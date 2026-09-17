OPINION : ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଜାଲରେ ଭାରତ: ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚାପ
ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଧମକକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 17, 2026 at 8:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଏବଂ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ବିଲ୍ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରତ-ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାପର କାରଣ ହୋଇଛି।
ଏହି ବିଲ୍ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରୁଷିଆର ତେଲ କିଣୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏହି ନୂଆ କ୍ଷମତାକୁ ସେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ଜବାବ କିପରି ଦେବ। ଭାରତ ନିଜର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ତେଲ ଆମଦାନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ।
Our statement on passage of the Sanctioning Russia and Iran Act in the US Congress— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 17, 2026
🔗 https://t.co/kD0Yg9sWbU pic.twitter.com/rSc21AqwEh
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA)ର ତତ୍କାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଏହି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଯେ, ଭାରତ ଏହି ଟାରିଫ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ସହିତ ଟାରିଫ୍ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମହଲ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି, “ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।” ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ “ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ” କଟକଣା ବିଲ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
- ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଏହି ଟାରିଫ୍ ଧମକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସହଯୋଗୀ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାନାଡା ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ କଟକଣା ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକାରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ।
‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ନାମକ ଏହି ବିଲ୍ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ୨୬୨ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ବିରୋଧରେ ୧୫୯ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ସିନେଟ୍ ୮୬-୧୧ ଭୋଟ୍ରେ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରିଥିଲା।
ଏହି ଆଇନ ରୁଷିଆର ପ୍ରମୁଖ ତେଲ କ୍ରେତା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ, ଚୀନ୍, ସ୍ଲୋଭାକିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ ଓ ଆଜରବୈଜାନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ତୈଳ ରାଜସ୍ୱ ବନ୍ଦ କରି ତାହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ତାହାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆସିବ। ଏହା ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏହି ବିଲ୍ରେ ଆମେରିକାକୁ ରୁଷିଆରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୫୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଇରାନ୍ ବିରୋଧରେ କଟକଣା ଏବଂ ରୁଷିଆର ‘ଶ୍ୟାଡୋ ଫ୍ଲିଟ୍’କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଧମକ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭିଏତନାମ ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭଲ ସର୍ତ୍ତ ହାସଲ କରିବାକୁ ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G-20 ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଚୁକ୍ତିରେ ରହିଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜାମିସନ୍ ଗ୍ରୀର୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର US Studiesର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ବିନୀତ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଅଧିକ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ରୁଷିଆର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ଆଇନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।”
ତାଙ୍କ ମତରେ, କାନାଡା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ “ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ” ବିରୋଧରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକାଠାରୁ ଦୂରେଇ ବିବିଧୀକରଣ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ମତରେ ଏହି ପ୍ରବଣତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏହା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବା ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।”
- ତେଲ ଆମଦାନୀରେ ବିବିଧୀକରଣ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଭାରତ ପାଇଁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା କମାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ବଢ଼ାଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।
ତେଲ ଦର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ୧୦୮ ଡଲାର୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗତ ମାସରେ ଭାରତର ତେଲ ଆମଦାନୀର ୬୫.୯ ପ୍ରତିଶତ ରୁଷିଆରୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ପରେ ରୁଷିଆ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ରଖିଦେଇଥିବାରୁ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ପୂର୍ବ ମାସ ତୁଳନାରେ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଭାରତ ତେଲ ଆମଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧୀକରଣ କରିଛି। ଇରାନ୍ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ାଇଛି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇଥିବା ଭଳି, ୧.୪ ବିଲିୟନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବିବିଧ ଉତ୍ସରୁ ଏବଂ ବଜାରର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଭାରତ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖିବ।”
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି, “ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।”
ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ।
ନିବେଶ ବ୍ୟାଙ୍କ Cogence Advisorsର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଋଷି ସାହାୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତେଲ ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ରୁଷିଆ ଆମକୁ ବଜାର ଦରଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତେଲ ଦେଉଛି। ଯେକୌଣସି ପରିମାଣର ଆମେରିକୀୟ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ତେଲ ଆମଦାନୀରେ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି; ପରିବହନ, ବୀମା ଏବଂ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ। ଏହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ କ’ଣ ହେଉଛି।”
Today is a historic triumph for democracy—ours & Ukraine’s—showing that America can still muster bipartisan unity in the fight for freedom. I am overwhelmed with gratitude. 1/ https://t.co/XRmuBnYcKt— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) September 16, 2026
- ଟ୍ରମ୍ପ କି ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବେ ?
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ସେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ୱାଶିଂଟନ୍ରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିନେଟର ବ୍ଲୁମେନ୍ଥାଲ୍ଙ୍କ ଭଳି କେତେକ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦ ରୁଷିଆ ସହ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ରୁଷିଆ ସହ ତେଲ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ଲୁମେନ୍ଥାଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଚୀନ୍ ଓ ଭାରତ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣନ୍ତୁ। ତୁଷ୍ଟୀକରଣ କୌଣସି ରଣନୀତି ନୁହେଁ।” ଏଥିସହ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ବିଲ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ମସ୍କୋ ସହ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।
ଆମେରିକାର ବିଶେଷ ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଓ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର୍ ଚଳିତ ମାସରେ ମସ୍କୋ ଓ କିଏଭ୍ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟରେ CIA ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜନ୍ ରାଟକ୍ଲିଫ୍ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ରୁଷିଆର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟନ୍ ସିଲୁଆନୋଭ୍ଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।
ଓବାମା ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ ରୁଷିଆରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିବା ମାଇକେଲ୍ ମ୍ୟାକଫଲ୍ ‘X’ରେ କହିଛନ୍ତି, “ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆଇନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ରୁଷିଆ ଉପରେ ‘ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ’ କଟକଣା ଲଗାଇବେ ବୋଲି ମୋର କୌଣସି ଭ୍ରମ ନାହିଁ। ସେ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ।”
ଏସବୁ ଘଟଣା ଭାରତ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ାଇଛି। Observer Research Foundationର ବିଶିଷ୍ଟ ଫେଲୋ ମନୋଜ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲି ରହିଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ବାସ୍ତବିକ ଆମ ପାଇଁ ଅସହଜ।”