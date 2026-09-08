OPINION : ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା - ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟର କ’ଣ ଦେଇପାରିବ; ନେହରୁ-ଚୌ ଏନଲାଇଙ୍କ ସମୟର ଅଧୁରା ‘ଆର୍ଲି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ’
ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଶେଷରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ 1960 ରେ କରିପାରି ନଥିଲେ।
Published : September 8, 2026 at 7:17 PM IST
ବ୍ରିଗେଡିୟର ରାକେଶ ଭାଟିଆଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୧୯୬୦ରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ୨୦୨୬ରେ କ’ଣ ବଦଳିଛି ? ଏକ ପୂର୍ବତନ ETV Bharat ଲେଖା “ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ଆଲୋଚନା: ‘ଆର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ସବ୍ଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ’ କ’ଣ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ?”ରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ଓ ଚୀନ କେବଳ ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (Line of Actual Control ବା LAC)କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସୀମାର ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାର ସଠିକ୍ ରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଔପଚାରିକ ଚୁକ୍ତି।
ଏହା ପରେ ଆସେ ଡିମାର୍କେସନ୍ (Demarcation)। ଏଥିରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୀମାକୁ ଭୂମିସ୍ତରରେ ସୀମା ସ୍ତମ୍ଭ, ଚିହ୍ନ ଏବଂ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସେକ୍ଟର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ଛୋଟ। ସୀମାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିହେଉଥିବା ହିମାଳୟୀ ଜଳବିଭାଜିକା ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଦର୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାଇଛି।
ଏହି ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ୧୯୬୦ରେ ଚୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌ ଏନଲାଇ ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟରର ବିବାଦକୁ “ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ଛୋଟ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୀମାର ବ୍ୟାପକ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବା ସୀମାରେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାରଣା ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା।
ଅର୍ଥାତ୍, ଉଭୟ ନେତା ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେହି କଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାର ସବୁଠାରୁ ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବେ ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା।
- ୧୯୬୦ରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ?
ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ମତଭେଦଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାରର ନଥିଲା।
ଶିପ୍କି ଲା (Shipki La); କିନ୍ନୌରକୁ ତିବ୍ବତ ସହ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଦର୍ରା, ନିକଟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ସୀମା ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ହିମାଳୟୀ ଦର୍ରା ଦେଇ ଯାଉଛି କି, ନା ତାହାଠାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଛି।
ନିଲାଙ୍ଗ-ଜାଧାଙ୍ଗ (Nilang-Jadhang) ଉପର ଜାଧ ଗଙ୍ଗା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ବସତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଜଳବିଭାଜିକା (watershed) ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚୀନର ଯୁକ୍ତି ପୁରୁଣା ତିବ୍ବତୀୟ କର ଆଦାୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।
କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନୀ ରେକର୍ଡରେ ଭିନ୍ନ ନାମ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ବାରାହୋତି (Barahoti)ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଗଡ଼ୱାଲର ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଐତିହାସିକ ତିବ୍ବତୀୟ ଦଲିଲ୍ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଥିଲା। ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
ତେଣୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା; କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ସେଥିରେ ସହମତି କିପରି ହେବ?
ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ। ୧୯୬୦ରେ ବେଜିଂ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାଙ୍ଗୁନରେ ଭେଟିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସମଝୋତା ବା ରାଜନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ୍, ପ୍ରଶାସନିକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା; କେଉଁ ପକ୍ଷର ଐତିହାସିକ ଦାବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇନଥିଲା; କେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସହମତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ?
ଏହା ସହ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବାଧା ଥିଲା। ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟର ସମଗ୍ର ସୀମା ବିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏକ ଛୋଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୈତିକ ପରିଣାମ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଆକାର ତୁଳନାରେ ଅସମାନ ଭାବେ ବଡ଼ ଥିଲା।
- ୨୦୨୬ରେ କ’ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ?
ମୂଳ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଆଲୋଚନାର ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ୧୯୬୦ରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ। ଉଚ୍ଚ-ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜରୀ, GIS ଆଧାରିତ ମ୍ୟାପିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଏଲିଭେସନ୍ ମଡେଲ୍, ସଠିକ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜିଓଡେଟିକ୍ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ବତ ରିଜ୍ଲାଇନ୍, ଜଳବିଭାଜିକା, ଜଳନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପୁରୁଣା ମାନଚିତ୍ର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂପୃଷ୍ଠର ସଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ।
ପୁରୁଣା ମାନଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜରୀ ସହ ଜିଓରେଫରେନ୍ସ କରାଯାଇପାରେ। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନନାମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହ ମେଳ କରାଯାଇପାରେ।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତିନୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ
- ପ୍ରକୃତ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଓଭରଲାପ୍,
- ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଅସଙ୍ଗତି,
- ଏବଂ ସ୍ଥାନନାମ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ବିବାଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଇପାରେ। ଏଥର ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ୧୯୬୦ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ଭିନ୍ନ।
ଏଠାରେ କେବଳ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣର ଗଦା ତିଆରି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିମିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି।
୨୦୨୬ର ଆଲୋଚନାରେ ସୀମା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି।
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୀମାପାର ସହଯୋଗ, ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଏବଂ ସୀମା ପରିଚାଳନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାରୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ, ସମଗ୍ର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ତଳେ ରଖିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି।
୧୯୬୦ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଏବେ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟ, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି।
ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଉଭୟ ରହିଛି।
କୌଣସି ପକ୍ଷ ନିଜର ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଦାବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୀମିତ ସୀମା ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି।
- ‘ଆର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ସବ୍ଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ’ କିପରି ସମ୍ଭବ ?
‘ଆର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ସବ୍ଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ’ର ଧାରଣା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସୀମା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିମିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଏକାପରକୁ ନିକଟ।
ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଲିମିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କେବଳ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାକି ରଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ସୀମିତ ମତଭେଦଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ।
ବିବାଦର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ମତଭେଦକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ପରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରନ୍ତି।
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥାନନାମ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ମାମଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଐତିହାସିକ ମାଲିକାନା ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦାବି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇପାରେ।
- ଭାରତ ପାଇଁ ଏଭଳି ଆଂଶିକ ସମାଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଭାରତ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଆଂଶିକ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏକ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଡିଲିମିଟ୍ ହୋଇଥିବା ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟର ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ କମାଇବ, ସୀମା ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମାର ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଅଂଶର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏକ ଦୃଢ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
- ୧୯୬୦ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ୨୦୨୬ର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା
୧୯୬୦ର ଶିକ୍ଷା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟରର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ମତଭେଦକୁ ଯଦି ସମଗ୍ର ସୀମା ପ୍ୟାକେଜ୍ର ସମାଧାନ ସହ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସମାଧାନ କଠିନ ହୋଇଯାଏ।
ତେଣୁ ଡୋଭାଲ-ୱାଙ୍ଗ ୟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି: ଉଭୟ ପକ୍ଷ କ’ଣ ଏବେ ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ; ଯାହାକୁ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ଡିଲିମିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ, ସେହି ଅଂଶଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସମଝୋତା ଆବଶ୍ୟକ ? ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଅଧିକ ଲଚିଳା ଆଲୋଚନା ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ ଶେଷରେ ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ସେହି ‘ଆର୍ଲି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ’ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ, ଯାହା ନେହରୁ ଏବଂ ଚୌ ଏନଲାଇଙ୍କ ସମୟରେ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା ?
(DISCLAIMER : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)