OPINION: ଭାରତକୁ ଏବେ ଜଳ ସ୍ବରାଜର ଘୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି: ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
'୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।' ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ₹୬୭,୦୦୦ କୋଟି ମିଳିଛି ।
Published : January 9, 2026 at 4:05 PM IST
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମଣିଷର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର । ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶା ଆଣିଥିଲା । ଆମେ ଦେଶର ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ବିନାଶ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନ ହାନି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା । ପ୍ରଥମରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ସହରର ପାଣି ପିଇବା ପରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟାଇଫଏଡ୍ ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା । ତୃତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନାଗରିକମାନେ ପାଣିରୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି, କାରଣ ଇନ୍ଦୋର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ପାଇଁ ଏକ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାହା ସବୁଜ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଗାନ୍ଧୀନଗର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ।
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା ହେବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଆମକୁ ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସରକାରୀ ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟମସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଆଉ କୌଣସି ଜୀବନ ନଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ତିନିଟି ଘଟଣାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି । ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 67 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା।
ଦୂଷିତ ଜଳ ସହ ଜଡିତ ଅବହେଳାର କାରଣଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କାରିଗରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହି ତିନିଟି ଘଟଣା ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ସହିତ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଚାହିଦା ଅଧିକ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା କମ୍ ରହିବ ।
ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆସନ୍ନ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏହା ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 60 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି ।
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲା ଯେ, 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବରେ ରହିବେ । ପ୍ରଦୂଷଣ, ମଇଳା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଳସମ୍ପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।
2025-26 ଶୀତ ୠତୁରେ, ମୌସୁମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି । ହିମାଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଅଂଶ ଏବେ ବି ପର୍ବତ ଉପରେ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ । ଏହି ସମୟରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନଦୀରେ ଅବୈଧ ଖଣି ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ (ପୃଷ୍ଠ ଜଳ)କୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି । ଶୁଷ୍କ କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ କୃଷି ଏବଂ ଧାନ, ଆଖୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସବସିଡି ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସଂକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ଆମର ପାଣିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ଆମର ପାଣିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁ, ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦାନ କରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ, କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପରୁ ପାଣିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଘର ସହିତ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ନଦୀ ସଂଯୋଗ କରିବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଆମର ସରକାରୀ ପାଣି ପାଇପ୍ ରୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଚକକୁ ପୁନଃଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆମେ ଜଳରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଧାରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ଭାରତରେ ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ।
କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କିମ୍ବା ଘରୋଇକରଣ ବଦଳରେ, ଭାରତକୁ ଏହାର ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ଚାଳିତ, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ହାସଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବୁ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା।
ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ବ୍ଲକକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବର୍ଷାଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ରହିପାରିବ ଯାହା ବର୍ଷାର ଶେଷ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ।
ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଚାର୍ଜ କରିପାରିବ। ଏହା ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଗଠନ କାଦୁଅ କିମ୍ବା ମୋର୍ଟାର-ଆଧାରିତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ଭୂମିରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଗତିବିଧିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା।
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ, ଯାହା ଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ପାଣିର ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ସକ୍ରିୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ।
ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍-ଆଧାରିତ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ଭାରତ ଜଳ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କିମ୍ବା ଜଳ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିପାରିବ, କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ । ଆମକୁ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ଏବଂ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବନୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଆମକୁ ଆମର ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଜଳଧାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆମେ ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆମର ମାଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ତେଣୁ, ଏକ ଦୃଢ଼ ଜଳ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ସହର ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକରେ ଏକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଣ୍ଡାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ବର୍ଷାଜଳକୁ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଭୂତଳ ପୁନଃଚାର୍ଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ନୀତି ଆୟୋଗର ଚେତାବନୀକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆମର ସଭ୍ୟତାଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଜଳ-ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନୁହେଁ, ବରଂ ଛୋଟ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ।
