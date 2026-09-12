OPINION : BRICS ଅବସରରେ ଇରାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ; ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛି ଭାରତ
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କ; ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତା, ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ କୂଟନୀତିର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 12, 2026 at 2:33 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯେତେବେଳେ ଦଶନ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାପବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତ-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୁଣିଥରେ ବଢ଼ିଛି।
ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୌଦ ପେଜେଶକିଆନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତେହରାନ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
From Bishkek to Delhi, the productive discussions continue.— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
Happy to have met Dr. Masoud Pezeshkian, the President of Iran. This visit is more special because it is his first visit to India.
We talked about the India-Iran friendship. We believe that we should move forward… pic.twitter.com/DtxWuhB9Ba
ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦୨୬ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମୋଦି ଓ ପେଜେଶକିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ଦୁଇ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ BRICS ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ଇରାନର ନିୟମିତ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇରାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।”
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଦୀ BRICS ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ (Global South) ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ଭାବନା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି, “ଦୁଇ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ।” ମୋଦୀ ପୁଣିଥରେ ଭାରତର ନିରନ୍ତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ନୌପରିବହନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଳୁଥିବା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗମ୍ଭୀର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ମୋଦି-ପେଜେଶକିଆନ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଇରାନ ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ରଣନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ତେହରାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସଂଯୋଗ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା, ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତା, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସହ ଜଡିତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଠକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପକ୍ଷ ସହ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ରଖିବା ସହ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବଦଳରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଚାହୁଁଛି।
- ଭାରତ ପାଇଁ ଇରାନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆନ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ମୁଦାସିର କ୍ୱାମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇରାନ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ରହିଆସିଛି।
କ୍ୱାମାର ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାରତର ଗଲ୍ଫ କୋଅପରେସନ୍ କାଉନସିଲ୍ (GCC) ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ବାହ୍ୟ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାବେ ଭାରତ-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ଓ ଇରାନ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଜେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଇରାନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ।
ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଇତିହାସ ଓ ରଣନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତ-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆକାର ଦେଇଛି। ଇରାନ ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଭାରତକୁ ପାର୍ସିକ ଉପସାଗର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବିଶାଳ ବଜାର ଇରାନକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗମ୍ଭୀର ବାଧା ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀ-ପେଜେଶକିଆନ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ ମାତ୍ର ୭କୁ ଖସିଆସିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୧୨୫ଟି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ହର୍ମୁଜ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ।
କ୍ୱାମାର କହିଛନ୍ତି, “ହର୍ମୁଜ୍ର ଅବରୋଧ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାନ୍ଦେବ ଅବରୋଧ ବିଶ୍ୱ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ।”
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଭାରତର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାନ୍ଦେବ କିମ୍ବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ତେଲ ଓ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ (energy chokepoint) ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ପାର୍ସିକ ଉପସାଗରକୁ ଓମାନ ଉପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଧିକ, କାରଣ ଦେଶ ଆମଦାନିକୃତ ଅଶୋଧିତ ତେଲ, LPG ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନିର ପ୍ରାୟ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ହର୍ମୁଜ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ବିବିଧୀକରଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାବଳୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତେଲକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଭାରତ ନିଜ LPG ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନି କରେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହି LPG ଆମଦାନିର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା।
ପେଜେଶକିଆନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସମୟରେ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ସହ ନୌପରିବହନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟଧିକ।
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାବିକ କର୍ମଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ବାଧା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରବାହକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
- ଚାବାହାର: ଭାରତର ବିକଳ୍ପ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାର
ତେଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ। ଇରାନ ଭାରତକୁ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଚାବାହାରରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ଦର ଭାରତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ବ୍ୟାପକ ୟୁରେସିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
କ୍ୱାମାର କହିଛନ୍ତି, “ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନର୍ଥ-ସାଉଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଡୋର (INSTC)ର ଅଂଶ ଭାବେ ଚାବାହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେଶକିଆନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”
ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଓ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଚାବାହାରର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ପାରମ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ବାଧା ଦେଇପାରୁଥିବା ସମୟରେ ବିକଳ୍ପ ସଂଯୋଗ କରିଡୋର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଏହି ସମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନର୍ଥ-ସାଉଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଡୋର (INSTC) ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। INSTCର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁମୁଖୀ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଇରାନ, କକେସସ୍, ରୁଷିଆ ଓ ୟୁରୋପ ସହ ଯୋଡ଼ିବା।
- BRICS ଓ ଭାରତ-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କ
BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାରତ-ଇରାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “BRICS ସମେତ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।”
ଭାରତ ପାଇଁ BRICS ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ବିନା ଇରାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିହେବ। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ନବସୃଜନ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରେ।
ଇରାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ତେହରାନ ଅଣ-ପଶ୍ଚିମୀୟ ଆର୍ଥିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଚାହୁଁଛି ଯେ, BRICS ବ୍ୟବହାରିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଓ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହୁ।
ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କୂଟନୈତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଭାରତର ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଂଘର୍ଷ ତେଲ ଦରକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ରଖିପାରେ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇପାରେ, ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ, LPG ଓ LNG ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ାଇପାରେ, ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଟିଳ କରିପାରେ ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିପାରେ।
ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷ ଯେପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ନହେଉ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଭାରତର ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତକୁ ଇରାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି।
ଏହା ହିଁ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ କୂଟନୀତିର ମୂଳ ସାର। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ତେହରାନ ସହ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବାଛିବା ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଭାରତର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଜୀବନରେଖାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ, ଯାହାର ସ୍ଥିରତା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଦି-ପେଜେଶକିଆନ ବୈଠକ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି; ଭାରତ ଚାହୁଁଛି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉ, ହର୍ମୁଜ୍ ଆଇନସମ୍ମତ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହୁ ଏବଂ ଇରାନ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ରଣନୈତିକ ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ।
DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)