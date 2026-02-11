OPINION: ଆମେରିକା-ଇରାନ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଭାରତର ବଜେଟ୍ ବିରତି, କିଛି ନୂଆ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି
ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ।
Published : February 11, 2026 at 7:06 AM IST
ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ଆଉ ପରିଚାଳନା କରିବେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲା । ଚାବାହାର ଓମାନ ଉପସାଗର ମାକାରାନ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଏହା ଦେଶକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏବେ ହଜିଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଚାବାହାର ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଛାଡିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀରବ ରହିଛି । ଇରାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଭାରତଠାରୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିଯିବା ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି । ଇରାନୀ ଜାତୀୟ ଦୈନିକ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ତେହେରାନ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାବାହାରକୁ ଚାପରେ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରିଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାର ଚାପ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ଇରାନ ସହିତ କିଛି କରୁ । କାରଣ ଏହାର ନୌବାହିନୀ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯାତ୍ରା କରି ତେହେରାନକୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବୋମା ମାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାକୁ ଚାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇରାନକୁ ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବଂଚିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଇରାନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟାସରେ, ଏହା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ଆମେରିକା ଚାବାହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା । ଭାରତ ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିଥିଲା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଭାରତର ଅନୁରୋଧରେ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହମତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ’ଣ କୌଣସି ଆଶା ରଖିଥିଲା? ଏହା ଅଜଣା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଧମକ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଇରାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା- ତେଣୁ ଏହା ପଛକୁ ହଟିଗଲା ।
ଏବେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ଅନୁକୁଳ ଅଛି- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ମୋହର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି । ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ନିବେଶ କରେ ତେବେ ସେ ଚାବାହାର ଉପରେ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅନୁରୋଧକୁ କ’ଣ ଶୁଣିବ ? ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରିବ ।
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଭାରତ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାନ ଚାବାହାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀଘ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ସେହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା । ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଘାଟି ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହିଂସାର କବଳରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତେଣୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଭାରତ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହା କେବଳ ଭାରତର ଦୋଷ ନଥିଲା ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଚାବାହାରରେ ସହିଦ ବେହେଷ୍ଟି ଜେଟି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଏକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ- ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ - ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବରେ ଥିଲା । କେତେକ ଥର ରୁଷିଆନ୍ ମାନେ ଭାରତର ସହାୟତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ 250 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିଲା । ଇରାନୀମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଶା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରେଳ ଲାଇନ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଯଦିଓ ଇରାନ ଚୁକ୍ତିର ଏହି ଅଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରେ- ଇରାନର ଗଭୀର ଜଳ ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମାତ୍ର 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ । ଗ୍ୱାଦର ଏକ ସାମରିକ ବନ୍ଦର, ଯେତେବେଳେ ଚାବାହାର ଏକ ବେସାମରିକ ବନ୍ଦର ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।
ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଚୀନ୍ ବାଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସତ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଯେ, ଦେଶର ଶାସକ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଏହାକୁ ବେଜିଂକୁ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲେ । ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କାରଣରୁ, ଇରାନ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପରିଚାଳନା କରୁ । ଲେଖକଙ୍କ ଚାବାହାର ଯାତ୍ରା ଏହି ରଣନୀତିରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ, ଚାବାହାରର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର 15 ଦିନ ପାଇଁ ଭିସା ବିନା ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି । ଇରାନୀମାନେ ଏହି ବନ୍ଦରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଭାରତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଇରାନୀମାନେ ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ନିକଟତରତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶାନ୍ତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହାର ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଶେଷରେ, ଇରାନୀମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ, ଏହା ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ କରିଡର (INSTC)କୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ।
ଯଦି ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୃହତ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଆଶାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଉଜ୍ଜିବିତ ରହିବ । ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଚାବାହାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନଜର ରଖିବ । ଏହାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସିଂ କରାଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁକ୍ତ ଭାବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ।
