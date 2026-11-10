OPINION: ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବୃହତ୍ତମ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭାରତର ଯୋଡ଼ିହେବା, ସହଯୋଗର ଖୋଲିବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ ଭାରତ; ପ୍ରାୟ ୯.୮୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ,ଗବେଷକ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 10, 2026 at 5:21 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU)ର ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଭାରତର ସଫଳତାର ସହ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ଦେଶର ବିସ୍ତାରିତ ଭାରତ-ୟୁରୋପ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏହି ସହଯୋଗ ଜରିଆରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏକ ବଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବେ ଥିବା ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନକାରୀ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ।
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ସହଭାଗିତା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହା ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରିଷଦ (TTC) ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ (R&D) ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଗବେଷକଙ୍କ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସହଜ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ମିଳିତ ବିକାଶ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।
Negotiations for India’s association to Horizon Europe have concluded! This will open new opportunities for researchers and innovators in the EU and India to work together more closely, develop new technologies and help address shared challenges. ➡️ https://t.co/kdD4LiHiJx https://t.co/q2DMz1K2Oj— Horizon Europe 🇪🇺 (@HorizonEU) November 6, 2026
- କ'ଣ ଏହି ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ ?
ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ ହେଉଛି ୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୭ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ଅର୍ଥ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ବଜେଟ୍ ୯୩.୫ ବିଲିୟନ୍ ୟୁରୋ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯.୮୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକୃତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷମତା, ବୈଷୟିକ ନବସୃଜନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଳିତ ଗବେଷଣାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ।
ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମାନ ସର୍ତ୍ତରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ।
- ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମିଳିବ ଶକ୍ତି
ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ସହଭାଗିତାର ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ୟୁରୋପର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ ଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସହାୟତା କରିପାରିବ।
ୟୁରୋପୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞତା, ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନେଟୱର୍କର ଉପଯୋଗ କରି ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି (Intellectual Property), ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପିଲାର୍-୨ (Pillar II) ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଭାରତକୁ ମିଳିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ।
ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ, ଟିକା ତିଆରି, ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ୟୁରୋପ ସହ ଏହି ସହଯୋଗ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉନ୍ନତ ରୋଗ ନିରୂପଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା (Precision Medicine), ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ନୂଆ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରିବ।
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏହି ସହଯୋଗର ଅନ୍ୟତମ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରେ। ଏହା ଅଧୀନରେ AI, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ହୋଇପାରିବ।
ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ।
ଇସ୍ରୋ (ISRO)ର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଘରୋଇ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଗ୍ରହ ଆଧାରିତ ପୃଥିବୀ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନଜର, ନାଭିଗେସନ୍, ମହାକାଶର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗବେଷଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସେହିପରି ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ।
India and the EU have successfully completed negotiations for India’s association with Horizon Europe, the EU’s flagship research and innovation programme. This marks a significant milestone in the India-EU strategic partnership, towards building a long-term framework of research cooperation, along the vision laid out by the leaders during the historic India-EU Summit in January 2026. 🔗 https://t.co/RWW4YAK0DD @IndiaDST @IndEmbassyBru @EU_in_India— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 7, 2026
- ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଏହି ସହଭାଗିତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ (IIT), ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (IISc), ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (CSIR)ର ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICMR) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ ଭଳି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାରତକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ସମାନ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଛୋଟ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ, ବିଶେଷ ଉପକରଣ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ରହିଛି। ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ସହଭାଗିତା ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗବେଷଣା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ ବିଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ଗବେଷଣା ଦଳ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହ ଭାରତର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିପାରିବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶକାରୀ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିପାରୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ।
- ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଦିଗ
ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ରେ ଭାରତର ସହଭାଗିତାର କୂଟନୈତିକ ଓ ଭୂରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଥିବା ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଯୋଡ଼ିବ।
ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି।
ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଲୁଇସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ଦା କୋଷ୍ଟା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ଓ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।
ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ରେ ଭାରତର ସହଭାଗିତା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ତେବେ ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ ସହ ଭାରତର ସହଭାଗିତା ଭାରତ-ୟୁରୋପ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ। ବରଂ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିକଶିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଏହି ନୂଆ ସହଭାଗିତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଓ ଗବେଷଣା ଢାଞ୍ଚା ଯୋଡ଼ିବ।
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)ର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଧୀନ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୟୁରୋପୀୟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ପ୍ରଫେସର ଗୁଲଶନ୍ ସଚଦେବ ETV Bharatକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ର ପିଲାର୍-୨ ହେଉଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁରୋପ ବାହାରର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋରାଇଜନ୍-୧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ।
“କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେମାନେ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ୟୁରୋପୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସହଭାଗୀ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ,” ବୋଲି ସଚଦେବ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ମାଗିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ସଚଦେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୭ ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ବା ଆସୋସିଏଟ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇଯିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାତବର୍ଷିଆ ଚକ୍ର, ଯାହା ୨୦୨୮ରୁ ୨୦୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ ବିଲିୟନ୍ ୟୁରୋ ହୋଇପାରେ।”
ଏହିପରି ଭାବେ ହୋରାଇଜନ୍ ୟୁରୋପ୍ରେ ଭାରତର ସହଭାଗିତା କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ବୈଷୟିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ଗବେଷଣା କ୍ଷମତାକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।