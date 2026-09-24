ETV Bharat / opinion

OPINION : ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ

ମୋଦି-ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ସାକ୍ଷାତକୁ ‘ସମ୍ପର୍କର ପୁନଃସ୍ଥାପନ’ କିମ୍ବା ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ’ ବୋଲି କହିବା ଏବେ ବି ତରବରିଆ; ସୀମା, କାଶ୍ମୀର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ରହିଛି

INDIA CHINA RELATIONS
Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping exchange a handshake during a bilateral meeting at the 18th BRICS Summit, in New Delhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 5:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆଲେଖ୍ୟ: ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୋଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ

ଗତ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ଗାଲୱାନ୍‌ରେ ଘଟିଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚୀନ୍‌ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକକୁ ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷକ ‘ରିସେଟ୍’, ‘ପରିବର୍ତ୍ତନ’ କିମ୍ବା ଏପରିକି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ‘ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

INDIA CHINA RELATIONS
Prime Minister Narendra Modi, along with Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and other world leaders, poses for the family photo during the 18th BRICS Summit at Bharat Mandapam, in New Delhi (ANI)

ନିଃସନ୍ଦେହ, ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରୁଷିଆର କାଜାନ୍‌ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମୋଦୀ-ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉଭୟ ଦେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜ ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଥିବା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ତେବେ ସେନା ମୁତୟନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ୨୦୨୦ ଜୁନ୍ ୧୫ରେ ଗାଲୱାନ୍‌ରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସଂଘର୍ଷରେ ତେଲଙ୍ଗାନାର ସୂର୍ଯ୍ୟାପେଟ୍‌ର ନିବାସୀ ଲୋକାଲ୍ କମାଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଏବଂ ମୋଟ ୨୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନ ଚୀନ୍ ସେନାଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାପକ ସାମରିକୀକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲା।

‘ଡିସ୍‌ଏନ୍‌ଗେଜ୍‌ମେଣ୍ଟ’ ବା ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗୁଆ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସେନାକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ ନେଇଯିବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ‘ପାଟ୍ରୋଲିଂ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଥିବା ସୀମା ବା LAC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ‘ଡି-ଏସ୍କାଲେସନ୍’ ବା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା। ଏବଂ ‘ଡି-ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସେନାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁତୟନ ନକରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସତର୍କତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ।

ଏହି ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ; ଡି-ଏସ୍କାଲେସନ୍ ଓ ଡି-ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ଥିରତା ଫେରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ।

ସୀମା ସଂଘର୍ଷର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ୨୦୨୦ ଜୁନ୍ ୧୭ରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ, “ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।” ଅର୍ଥାତ୍, ୧୯୯୩ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପି.ଭି. ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୯୯୬, ୨୦୦୫, ୨୦୧୨ ଓ ୨୦୧୩ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଅକ୍ଷର ଓ ଭାବନାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଡିସ୍‌ଏନ୍‌ଗେଜ୍‌ମେଣ୍ଟ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଡି-ଏସ୍କାଲେସନ୍ ଓ ଡି-ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।

ଡ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ‘ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ’ ବା ସମଗ୍ର ସରକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କର ସୀମିତ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣକୁ ସୂଚାଉଛି।

INDIA CHINA RELATIONS
Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS Summit, in New Delhi (ANI)

ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ‘ୱାନ୍ ଚାଇନା’ ଓ ‘ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ନୀତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏହା କାଶ୍ମୀର, ତାଇୱାନ୍, ତିବ୍ବତ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରହିଛି। ୧୯୫୦ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରେ ଭାରତ ତାଇୱାନ୍‌କୁ ଚୀନ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୫୪ର ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତିରେ ତିବ୍ବତକୁ ଚୀନ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବେଜିଂ କୂଟନୈତିକ ପାରସ୍ପରିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୧୯୬୨ରେ ଭାରତ ସହ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଚୀନ୍ ତା’ର କାଶ୍ମୀର ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୧୯୬୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚୀନ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀରର ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିକୁ ନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୨୨,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କାଶ୍ମୀର ଭୂମି, ସାକ୍ସଗାମ୍, ଆଘିଲ୍, ଶିମ୍‌ଶାଲ୍ ଓ ରୁକ୍ସାମ୍ ଉପତ୍ୟକା, ଚୀନ୍‌କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଧାରା ୬ରେ ଏହାକୁ “ଅସ୍ଥାୟୀ” ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।

୨୦୧୩ରେ ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଚାଇନା-ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର୍ (CPEC) ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, କାଶଗରଠାରୁ ଇସଲାମାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବେଜିଂ ପ୍ରଶାସନିକ, ପାରାମିଲିଟାରୀ ଓ ସାମରିକ ମୁତୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅବୈଧ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।

ଚୀନ୍ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ‘ଷ୍ଟାପଲ୍ଡ ଭିସା’ ଦେବା ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭିସା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ଭାରତ ୨୦୧୦ଠାରୁ ଚୀନ୍ ସହ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତିରେ ‘ୱାନ୍ ଚାଇନା’ ନୀତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।

ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ତାଙ୍କ ଚୀନ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱାଙ୍ଗ୍ ୟିଙ୍କୁ ‘ୱାନ୍ ଚାଇନା’ ଓ ‘ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଜିଂ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର୍‌ରେ ୫୨ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ନିବେଶ କରିଥିବା ଚୀନ୍ ଏବେ କାଶ୍ମୀରର ଏହି ଭୂମିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ସାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକା ଚୀନ୍‌ର ଅଂଶ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରେ ମୋଦୀ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, “ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆଧାର।” ମୋଦୀ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ “ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚୁକ୍ତି ଓ ବୁଝାମଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।”

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚୀନ୍‌ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ଭୂମିରେ “କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ନଦେବା”କୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତିରେ ଏହି ଅଂଶର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ତିବ୍ବତୀୟମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଚୀନ୍‌କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଏବେ ବି ନିଜ ନିଜ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଓ ନିରାକରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ। ମୋଦୀ ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ “ପରସ୍ପରର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଠନାତ୍ମକ ବାଣିଜ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ଓ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ସୁଗମ କରିବା ସାମିଲ।”

ଏହା ବଢ଼ୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟକୁ ସୂଚାଉଛି। ୨୦୨୫ରେ ଚୀନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ୯୯ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଥିଲା। ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରେ ଚୀନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସଞ୍ଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ୧.୬ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ ଚୀନ୍ ଭାରତକୁ ଜର୍ମାନିୟମ୍, ଗ୍ୟାଲିୟମ୍ ଆଦି ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଉଛି।

ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ୍‌କୁ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଥିବା ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା, ଭାରତରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିବା, ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବା, ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ତୃତୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ।

ତେଣୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋଦୀ-ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ବୈଠକରେ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବର କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ‘ରିସେଟ୍’ କିମ୍ବା ‘ପରିବର୍ତ୍ତିତ’ ବୋଲି କହିବା କଷ୍ଟକର। ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ମୁତୟନ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଯଦିଓ ସେନା ମୁତୟନରେ କିଛି ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ‘ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର।

(Disclaimer : ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୋଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୀନ୍ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଫେସର। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

BRICS SUMMIT
MODI XI MEETING
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ସି ଜିନପିଙ୍ଗ
INDIA CHINA RELATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.