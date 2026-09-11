ETV Bharat / opinion

OPINION: ଶକ୍ତି ସ୍ଥିରତା, ଭାରତର BRICS ଐତିହ୍ୟକୁ କାହିଁକି ପରିଭାଷିତ କରିବ ?

BRICS ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମ୍ବଳ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତାକୁ ସାମିଲ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ସହନଶୀଳତାର ଢାଞ୍ଚାରେ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ରାୟଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

INDIA BRICS PRESIDENCY
BRICS flags are displayed outside Bharat Mandapam ahead of the 18th BRICS Summit in New Delhi (IANS)
author img

By Aparna Roy

Published : September 11, 2026 at 3:31 PM IST

|

Updated : September 11, 2026 at 3:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ BRICS ସମ୍ମିଳନୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକ ବିଭାଜିତ ଓ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିକାଶକୁ କିପରି ଅବ୍ୟାହତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ତାହା BRICS ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆଜି BRICSରେ ବିଶ୍ୱର କେତେକ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକ, ଶକ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଏବଂ କ୍ରୟଶକ୍ତି ସମତା (PPP) ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ GDPର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଓଜନକୁ ସହନଶୀଳତାରେ ପରିଣତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରକ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବ।

BRICSର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଭିତ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ; ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକ୍ଷମତା ଶସ୍ତା ଓ ସୁଲଭ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି; ଏବଂ ଅଧିକ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନକୁ ସହିବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି।

INDIA BRICS PRESIDENCY
Hybrid power system (File/AP)

ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ, ଗ୍ୟାସ ଓ କୋଇଲା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୀତି ଆମଦାନିକୃତ ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମଦାନିକୃତ ଲିଥିୟମ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଦୁର୍ଲଭ ମୃତ୍ତିକା ଧାତୁ (rare earths), ବ୍ୟାଟେରୀ, ସୋଲାର ଉପାଦାନ କିମ୍ବା ଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରେ। ରେଆର୍ ଆର୍ଥସ୍(Rare earths)କୁ ବାଦ ଦେଲେ, 2025ରେ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକର ରିଫାଇନ୍‌ଡ ସପ୍ଲାଇର 72 ପ୍ରତିଶତ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତମ ରିଫାଇନିଂ ଦେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏକ ବର୍ଷରେ 35 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାହିଦା 1.5 TWh ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

ତେଣୁ BRICS ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଉ କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଭାବେ ଦେଖିହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହନଶୀଳତାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚାରେ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପଦ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ସାମିଲ ହେବ।

ତେବେ ଏଭଳି ସହନଶୀଳତାକୁ BRICS ଭିତରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ କେଉଁ ସଂରଚନାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ? ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ:

ପ୍ରଥମ: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ବିବିଧୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି

BRICS ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପଦ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ମାତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳତା ଏବେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଖଣିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ରିଫାଇନିଂ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। IEA(International Energy Agency)ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, 2035 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମୁଖ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌ ବାହାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଆନୁମାନିକ ଲିଥିୟମ୍ ଖଣି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ମାତ୍ର ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ହେବ। ରେଆର୍ ଆର୍ଥସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନର ବିବିଧୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନର ବିବିଧୀକରଣଠାରୁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି।

ତେଣୁ BRICS ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ମଡେଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ବିପଦରେ ରହିଛି: ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନି କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ୟତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିବ।

ଭାରତକୁ ଏଥିପାଇଁ ‘BRICS Green Value Chain Partnership’ ଗଠନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ଖଣିଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଲିଥିୟମ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, rare earths ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କିଛି ରଣନୈତିକ ଖଣିଜ ପାଇଁ BRICS ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କ୍ଷମତା କେଉଁଠି ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ।

ଏଥିରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରେ। ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ତମ୍ବା ଖଣି ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍‌ର ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲିଥିୟମ୍‌କୁ ବାଦ ଦେଲେ, ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକର ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ରିଫାଇନ୍ କରୁଛି। IEAର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଅଧିକ ଘରୋଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଲେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ 220 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେପରି ରଣନୈତିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ବିବିଧୀକରଣ କରିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

INDIA BRICS PRESIDENCY
Workers walk through a swamp to install electric transmission towers for the Adani Renewable Energy Park near Khavda of Gujarat's Bhuj district (AP)

ଦ୍ୱିତୀୟ: କେବଳ ଜଳବାୟୁ ଅର୍ଥଯୋଗାଣର ଉପଲବ୍ଧତା ନୁହେଁ, ପୁଞ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା

