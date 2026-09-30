OPINION: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବଢ଼ୁଛି କ୍ୱାଡ୍ର ଦବଦବା, ଭାରତ-ଫିଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସାଇବର ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ; ଫିଜିରେ କ୍ୱାଡ୍ର ‘ପୋର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର’ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 30, 2026 at 8:40 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଜି ସହ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରୁଛି। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦେଶ ଫିଜି ସହ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ, କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଜିର ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ-ଫିଜି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (JWG) ବୈଠକରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସାଇବର ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପରେ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଲୋକ-ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଅଧିକ ରଣନୈତିକ ରୂପ ନେଉଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ଜାରି କରିଥିବା ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କ୍ଷମତା ବିକାଶ, ସେନାରୁ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଫିଜିର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
Permanent Secretary for Defence & Veterans Affairs, Fiji, Mr Mason Smith met Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh in New Delhi on September 28, 2026. Discussions focused on strengthening bilateral defence & maritime cooperation, including greater defence industry… pic.twitter.com/hRdMlp3G1F— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 28, 2026
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ମୁକ୍ତ, ଖୋଲା, ସମାବେଶୀ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଫିଜି ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭାରତ ପୁନର୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।” ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବଢ଼ୁଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଅମିତାଭ ପ୍ରସାଦ ଓ ଫିଜିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଭେଟେରାନ୍ସ ଆଫେୟାର୍ସର ସ୍ଥାୟୀ ସଚିବ ମେସନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ।
ବୈଠକ ଅବସରରେ ସ୍ମିଥ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
- ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ
ଭାରତ ଓ ଫିଜି ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଘନିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଲୋକ-ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଫିଜିରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସମୁଦାୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାପକ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ରଣନୀତିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଦେଖୁଛି।
୨୦୧୭ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଫିଜି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଔପଚାରିକ ଭିତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପରେ ସାମରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜର ଫିଜି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିଗ ଦେଇଛି।
ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଫିଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିତିଭେନି ରାବୁକାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଗତି ମିଳିଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଫିଜିର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଉପକରଣ ସହାୟତା ଦେବା ସହ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା।
- ପ୍ରଥମ JWGରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ
ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ସୁଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଭାରତ-ଫିଜି JWG ବୈଠକରେ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ସାମରିକ ଚିକିତ୍ସା, ‘ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶିପିଂ’ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଫିଜି ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସ୍ର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ପଥ ଖୋଲିଥିଲା।
ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ, ବିଶେଷକରି ଫିଜିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ (EEZ)ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସୋମବାରର JWG ବୈଠକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ସହଯୋଗର ବିସ୍ତାର।
The India–Fiji Bilateral Joint Working Group (JWG) meeting, co-chaired by Joint Secretary (International Cooperation) Shri Amitabh Prasad and Permanent Secretary for Defence & Veterans Affairs, Fiji Mr Mason Smith was held in New Delhi on September 28, 2026. The two sides… pic.twitter.com/WMij6phse9— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 28, 2026
- ଫିଜି ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ?
ଏକ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଫିଜିର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବିସ୍ତୃତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ EEZର ସୁରକ୍ଷା, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନଜର, ବେଆଇନ ମାଛଧରା ରୋକିବା, ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି କାରଣରୁ ନୂଆ JWG ବୈଠକରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସେନାରୁ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାର ଅଂଶ ଭାବେ ଫିଜିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯-୩୦ରେ କୋଚି ଗସ୍ତ କରୁଛି।
ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରିବ। ଉନ୍ନତ ନୌସେନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପେସାଦାର ବିମାନ ଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଔପଚାରିକ ରୂପ ଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
- ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଭାରତ ପାଇଁ ଫିଜି ସହ ଏପରି ସହଯୋଗର ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମିତ୍ର ଦେଶ ସହ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ, କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଓ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ରିଜିଅନ୍ର IFC-IOR (Information Fusion Centre-Indian Ocean Region)କୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଓ ସାମୂହିକ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ଫିଜି ଭଳି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଫଳରେ ନିଜ ନିଜ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିପାରିବ।
ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଫିଜିର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରଣନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ନିକଟରେ ରହିଛି।
ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ସାମରିକ ନୁହେଁ। ଫିଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ କୂଟନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ମାନବିକ ସହାୟତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
- ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ସହଯୋଗର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?
