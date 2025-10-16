Analysis:ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନି ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଧମକ, ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କର ନଚେତ ବଦଳିଯିବ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି
ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
Published : October 16, 2025 at 7:13 PM IST
ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଭୁଜରେ ସର୍ କ୍ରିକରେ ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା "ଏତେ ଦୃଢ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ଯେ ଏହା ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ । "
ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ ଅନୁପଗଡରେ ଯବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିକ କରି କହିଥିଲେ , " ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ । "
ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ବାୟୁସେନା ଦିବସରେ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିପ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ କହିଥିଲେ," ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପଛକୁ ହଟିଯାଏ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନନ କରି ଭ୍ରମିତ କରେ ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ ତ୍ରିପାଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପରବର୍ତ୍ତି ଅଭିଯାନ ନୌସେନା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ।
ସେବା ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ବରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସ୍ବାଭାବିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାଭାବିକ । ରାଜନୀତି ପାକିସ୍ତାନ କାର୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ବିଶେଷ କରି ଯେତେ ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସେ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ବାରା ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ । ଗୃହ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ଯ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତୃତ୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃକ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିବା ।
ପୂର୍ବରୁ କେବେବି ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଏକସମୟରେ ଏତେ ଦୃଢବାର୍ତ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏହି ମତ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ନୁହଁ ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡିକ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷିତ ନୀତିକୁ ଦୃଢ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଓ ସମସ୍ତ ସାମିରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଟାନକୁ ଏବେଠାରୁ ବୈଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ, । ଏହା ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଆଉ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଭବିଷ୍ଯତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।
ଏହା ଏକକାଳୀନ ହେବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକୁର ସମାନତାକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତିରିକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ । ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାକିସ୍ତାନର ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମାନ କଥାରେ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ।
ଐତିହାସିକ ଭାବେ ବଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାର ଜବାବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସୀମାପାର ଆକ୍ରମଣ ଉରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲାକୋଟ, ପୁଲଓ୍ବାମା ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ପ୍ରତିଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତାର କ୍ଷତିକୁ ଲୁଚାଇ ଥାଏ । ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି କାରଣ ତାର ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି ।
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏକ ଡଜନ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ 9 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଧ୍ବଂସ ହୋଇଥିଲା । 100ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଏବଂ ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ଡଜନ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଏବଂ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ 300 କିମି ଦୂରତାରେ ଏକ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେବାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଭାରତ ପାଖରେ ଏହା ଦ୍ବାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କିଛି ବାୟିସେନା ଘାଟି ଏବଂ ବିମାନ ଏବେବି ଆମେରିକୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମରାମତି କରାଯାଉଛି ।
ସମା ଟିଭି ଭୁଲବଶତଃ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 145 ଜଣ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ ବୁନୟାନୁନ ମାର୍ସୁସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମରଣୋତ୍ତର ସାହସିକତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ଚୟନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ । ଏହାକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ମୃକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ 13 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା, ପରେ 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କହିଥିଲେ । ଏହା ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ଦେଶ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର, ସେ କିଛି ବଛା ବଛା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏପରି କହିଥିଲେ । ପ୍ରତି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ରାଓ୍ବଲପିଣ୍ଡିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ଡିଜିଏମଓଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । କୌଣସି ଦେଶ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛିକ ନଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ନୀତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ସଠିକ ।
ଆମେରିକା ସହ ବଢୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବୁଛି ଏହାକୁ ଏକ ବନ୍ଦର, ଓ ଦୁର୍ଲଭ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ଯକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ ଓ ଭାରତକୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ।
ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ, ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଧାରରେ ସାଉଦି ଆରବ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ସଂଘର୍ଷରେ ସାମରିକ ଭାବରେ ଏହାର ସହାୟତା କରିବ।
ସ୍ବଭାବିକ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ । ନୀରବତା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୂଚାଇବ ଏବଂ ଏହାର ସେନାର ସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଓ୍ବାଜ ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି, " ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ବୟାନ ସେମାନଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଏକ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ । ଭାରତ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବ ।"
ପାକିସ୍ତାନର ଡିଜିଆଇଏସପିଆର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ଏହି ଦାୟିତ୍ବହୀନ ବୟାନଗୁଡିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମନମୁଖି ବାହାନା ଗଢିବାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ ।
ଯଦିଓ ଏବି ବୟାନ ଗୁଡିକ ଆସା କରାଯାଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣେ ଯେ ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପାକିସ୍ତାନର ଧମକ ଏକ ଚାଲ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଫସିବ ନାହିଁ କି ଡିରବ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଉଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲା, ପୁଣି ଏକ କାରଣ ଯାହା ଭାରତ ପୂରଣ କରିଛି । ଚୀନ ଏହାକୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେବି ଏତିରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ , ଏହାର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ।
ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆହୁରି କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାରତୀୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଓ୍ବଲପିଣ୍ଡି ଏହାର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଏବଂ ଏହାର ପରମାଣୁ ବୋଗି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି । କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପ ହିଁ ବିଶ୍ବାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏକ ପରମାଣୁ ସଂଘର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ନୋବେଲ ଦାବିକୁ ଜୋର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ନୁହଁ ।
