର ରେକର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନି ଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ଯୁକ୍ତି ସହ ଏକମତ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସରକାର ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚିନିର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତରେ ଆଖୁ, ଚିନି ଓ ଇଥାନଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।
ଆଖୁଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ଚିନି କଳ ଏବଂ ଚିନି ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ଥିର ନୀତି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ଅସ୍ଥିର ନୀତି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଖୁଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସବ୍ସିଡି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଆଖୁଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଖୁଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠେ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଋଣଭାରରେ ଜର୍ଜରିତ ଆଖୁ ଶିଳ୍ପ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଚିନିର ଦର ଓ ମହଜୁଦ ପରିମାଣ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଫଳରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ସରକାର ଚିନି ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ଚିନି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା।
ଚିନିର ଅଭାବ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ଚିନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ଖଣ୍ଡସାରି ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଖୁର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଲା।
ଏହା ଦେଶର ଚିନି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଳ ନଷ୍ଟ, ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଭାରତ ଶସ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଶେଷକରି ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୁଧା ସୂଚକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ୧୨୨ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ୧୦୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।
ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂତଳ ଜଳସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏଲ୍ ନିନୋ ଭଳି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଫସଲ ଚାଷର ଧାରାରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକାରୁ ଇଥାନଲ୍ ଆମଦାନୀ କରିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିପନ୍ଥୀ ହେବା ସହ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ତେବେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ଇଥାନଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି କି?
ଏହାର ଉତ୍ତର ଏକ ମିଲେଟ୍ ଫସଲରେ ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ, ମିଠା ଜୁଆର ବା ସ୍ୱିଟ୍ ସର୍ଘମ୍।
- ମିଲେଟ୍ରୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ କି ?
ମିଲେଟ୍ଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଅବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶସ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ରେ ମିଲେଟ୍ର ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଭୁଲ୍ ମିଲେଟ୍ ଫସଲ ଏବଂ କମ୍ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
- ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆସିପାରିବ ?
ପ୍ରଥମେ ମିଠା ଜୁଆରର କୃଷିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିଠା ଜୁଆର ଏପରି ଏକ ମିଲେଟ୍ ଫସଲ, ଯାହାକୁ ଅତି କମ୍ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଦେଶର ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଫସଲ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ।
ମିଠା ଜୁଆର ହେଉଛି ଜୁଆରର ଏକ ଉପପ୍ରଜାତି, ଯାହାର ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିବା ଡାଳ ବା କାଣ୍ଡର ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ୫୫ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆଖୁର ପ୍ରତି ଏକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଲିଟର ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଖୁର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ ମିଠା ଜୁଆର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଗୁଣ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ଆଖୁ ଚାଷରେ ଅଧିକ କୃଷି ଉପକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶର ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ।
ଆଖୁ ତୁଳନାରେ ମିଠା ଜୁଆରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏହାର ଗଛ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରେ। ଫସଲ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ତିନିଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ।
ଏହା ଇଥାନଲ୍ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଖୁ ଚାଷରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମିଠା ଜୁଆରର ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦୦ ଲିଟର ରସ ମିଳିପାରିବ। ଆଖୁ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମିଠା ଜୁଆରଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪.୮ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଛି। ୨୦୩୩ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୯.୨ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚାମାଲର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ୟମରେ CSV 52SS ଏବଂ CSV 58SS ଭଳି ମିଠା ଜୁଆରର ଉନ୍ନତ କିସମକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ କରାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ମିଠା ଜୁଆର ପାଇଁ କୌଣସି ଜାତୀୟ ନୀତି ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ନୀତି ଆଖୁକୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କମାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ମିଠା ଜୁଆରଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟର ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ଫସଲର ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟାପକ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଠା ଜୁଆର ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଆର ଚାଷ ସହ ପରିଚିତ ଥିବାରୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଠା ଜୁଆରଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଏହି ନୂଆ ଫସଲ ଆପଣାଇପାରିବେ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଜାତୀୟ ମିଠା ଜୁଆର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ। ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନୀତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଫସଲକୁ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ମିଠା ଜୁଆରଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠା ଜୁଆରର ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏହି ଫସଲକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ମିଠା ଜୁଆରଭିତ୍ତିକ ଚାଷ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜମି ଲିଜ୍ ଏବଂ ଜମିର ସର୍ବାଧିକ ମାଲିକାନା ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ମିଠା ଜୁଆର ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁମତି ଦେବାର କ୍ଷମତା ମିଳିବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ମାଲିକାନା ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବର୍ଷାନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମିଠା ଜୁଆରଭିତ୍ତିକ ଇଥାନଲ୍ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICAR)ର ଗବେଷଣା ନେଟୱର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶର୍କରା ଥିବା ଏବଂ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଠା ଜୁଆର କିସମ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ, ଆମେରିକାର ହନିଡ୍ୟୁ (Honeydew) ଭଳି କିସମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କିସମ ସହ ସଂକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କୀଟ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ସହିତ ଅଧିକ ରସ ଥିବା ଉନ୍ନତ କିସମ ବିକଶିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ଫସଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହେଉଛି, ଏହା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପକୁ ସହାୟତା କରେ। ମିଠା ଜୁଆରରୁ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଦେଶରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ।
ଏହି ଫସଲରେ କମ୍ କୃଷି-ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ମିଠା ଜୁଆର ଆଖୁର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଜଳ, ମାଟି ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଚିନି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବାଧା ନଦେଇ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନିରନ୍ତର ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ଭାରତର E100 ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆଖୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ମିଠା ଜୁଆର ଭଳି ଜଳ-ସଞ୍ଚୟକାରୀ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବିକଳ୍ପକୁ ଜାତୀୟ ନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
(DISCLAIMER :ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)