ଅନେକ BRICS ଓ Global South ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଅଭିଳାଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଅଟକି ନାହିଁ। ଏହି ଅଭିଳାଷାକୁ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ କରିବା କେତେ ମହଙ୍ଗା, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ବାଧା। ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିସ୍ତାର, ଶିଳ୍ପାୟନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଋଣର ଅଧିକ ସୁଧ, ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ଜନିତ ଝୁମ୍ପ ଓ ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରୁ ପୁଞ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି।

ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ NDB (New Development Bank) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର 2022-26 ରଣନୀତିରେ 30 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଅନୁମୋଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏଥିରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହ୍ରାସ ଓ ଅନୁକୂଳନ ପାଇଁ ଏବଂ 30 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ NDB ନିଜେ କେତେ ଋଣ ଦେଉଛି, ତାହାଠାରୁ କେତେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛି, ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ଭାରତକୁ NDBକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରିସ୍କ୍ ସେୟାରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ-ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱିଣ୍ଡୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରିଡ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିଳ୍ପ ଓ ସହନଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ, କ୍ରେଡିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ପ୍ରଥମ-କ୍ଷତି ସାଧନ (first-loss instruments) ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକମାନେ ଯେଉଁ ରିସ୍କ୍ ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ତାର କିଛି ଅଂଶ ବହନ କରିପାରିବ। ଫଳରେ ବେସରକାରୀ ଅର୍ଥର ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଲ୍‌କୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ।

INDIA BRICS PRESIDENCY
Routine check of lithium-ion batteries of 500-kilowatt battery energy storage system in Thiruvallur District on the outskirts of Chennai, India (File/AP)

ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଟଙ୍କା, ରିଆଲ୍ କିମ୍ବା ରାଣ୍ଡ୍‌ରେ ଆୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡଲାରରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛି, ସେଠାରେ ବିନିମୟ ହାରର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। NDB 2027-31 ରଣନୀତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅର୍ଥଯୋଗାଣକୁ 40-50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଭାରତକୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ କରିବା ଉଚିତ।

ମାପଦଣ୍ଡ କେତେ ପରିମାଣର ସବୁଜ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା, ତାହାରୁ ବଦଳି କେତେ ପରିମାଣରେ ସବୁଜ ପୁଞ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ କମାଇପାରିଲା, ତାହା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ତୃତୀୟ: ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତରରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହ-ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି।

BRICS ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏକ ବିରୋଧାଭାସର ସମ୍ମୁଖୀନ। ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର କେତେକ ବୃହତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଜାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି।

ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା କେବଳ ପେଟେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। IEAର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରମୁଖ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍‌ ବାହାରେ ନୂଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ-ଖଣିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 20 ପ୍ରତିଶତରୁ 150 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉପକରଣ, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା, କୌଶଳ ଓ ଶିଳ୍ପୀୟ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

INDIA BRICS PRESIDENCY
A motorcyclist rides past wind turbines of an Adani Group project near Sadla village in Surendranagar district of Gujarat, India (File/AP)

ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳବାୟୁ ଭାଷାର ‘technology transfer’ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ଧାରଣାରେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାହା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ BRICSକୁ ଏକାଠି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହ-ବିକାଶ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ସଂଯୁକ୍ତ BRICS technology missions ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ଏକାଠି କରାଯାଇପାରେ ଯଥା; ଦୀର୍ଘ-ସମୟ ଧରି ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୀଡ୍, ଖଣିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ରିସାଇକେଲିଂ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବିଶିଷ୍ଟ ଶୀତଳୀକରଣ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇ, ବିଭିନ୍ନ BRICS ବଜାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ NDB ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରେ।

ଭାରତ ନିଜ BRICS ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ BRICS Digital, Centre of Excellence for Smart Grids and Energy Storage ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ କରିବା।

INDIA BRICS PRESIDENCY
A security officer stands guard beside a BRICS banner bearing an image of Prime Minister Narendra Modi on a road leading to Bharat Mandapam, the venue for the BRICS summit in New Delhi (AP)

ଭାରତର BRICS ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା BRICSର ଏଜେଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଶକ୍ତି ସହନଶୀଳତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ BRICS ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତି ଓ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : BRICS ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ମୂଲ୍ୟ

(DISCLAIMER : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

Last Updated : September 11, 2026 at 3:37 PM IST

TAGGED:

BRICS
ENERGY SECURITY
INDIA
ଭାରତ
INDIA BRICS PRESIDENCY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.