ଫିଜି ସହ ସହଯୋଗ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଦିଗରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା, ଭାରତର ତତ୍କାଳ ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ପଡ଼ୋଶ ବାହାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୂଟନୀତି ବିସ୍ତାର କରିବା, ଦୁଇ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ପେସାଦାର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଓ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ୍ ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଏହି ସବୁ ଏହାର ଅଂଶ।
ଏହା ମୁକ୍ତ, ଖୋଲା, ସମାବେଶୀ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଘୋଷିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ସମନ୍ୱିତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
- ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପରେ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଜିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରର DPSU ଭବନ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଉନ୍ନତ Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) ସିମୁଲେସନ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଂଶ। ଫିଜି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାର ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲଭ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଉପକରଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
- ‘ଲୁକ୍ ଇଷ୍ଟ’ରୁ ‘ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ’, ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଅମିତ ଦାସଗୁପ୍ତ, ଯିଏ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ‘ଲୁକ୍ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି’ ଥିଲା।
ETV Bharatକୁ ଦାସଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ‘ଲୁକ୍ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି’କୁ ‘ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି’ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ।” ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷକରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ‘ଏସିଆ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍’ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ କହୁଛି ଏବଂ ଏବେ କିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନୁହେଁ, ଭାରତ ମହାସାଗରର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରେ।”
ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଦୁଇ ମହାସାଗରର ସଙ୍ଗମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍କୁ ଏକାଧିକ କାରଣରୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପରିବହନ ହୁଏ।
ଦାସଗୁପ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଣ୍ଟି-ପାଇରେସି ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ସଂଘର୍ଷର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
“ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭାରତ-ଫିଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ସେହି ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ଫିଜି ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭୂମିକା
ଦାସଗୁପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଜି ଓ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ସମୁଦାୟର ଏକ ବଡ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଭୟ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ JWG ବୈଠକର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି।
ଦାସଗୁପ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଜି ଏକ ପ୍ରାଥମିକତାପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ ଫିଜି ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଭାରତ ତାହା ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଏହା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଫିଜି ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦିବା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଜି ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
“ଫିଜିର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ,” ବୋଲି ଦାସଗୁପ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
- ଫିଜିରେ କ୍ୱାଡ୍ର ‘ପୋର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର’ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଭାରତ-ଫିଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୨୬ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜାପାନ ‘Ports of the Future Partnership’ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ସହଭାଗିତାରେ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଫିଜିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ପରେ ଫିଜି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସୁଭା ଓ ଲାଉଟୋକା ବନ୍ଦର ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଥମେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି।
ଫିଜି ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଉନ୍ନତ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣ ଓ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ିଛି।
ଆଧୁନିକ ବନ୍ଦର କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦରର ଗଠନ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଉନ୍ନତ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାମୁଦ୍ରିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମାନବିକ ସହାୟତା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ରିଲିଫ୍, ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଓ ନୌସେନା ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରେ।
କ୍ୱାଡ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାରି ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ଏକାଠି କରି ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫିଜି ସହ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗର ସମାନ ସମୟରେ ବିସ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
- ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣନୀତି
ସୋମବାରର JWG ବୈଠକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଫିଜି ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କୂଟନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏକ ଅଧିକ ସଂରଚିତ ସୁରକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଫିଜି ଏକପଟେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ କ୍ୱାଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଲାଭାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ-ଫିଜି ଉଦୀୟମାନ ସହଯୋଗ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣନୀତିର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଭିତ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୂଟନୀତି, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ଷମତା ବିକାଶ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷମତା ଓ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ସଂଯୋଗ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ।
ଦାସଗୁପ୍ତ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, JWG ବୈଠକର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫିଜି ସରକାର ଓ ଫିଜିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସହ ସମନ୍ୱିତ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION: ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଭାରତ ଗସ୍ତ: ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ‘ଭବିଷ୍ୟତ ଗତିପଥ’କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)