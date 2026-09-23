OPINION : ଭାରତ-ଚୀନ କୂଟନୀତି: ଅସମାହିତ ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନର ଛାୟା
ଭାରତ ଓ ଚୀନ ନିକଟତର ହେବା ପଛରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବକାରୀ ଶକ୍ତି;କିନ୍ତୁ ସୀମା ବିବାଦରେ ଏହି ନୂଆ ଗତି କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
By Vivek Mishra
Published : September 23, 2026 at 2:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ସକାଳେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବିମାନ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବେଜିଂରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏକାଧାରରେ ଆଶା ଓ ବାସ୍ତବ ରାଜନୀତିର ମିଶ୍ର ଅନୁଭବ ଦେଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ଚାପ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟାପକ ଜଟିଳତା ଏବଂ ଅତୀତର ଘଟଣାକ୍ରମ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେବାରୁ ସତର୍କ କରୁଥିଲା। ଅତୀତରେ ଚୀନର ଦୋମୁହାଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଭାରତ ଶିକାର ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଠିକ୍ ସେହି ଦିନ, ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଚୁମାର ସେକ୍ଟରରେ ଅତି କମରେ ୨୦୦ ଚୀନ୍ PLA ସୈନିକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଚୀନ୍ ନିଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିଛି, ତାହା ନିଜେ ଏକ 'casus belli', ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।
ଗଲୱାନ ଘଟଣାର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ–ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଶୀତଳତା କିଛିଟା ଦୂର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୀମା ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି। ତଥାପି, ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମା ଆଲୋଚନାକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାଜନକ।
- ଟ୍ରମ୍ପ-ପ୍ରଭାବ
ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି, ୨୦୨୦ ଜୁନ୍ର ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଭାରତ–ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସଂଘର୍ଷର ଛାୟା ରହିଆସିଛି। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବକାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି। ଆର୍ଥିକ ଶୁଳ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦିଓ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମୋଦି–ସି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍କେକ୍ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତିଆନଜିନ୍ରେ ହୋଇଥିବା SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ।
୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ତିଆନଜିନ୍ରେ ହୋଇଥିବା SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ଓ ସି, ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରର କାଜାନ୍ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଝଟକା, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ US Indo-Pacific Commandର ପୁନଃ US Pacific Command ନାମକରଣକୁ ଫେରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ୱାଶିଂଟନ ସହ ଏକମୁଖୀ ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି।
ଆଗାମୀ US–China ବୈଠକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରେ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ frontier AI models, ଚିପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବ।
ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଟ୍ରମ୍ପ–ସି ଶିଖର ବୈଠକରେ, ମେ ମାସରେ ବେଜିଂରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହମତିରେ ଆସିଥିବା “constructive strategic stability” ବା “ଗଠନମୂଳକ ରଣନୀତିକ ସ୍ଥିରତା”କୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଭାରତ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ।
- ତିନି ସେକ୍ଟର, ତିନି ସମସ୍ୟା
କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭାରତ–ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ନୂଆ ଗତିକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟି ସେକ୍ଟର ତିନି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।
୩,୪୮୮ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା Line of Actual Control (LAC) ବା ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ତିନିଟି ସେକ୍ଟର ଦେଇ ଯାଇଛି। ୨୦୦୫ର ଭାରତ–ଚୀନ ଚୁକ୍ତିରେ ସୀମା ପ୍ରଶ୍ନର “ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବା” ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟର ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି।
ପଶ୍ଚିମ ସେକ୍ଟରରେ, ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଡେପସାଙ୍ଗ ଓ ଡେମଚୋକ୍ରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗତିରୋଧର ଅବସାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା।
ମଧ୍ୟ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତିନୋଟି ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଜ। ଚୀନ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ଟରର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥିବାର ଏକ କାରଣ ରହିଛି। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଏବେ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ସୀମା ସିକ୍କିମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛି।
- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
ତଥାପି, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଗତି ଓ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି, ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ରେ ବେଜିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୫ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି (SR) ଆଲୋଚନା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏହି ବୈଠକରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଠଟି ପଏଣ୍ଟର ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ୍ ୟି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ “ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ” ହାସଲ ପାଇଁ ଆଗେଇବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟି କର୍ପସ୍ କମାଣ୍ଡର ହଟ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ଥଳ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୀମାପାର ନଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସୀମା-ପାର୍ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତି ହୋଇଛି।
ଏହି ଧାରଣାର ଇତିହାସ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ ଚୀନ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅମଳ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିକ୍କିମ ସେକ୍ଟର ଥିଲା। ଭାରତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସୀମା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଏକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କାରଣ ଥିଲା। ସହଜ ସେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ କଠିନ ସେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ନିଜର ରଣନୀତିକ ଚାପ ବା ଲିଭରେଜ୍ ହରାଇପାରେ।
୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ୨୪ତମ SR ବୈଠକରେ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ WMCC ଅଧୀନରେ ଏକ Expert Group ଗଠନ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ “ଉପଯୁକ୍ତ ସେକ୍ଟର”ରେ ଅକାଳ ଅମଳର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ନୂଆ ସାଧାରଣ-ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କାମ କରିବାର କଥା ଥିଲା।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ରୂପ ଦେଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।
କେତେକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଆଠଟି ପଏଣ୍ଟରୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିଲ୍ ବଦଳରେ ସେକ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଏହା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ହୋଇପାରେ।
ଅନ୍ୟମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷର ବିବୃତ୍ତିରେ “ରାଜନୈତିକ ସମାଧାନ” କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନର ବିବୃତ୍ତିରେ ୨୦୦୫ର ରାଜନୈତିକ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ “ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମାଧାନ” ଦିଗରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି କ୍ରମିକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଏବେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନରେ ପରିଣତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇନଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି।
ଭାରତ–ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଉଷ୍ମତା ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ବି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ନୂଆ ଗତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ତଣାତଣିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇପାରିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।
(Disclaimer : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)