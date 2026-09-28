ETV Bharat / opinion

OPINION: ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଓ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସାମିଲ କଲା ଭାରତ

ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ କଳା ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୪ ଜଣ ନିଖୋଜ; ଜାତିସଂଘରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ AI ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ

INDIA MARITIME SECURITY
Bhargavi, wife of Chief Engineer Patnala Suresh, speaks to the media after her husband was killed in an attack on the Palau-flagged vessel MT Settebello in the Strait of Hormuz, in Visakhapatnam in June (ANI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : September 28, 2026 at 5:04 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖ ସକାଳେ ପି. ବାଲା ଭାର୍ଗବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଓମାନ୍ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପାଲାଉ ପତାକାଧାରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ MT Settebello ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ୩ ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଟନାଲା ସୁରେଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।

“ମୁଁ RPSL (Recruitment and Placement Service Licence) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପାଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଶର୍ମା ଓ ଶିବାନନ୍ଦ ଚୌରାସିଆ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ମେସେଜ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା,” ଭାର୍ଗବୀ ETV Bharatକୁ କହିଥିଲେ।

ଜୁନ୍ ୧୧ ସକାଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜରେ ଥିବା ନାବିକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିଥିଲା।

INDIA MARITIME SECURITY
File photo of Patnala Suresh (Special Arrangement)

“ଜାହାଜର ଜେନେରେଟର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ୪୪ ବର୍ଷୀୟ ପଟନାଲା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୧୩ ଓ ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି।

ପଟନାଲାଙ୍କ ପରି ଏଭଳି ଖବର ପାଇଥିବା ପରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ସାମୁଦ୍ରିକ ନାବିକ ପରିଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି। Forward Seamen’s Union of Indiaର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ଯାଦବଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ କଳା ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୪ ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

“ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, IMO, UN, ILO ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠାଇଛୁ। ଆମେ ଲଗାତାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା ଟିମ୍ ଗଠନ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ,” ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି।

INDIA MARITIME SECURITY
MT Settebello (Special Arrangement)

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତିସଂଘର ୮୧ତମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ (UNGA)ରେ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। “ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଉଠାଇବା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଅନ୍ତତଃ ନାବିକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଛି,” ବୋଲି ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି।

ଭାର୍ଗବୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି।

ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାବେଳେ, ଭାରତ ଚାଲୁଥିବା UNGA ଅଧିବେଶନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଡାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।

*Group of Friends on the Safety and Security of Shipping and Seafarers (GoF on S4)*ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏହି ଦିଗରେ ଭାରତର ଏକ ନୂଆ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ। ଭାରତ ଓ ଲାଇବେରିଆ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଗଲ୍ଫ, ଲୋହିତ ସାଗର ଓ କଳା ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଜାହାଜରେ ଥିବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)ର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଭାବ ସମେତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ଭାରତ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ପାରମ୍ପରିକ ନୌସେନା ଓ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ, ନାବିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ନୌପଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାଇବର ବିପଦ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଓ ଲାଇବେରିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ବେସୋଲୋ ନ୍ୟାନ୍ତି ମିଳିତ ଭାବେ GoF on S4ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଦେଶ, ବଡ଼ ଶିପିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା ଦେଶ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାବିକ ଯୋଗାଇଥିବା ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ୨୫ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ଲାଇବେରିଆ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ।

ଭାରତର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଲାଇବେରିଆକୁ ବାଛିବା ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନାବିକ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଲାଇବେରିଆ ଟନେଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଶିପିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା ଦେଶ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ନାବିକ ବିଶ୍ୱର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନାବିକମାନେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାହାଜରେ ଅଟକି ରହିବା, କ୍ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦେଶକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ପରିବାରଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦୂରରେ ରହିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଏହି ସମସ୍ୟାର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରୁଛି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଚାରି-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିଲା।

ଜୟଶଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ଅଂଶ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ, ଇନ୍ଧନ, ସାର ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ‘4Fs’ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅସ୍ଥିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସାମୁଦ୍ରିକ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଥିବା ନାବିକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ BRICS ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ Seafarers Emergency Support Network ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସାମୁଦ୍ରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା, ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

UNGAରେ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ଏବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗ୍ରୀସ୍‌ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ ଗେରାପେଟ୍ରିଟିସ୍‌ଙ୍କ ସହ ‘AI in the Context of International Peace & Security, with an Emphasis on Maritime Security’ ଶୀର୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନେଇ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। AI ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାବେଳେ ନୂଆ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ AI ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା (maritime domain awareness), ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା, ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

କିନ୍ତୁ AIକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ, ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଜାହାଜ, ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱର୍କ ଓ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୋଧରେ ସାଇବର ଅପରେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ତେଣୁ AIର ଦ୍ୱୈତ ବ୍ୟବହାର (dual-use) ସ୍ୱଭାବ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତର ଯୋଡ଼ିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ କ୍ଷମତାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସହଜ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।

ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। AI-ସକ୍ଷମ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବାବେଳେ, କୌଣସି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟାଇଲେ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଅବଦାନ ରଖିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟକୁ କମାଇଦେବା ଫଳରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧିର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସାମରିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଘନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥାଏ।

ଭାରତର ମତ ହେଉଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ବିଶେଷକରି United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା ଭାବେ ରହିଛି।

ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ AIର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆସ୍ଥା ନିର୍ମାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, କ୍ଷମତା ବିକାଶ, ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତିର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।

UNGAରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିକାଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଡାର ବିସ୍ତାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। UNGA ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ।

ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧା ଭଳି ତତ୍କାଳୀନ ଭୌତିକ ଓ ମାନବିକ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ଅପରେସନ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।

ଏହି ଦୁଇ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବା ନୌସେନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।

ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ବହୁପକ୍ଷୀୟତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଉପରେ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ କୂଟନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ କ୍ରମଶଃ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସହଯୋଗ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ଓ UNCLOS ପ୍ରତି ଅନୁପାଳନର ଆହ୍ୱାନରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି।

ଭାରତର UNGA ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ଉଠୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେହିପରି, ଏହି ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ

(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

SAFETY OF COMMERCIAL SHIPPING
INDIAN SEAFARERS
ଜାତିସଂଘ
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା
INDIA MARITIME SECURITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.