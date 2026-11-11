OPINION: ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଲେବାନନ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମ, କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି କୂଟନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ?
ଇରାନ୍ ସଂଘର୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ଲେବାନନ୍ ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା; ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 11, 2026 at 1:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ୍ ସଂଘର୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୟେମେନ୍ଠାରୁ ଲେବାନନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଲେବାନନ୍ ସହ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା (Foreign Office Consultations) କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ନୀତିରେ ଏଯାଏଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ତେବେ ଲେବାନନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଲେବାନନ୍ରେ ଇରାନ୍ର ସମର୍ଥିତ ସଂଗଠନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଲେବାନନ୍ ସରକାର ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ-ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (UN Peacekeepers) ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲେବାନନ୍ରୁ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଲେବାନନ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୧୭.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
The first India-Lebanon Foreign Office Consultations was held at New Delhi today, co-chaired by Secretary (CPV&OIA), Ambassador @ranganathan_sr and Ambassador Abdel Sattar Issa, Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Lebanon. The meeting reviewed the entire gamut of India-Lebanon bilateral relations and discussed ways to further strengthen it across political-security, economic and socio-cultural pillars. They identified cooperation in trade & investment, digital public infrastructure and pharmaceuticals, as priorities. They also discussed regional and international issues of mutual interest. @mofalebanon1— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 9, 2026
- ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଓ ଲେବାନନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଶ୍ରୀପ୍ରିୟା ରଙ୍ଗନାଥନ୍ ଏବଂ ଲେବାନନ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ପ୍ରବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମହାସଚିବ ଅବଦେଲ ସତ୍ତାର ଇସାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଭାରତ-ଲେବାନନ୍ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗର ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହା ଏକ ନିୟମିତ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା। ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ଲେବାନନ୍ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା।
ତଥାପି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲେବାନନ୍ ସହ ଏକ ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଆଗ୍ରହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଲେବାନନ୍ ସହ ଏବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ନିକଟତର କରିବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟରେ ହୋଇପାରିବ।”
- ଲେବାନନ୍ ସହ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସୀମିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ
ଭାରତ ଓ ଲେବାନନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶ ଯଥା ଇସ୍ରାଏଲ୍, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଓ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଭାରତର ଯେଭଳି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାହା ସହ ଲେବାନନ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ନିବେଶ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ଲେବାନନ୍ ସହ ଭାରତର ଯୋଗାଯୋଗ ସୀମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି। ଅନେକ ଦେଶ ଲେବାନନ୍ର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଜ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ୧୯୭୫ରୁ ୧୯୯୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୂତାବାସ ଖୋଲା ରଖିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ଜଣ ବେରୁଟ୍ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ (US Chancery Building) ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲେବାନନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଓ ଲେବାନନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ୍ରେ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ୧୯୯୮ ମସିହା ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାତିସଂଘର ଅନ୍ତରୀଣ ବାହିନୀ (United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL)ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବାଟାଲିୟନ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି।
ଏକଦା ଲେବାନନ୍ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ସେଠାରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଲେବାନନ୍ ଭଳି ଦେଶ ସହ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲେବାନନ୍ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। ଏହାର ସୀମା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ସିରିଆ ସହ ଲାଗିଛି।
ବିଭିନ୍ନ ଆରବ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଜିକ୍ରୁର ରହମାନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଲେବାନନ୍ ସବୁବେଳେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚାପରେ ରହିଆସିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି। ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ଲେବାନନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆମର ସକ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେବାନନ୍ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ।”
- ଲେବାନନ୍ଠାରୁ ଭାରତର ଆଶା କ'ଣ ?
ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲେବାନନ୍ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ। ଏହା ୟୁରୋପ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳରେ ରହିଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇରାନ୍ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ UAEଠାରୁ ସାଉଦି ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଭାରତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଫଳତାର ସହ ବଢ଼ାଇବା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
ଲେବାନନ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିଶାଳ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲେବାନନ୍ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଗସ୍ଥଳ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଲେବାନନ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆର ଲେବାନନ୍ସ୍ଥିତ କୂଟନୈତିକ ମିଶନଗୁଡ଼ିକ ବେରୁଟ୍ରେ ASEAN କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦୂତାବାସର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଲେବାନନ୍ ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲେବାନନ୍ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସୀମିତ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ୩୩୭ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରହିଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ ଏହା ୩୨୩ ନିୟୁତ ଡଲାର ଥିଲା। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନ୍ର ଏକାଦଶତମ ବୃହତ୍ତମ ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରେ। ଲେବାନନ୍ ନିଜର ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ସମେତ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର (Digital Public Infrastructure)କୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଲେବାନନ୍ ସହ ଭାରତ କେତେଦୂର ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ, ତାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଲେବାନନ୍ରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ୍ ଆଉନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର ହିଜବୁଲ୍ଲାର ସାମରିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହାଇଫା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ରକେଟ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲେବାନନ୍ରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଲେବାନନ୍ ସରକାର ହିଜବୁଲ୍ଲାର ସାମରିକ ଶାଖାକୁ ଅପରାଧିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଲେବାନନ୍ ସହ ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଭାରତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି।
ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଜିକ୍ରୁର ରହମାନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ନଜର ରଖିବୁ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏକ ଭଲ କଥା। ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଓ RuPay ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ଔଷଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେବାନନ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ।”