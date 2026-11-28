OPINION: ସାମୁଦ୍ରିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ମଜବୁତ କରୁଛି ଭାରତ, ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରୀୟ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
କଲମ୍ବୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନକ୍ଲେଭ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ରିମ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବୈଠକରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାଥମିକତା, ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ରଣନୈତିକ କୂଟନୀତିକୁ ନୂଆ ଦିଗ
Published : November 28, 2026 at 1:24 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ (IOR)ରେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲମ୍ବୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନକ୍ଲେଭ୍ (CSC)ର ଅଷ୍ଟମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା (NSA) ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଏବଂ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ରିମ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (IORA)ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ୨୫ତମ ବୈଠକ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।
ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ CSC ବୈଠକରେ ଭାରତ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ମରିସସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସହମତିଭିତ୍ତିକ ବୈଠକ ବିବରଣୀ (Agreed Minutes)ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି- ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା; ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦର ମୁକାବିଲା; ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ସୀମାପାର ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ; ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା; ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ IORA ବୈଠକରେ ଇରାନ, ମାଲେସିଆ, ମରିସସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରକୁ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମୁଦ୍ର ଆଇନ ସମେତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନୌଚଳାଚଳ ଓ ଆକାଶପଥରେ ଯାତାୟାତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନସମ୍ମତ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
IORA ବୈଠକରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥିର, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିକାଶ ଅନୁକୂଳ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ।”
Joint Press Statement of the 8th NSA-Level Meeting of the Colombo Security Conclave. https://t.co/bPfOIAuyJK @presidencymv @MoFAmv https://t.co/PMuVQ672cq— India in Maldives (@HCIMaldives) November 26, 2026
- ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଏଡେନ୍, ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ୍ ଏବଂ ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ବ୍ୟାପକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଜଳପଥରେ ଅବାଧ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇଛି।
ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଏକାଧିକ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଡକାୟତି, ଜାହାଜ ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଆତଙ୍କବାଦ, ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ବେଆଇନ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଅନୁଦିତ ହୋଇନଥିବା ମାଛ ଧରା (IUU Fishing) ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ସାମିଲ ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଜାରି ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରର ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ନାବିକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଉଦ୍ୟମରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବୈଠକ ଭାରତକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିପାରିବ।
- ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼
ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ CSC ବୈଠକରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ CSC ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରିସସ୍ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସପ୍ତମ NSA ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସେଚେଲ୍ସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ମରିସସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା CSC ଚାର୍ଟର ଏବଂ କଲମ୍ବୋରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଚିବାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମରିସସ୍ ଏବଂ ସେଚେଲ୍ସ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି।
ଏହି ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେହଜନକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ବେଆଇନ ମାଛ ଧରା ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସମଗ୍ର ମହାସାଗର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ନିଜ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ IORA ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ୨୫ତମ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବଢ଼ୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।
ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଭାରତ ପାଇଁ IORAର ଅନ୍ୟ ୨୩ଟି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଏକ ମୁକ୍ତ, ସମାବେଶୀ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିୟମଭିତ୍ତିକ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି।
୨୦୨୫-୨୦୨୭ ପାଇଁ IORAର ଦୁଇବର୍ଷିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତ ହାତକୁ ନେଇଛି। ‘ଇନୋଭେସନ୍, ଓପନେସ୍, ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡାପ୍ଟାବିଲିଟି ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ରିଜନ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବସୃଜନ, ଉନ୍ମୁକ୍ତତା, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳନ କ୍ଷମତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି।
ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଆଉ କେବଳ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ଏବେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ତେଣୁ IORA ବୈଠକର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବହୁପାକ୍ଷିକ ସଂଗଠନର ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରୀୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶର ଏକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମର ଏକ ଅଂଶ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Analysis | ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ? ବିଶେଷକରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଯୁଗରେ
- ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
CSCକୁ ଯଦିଓ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉନାହିଁ, ତଥାପି ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଠାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତି, ବନ୍ଦରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ନୌସେନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଚୀନ୍ର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ କରିଡର୍ (CPEC) ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସ୍ଥଳସୀମା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶପଥ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଛି।
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେବଳ ଚୀନ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସହଭାଗିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଇପାରନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଂଶଗ୍ରହଣ CSCର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରୁଛି। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ସହ ଭାରତର କ୍ୱାଡ୍ (Quad) ସହଭାଗିତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର। ଏହାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ମାଲେସିଆର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ। ମାଲେସିଆର ଉପସ୍ଥିତି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାପାର ଅପରାଧ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିପାରେ। ତେବେ ଅତିଥି ଭାବେ ଏହାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ CSCର ଔପଚାରିକ ସଦସ୍ୟତା ବିସ୍ତାରକୁ ସୂଚାଉନାହିଁ।
ସେହିପରି IORA ସହ ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପଛରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ହେଉଛି ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ, କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ।
ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ (BRI) ଏବଂ ମାରିଟାଇମ୍ ସିଲ୍କ ରୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଜିଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଦେଶ ସହ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସଂଯୋଗ ସହଭାଗିତା ବିକଶିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏହାର ରଣନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି।
Delighted to meet the Foreign Ministers and Heads of Delegation of the 23 Indian Ocean Rim Association Member-States participating in the 25th Meeting of the IORA Council of Ministers in New Delhi. The Indian Ocean has connected our people for millennia. As Chair of IORA, India looks forward to working closely with all partners to advance its vision of MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) and to strengthen peace, security, stability and prosperity in the Indian Ocean Region. @IORAofficial— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026
- ଚୀନ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଭାରତର ରଣନୀତି
ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ନୌସେନା ମୁତୟନ, ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ଆୟୋଗ (US-China Economic and Security Review Commission) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଆକଳନରେ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ୍ର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସୁବିଧାର ନେଟୱର୍କ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଭଳି ରଣନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ସାମରିକ ମୁତୟନ କିମ୍ବା ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆର୍ଥିକ, ବୈଷୟିକ, ବିକାଶମୂଳକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ।
ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏହି ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ, ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକତା, ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ IORA ଭାରତକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାର ସଦସ୍ୟତାରେ ଭାରତ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଓ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
CSC ଏବଂ IORA ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ନାଭାଲ୍ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ (IONS), ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ (BIMSTEC) ଏବଂ କ୍ୱାଡ୍ ଭଳି ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ରଣନୀତିକୁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କରୁଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION: ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଡାଟା ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଭାରତ ! ଭବିଷ୍ୟତର ସାମରିକ ରଣନୀତିରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ
CSCର ୨୦୨୬-୨୭ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନିର୍ଭର କରିବ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ। ଘୋରମାଡେଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ କଲମ୍ବୋ ସଚିବାଳୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିରନ୍ତରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ତେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଓ ବୈଷୟିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସହଭାଗିତା ଯୋଗୁଁ ସହଯୋଗର ଗତି ଧିମା ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିପାରେ। ଏଥିସହ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଛୋଟ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ CSC ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହୁଛି।
CSC ଏକାକୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା, ସମନ୍ୱୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବିପଦର ସାମୂହିକ ମୁକାବିଲାକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ। ଏହାର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହଯୋଗ, ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନହୋଇ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ରହିପାରିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ସିନିୟର ଫେଲୋ ତଥା ଆଫ୍ରିକା ବିଶେଷଜ୍ଞ ରୁଚିତା ବେରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ CSC ଭାରତର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ।
ETV ଭାରତକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ୁଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ CSC ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭାରତର SAGAR (Security and Growth for All in the Region) ଏବଂ MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
- ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
IORA ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ‘ଦିଲ୍ଲୀ କମ୍ୟୁନିକ୍ ୨୦୨୬’ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାମୂହିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୋହରାଇଛି।
ଏହି କମ୍ୟୁନିକ୍ ଭାରତକୁ ନିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ପ୍ରାଥମିକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୦୨୮-୨୦୩୨ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ IORA କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା (Action Plan) ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ। ଏଥିରେ ସଂଗଠନର ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ନୂଆ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ।
ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା (Maritime Domain Awareness), ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା; କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା; ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନାରେ କେବଳ ନିଜର ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ନହୋଇ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ।
ସେହି ସମୟରେ IORA ଭଳି ସହମତିଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ନିଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ବାସ୍ତବ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ IORA ଏହାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତା, ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି (Neighbourhood First Policy), ବ୍ୟାପକ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂରକ କରିବ।
ଏହା ସହିତ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସାମୂହିକ ଭୂମିକାକୁ ମଜବୁତ କରି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ତେବେ ଭାରତ ନିଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ସଫଳତାକୁ କେବଳ ନିଜର ରଣନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ମାପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତା ଭାବେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନିର୍ଭର କରିବ ଏହା ଛୋଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ସମାନ ବିକାଶକୁ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ଏବଂ ନିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିପାରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ମଜବୁତ କରୁଛି।