OPINION : ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ମୋଡ଼: କାନାଡା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ସମନ୍ୱୟ
ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଭାରତ-କାନାଡା ରାଜି; ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 7, 2026 at 5:24 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ କାନାଡା ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଆଣିବା ସହିତ ଭାରତ-କାନାଡା ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୈତିକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଡେଭିଡ୍ ମୋରିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ତୀବ୍ର ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ବୈଠକ ନିୟମିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ ଥିଲା, ତଥାପି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ANI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାନାଡା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ କେବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଏକ ନୂଆ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟମ ଓ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି ଓ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସହଭାଗୀତାକୁ ବିବିଧ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ-କାନାଡା ସୁରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ କମ୍ପ୍ରିହେନସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (CEPA) ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ୨୦୨୫ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ୧୩.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା।
ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ତିକ୍ତତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ସୂଚାଉଛି। ୨୦୨୩ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତ-କାନାଡା ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। କାନାଡା ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କାନାଡାରେ ଶିଖ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ନିଜ୍ଜରଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ନିଜ୍ଜରଙ୍କୁ କାନାଡାର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ “ଅବାସ୍ତବ” ବୋଲି ଖାରଜ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ ଶେଷ ଭାଗରେ କାନାଡା ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ “ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ” ଭାବେ ନାମିତ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିସା ଜାରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା।
ତେବେ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ୨.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବହୁବର୍ଷୀୟ ୟୁରାନିୟମ୍ ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବର୍ଗୀକୃତ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସାମରିକ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷିତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜେନେରାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (GSIA) ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଗତ ୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଗସ୍ତ ଓ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କାନାଡାର ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କ୍ରାଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସିଇଓ ଭିନା ନାଜିବୁଲ୍ଲା ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାନାଡା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସକାରାତ୍ମକ ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଠିନ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା ଓ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା।
ନାଜିବୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, “ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ ଡେଭିଡ୍ ମୋରିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ସମେତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉଭୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରେ।”
ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। କାର୍ନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନଃସେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତ ଓ କାନାଡାର ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ସମାନତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ।
କାନାଡା ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଏଭଳି ଏକ “ପ୍ଲାଟୋ”ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ “ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର” ହୋଇପାରେ।
ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଉଥିବା ଏକ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପାରିତ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରସ୍ପର ଶୁଳ୍କ ଓ ଆମଦାନୀ ନିଷେଧ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୨୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କାନାଡୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲା।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାଜିବୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ “ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବ ପଛରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ରଣନୀତିକ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀ ଆମେରିକା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶ ଗୁରୁତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କାନାଡା ଓ ଭାରତ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ବିବିଧ କରିବାର ଦୃଢ଼ କାରଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥର ସମାନତା କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାପକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ଗତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ।”
- ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ନିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ଇରାନ ଓ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବଢୁଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ନିଙ୍କ ମଧ୍ୟମ-ଶକ୍ତି ସହଯୋଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାରତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଜାନୁଆରୀରେ ଦାଭୋସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ କାର୍ନି କହିଥିଲେ ଯେ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନହେଲେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଥିଲେ।
ସମାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ରବିବାର ମ୍ୟୁନିଖ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନଫରେନ୍ସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା “ଜାଣିଶୁଣି ନିଜକୁ ଅଧିକ ଏକାକୀ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛି”। ଆମେରିକାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ଉତ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟମ ଓ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ “ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା ଓ ବିପଦ କମାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି”। ଏହା କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ବରଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଂଶ।