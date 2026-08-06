OPINION: କାହିଁକି ଭାରତ ପାଇଁ କୌଶଳଗତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ? ରେୟାର ଆର୍ଥ କୂଟନୀତିରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ରେୟାର ଆର୍ଥ,ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାରତ-ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହମତ। ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଜବୁତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ ଉପରେ ଭାରତର ଜୋର। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 6, 2026 at 4:03 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ (Critical Minerals) ଓ ରେୟାର ଆର୍ଥ (Rare Earths) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ ରଣନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ବିଶ୍ୱରେ ଏହି କୌଶଳଗତ ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦୂରଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଖତିୟୋର ସଇଦୋଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ, ଖଣି ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଉର୍ଜା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଏବଂ ରେୟାର ଆର୍ଥ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭାରତ ଉଜବେକିସ୍ତାନକୁ ତାହାର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉର୍ଜା ସମ୍ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଦେଖିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜର କୌଶଳଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି।
ରେୟାର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟ (Rare Earth Elements) ୧୭ଟି ଧାତବ ଉପାଦାନର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ମୋଟର, ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ପ୍ରଣାଳୀ, ରାଡାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱାରଫେୟାର ଉପକରଣ, ଉପଗ୍ରହ, ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଇମେଜିଂ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
'ରେୟାର' କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଲାଭଦାୟକ ଉତ୍ତୋଳନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପରିଶୋଧନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବୃହତ୍ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ରେୟାର ଆର୍ଥ ଶିଳ୍ପରେ ଚୀନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଖଣି ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୬୦-୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପରିଶୋଧନ କ୍ଷମତାର ୮୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଚୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଅନ୍ୟତମ ସମୃଦ୍ଧ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ସରକାରୀ ଆକଳନ ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଉପାଦାନ, ଲିଥିୟମ, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ, ତମ୍ବା, ମଲିବ୍ଡେନମ୍, ୟୁରାନିୟମ, ସୁନା, ରୂପା, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୁଅରସ୍ପାର ଭଳି ଖଣିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଏହି ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଟେରି, ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଉର୍ଜା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ନିକଟ ଅତୀତରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ତାହାର ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ବିନିଯୋଗ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସରକାର କେବଳ କଞ୍ଚା ଖଣିଜ ରପ୍ତାନି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଖଣିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପରିଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗୀଦାର ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଭାରତ ତାର ରେୟାର ଆର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚୀନର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଆମଦାନି କରିଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ବାଲିରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ତଥାପି ଚୀନ ତୁଳନାରେ ଦେଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା ସୀମିତ। ନିକଟରେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୌଶଳଗତ ଖଣିଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଏହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଘରୋଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୃଦ୍ଧି, ବିଦେଶରେ ଖଣି ସମ୍ପଦରେ ବିନିଯୋଗ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପରିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦେଶ ସହ ଭାଗୀଦାରି ସାମିଲ ରହିଛି। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏହି ବିବିଧୀକରଣ ରଣନୀତି ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାପ ଖାଉଛି।
ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୌଶଳଗତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜକୁ 'ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ' ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ମିଶନ (National Critical Mineral Mission), ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଖନିଜ ବିଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (KABIL) ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ ଖଣି ସମ୍ପଦ ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଅଧିକ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଭାରତ-ଆମେରିକା, ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଓ କ୍ୱାଡ୍ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ସାମିଲ ରହିଛି। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହ ସହଯୋଗ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, କାରଣ ଏହା ଭାରତକୁ କୌଶଳଗତ ଖଣିଜର ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇବ।
ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମୁଦ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୀମା କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ସହ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଭାରତ ପାଇଁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ 'କନେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ପଲିସି'କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ପାଞ୍ଚଟି ଗଣରାଜ୍ୟ ସହ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବା।
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ କରିଡର (INSTC) ଏବଂ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଭାରତକୁ ଖଣିଜ ପରିବହନ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ। ରେୟାର ଆର୍ଥ ଆଧୁନିକ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ପ୍ରିସିଜନ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମ୍ୟୁନିସନ୍, ଡ୍ରୋନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱାରଫେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍, ସୋନାର, ସାମରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଡାର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ ଉପରେ ଭାରତର ଜୋରକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭଳି ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ସହ ଭାଗୀଦାରି ଭାରତର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସହଯୋଗ କେବଳ ଖଣିଜ ଆମଦାନିରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମିଳିତ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଖଣି ବିନିଯୋଗ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ପରିଶୋଧନ କାରଖାନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର, ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ଏବଂ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରର ପେସାଦାରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ।
ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ, ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉର୍ଜା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଲଟୁଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଖଣି ଏବଂ ରେୟାର ଆର୍ଥକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ସ୍ଥିରତା ଦିଗରେ ଉଭୟ ଦେଶର ବଦଳୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଇମାଜଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଏବଂ ରଣନୀତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବିନ୍ଦର ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ-ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସମ୍ପର୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକାଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ। ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହ ସଂଯୋଗରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ଆମେ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଧା ରହିଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଯଦି ରେୟାର ଆର୍ଥ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜକୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେହି ଉତ୍ପାଦ କିପରି ବିଶ୍ୱ ବଜାର କିମ୍ବା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜବେକିସ୍ତାନରୁ ଇରାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ କିମ୍ବା ସଡ଼କ ଏବଂ ପରେ ଇରାନରୁ ଜାହାଜ ଯୋଗେ ଭାରତକୁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବାଧା ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 2013 ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ ତେହେଲକା ସଂପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION: କେଉଁ କେଉଁ କାରକ; ଭାରତୀୟ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ?
(DISCLAIMER : ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)