OPINION : ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମ, ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 13, 2026 at 9:06 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଦଳୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପର ସୁଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଶନିବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇପ୍ରସ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ସେଠାକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମକକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସାଇପ୍ରସ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।”
ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ଗ୍ରୀସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ଗ୍ରୀସ୍ର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି, “ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ-ଗ୍ରୀସ୍ ସହଭାଗିତାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।”
ଚାରିଦିନିଆ ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବା ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପଥ ପ୍ରତି ବିପଦ ୟୁରୋପ ଓ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି।
ଏହି ଗସ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ପରେ ହେଉଛି। ଏହି ସହଭାଗିତା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ୟୁରୋପକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ଯାଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଉଭୟ ଦେଶ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀସ୍ ନାଟୋର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପରେ ସହଭାଗିତାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ।
- ଭୂମଧ୍ୟସାଗରରେ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ
ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଇରାନ୍କୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ, ଲୋହିତ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଓ ରଣନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି।
ସୁଏଜ୍ କେନାଲ୍, ଲୋହିତ ସାଗର, ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆଡେନ୍ ଉପସାଗର ଦେଇ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ଏସିଆ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ କରାଯାଏ।
ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ସହ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଳ୍ପ ପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରାର ଦୂରତା ଏବଂ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିପାରେ। ଲୋହିତ ସାଗର ଓ ବ୍ୟାପକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଜଳପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଙ୍କଟ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ବିକଳ୍ପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ୟୁରୋପ ସହ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମର ଏକ ଅଂଶ।
ସାଇପ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି, ଗ୍ରୀସ୍ର ବ୍ୟାପକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳର ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ନୌସାମରିକ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସହଭାଗିତାର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ କୂଟନୈତିକ, ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ।
- ୟୁରୋପ ସହ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସାଇପ୍ରସ୍ ଏକ ମାଧ୍ୟମ
ସାଇପ୍ରସ୍ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣ ମିଳିଛି। ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରଣନୈତିକ ସୁଦୃଢ଼ତା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇପ୍ରସ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭାରତର ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂର୍ବ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାଗତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ, ତଥାପି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଏହାକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବା, ଯାହା ଏହି ପରସ୍ପର ସଂଯୋଜିତ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବିପଦର ମୁକାବିଲାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଇମାଜିଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ର ସଭାପତି ତଥା ରଣନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବିନ୍ଦର ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇପ୍ରସ୍ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ରହିଆସିଛି।
ରବିନ୍ଦର ସଚଦେବ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ସାଇପ୍ରସ୍ ସହ ଆମର ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଛୁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ସାଇପ୍ରସ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟୋଡୌଲିଡେସ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାପକ ସହଭାଗିତାରୁ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଥିଲେ।
ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, “ସାଇପ୍ରସ୍ ସହ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।”
- ସାଇପ୍ରସ୍ ସହ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର
ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ-ଗ୍ରୀସ୍ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ଗ୍ରୀସ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିକୋଲାଓସ୍-ଜର୍ଜିଓସ୍ ଡେଣ୍ଡିଆସ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗ୍ରୀସ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇପାରେ।
ଗ୍ରୀସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୈଠକରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ସଚଦେବଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର୍ (IMEC) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି IMEC ଏବେ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରେ ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାର କାରଣ।”
ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀ ଭଳି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ହାଇଫା ବନ୍ଦରକୁ ଗ୍ରୀସ୍ର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋ ମତରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆଲୋଚନା ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇଛି।”
- ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ପରେ ସିଂହଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସହଭାଗିତା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧ, ମହାକାଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳର ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମାନ ରହିଛି।
ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ଏହି ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ସାମରିକ କ୍ଷମତା, ଶିଳ୍ପଗତ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ସହ ସହଯୋଗ ୟୁରୋପୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିପୂରକ କରିପାରିବ।
ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନୁହେଁ ଥିବାରୁ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଏବଂ ସାମରିକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସ୍ତରର ଉଦ୍ୟମ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଭାରତ ପାଇଁ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ପୃଥକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)