OPINION : ଭୁଟାନ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ UPI ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ: ଡିଜିଟାଲ ପଡ଼ୋଶୀ ନୀତିରେ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ
ଭୁଟାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମିଳିପାରେ ନୂଆ ଗତି। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 18, 2026 at 5:37 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI) ନିଜର ତତ୍କାଳୀନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂଆ ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି। ଭୁଟାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ UPIର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇମୁଖୀ UPI ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର (DPI) ସୀମାପାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ।
ଗୁରୁବାର ଭୁଟାନର ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଶୋ ତ୍ସେରିଙ୍ଗ ତୋବଗେ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.ଏନ୍. ଧୁଙ୍ଗୟେଲଙ୍କ ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ UPIର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭୁଟାନୀ ନାଗରିକମାନେ ଭାରତ ଆସିଲେ ଏଣିକି UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
Joined PM Bhutan Dasho @tsheringtobgay and @FMBhutan D. N. Dhungyel in :— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 17, 2026
➡️ Launching the phase-II of international UPI @UPI_NPCI for Bhutanese citizens visiting India to make payments. Together with the use of UPI in Bhutan, this completes two-way UPI-based digital payment… pic.twitter.com/2YiLsChxrZ
ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁବାର ନିଜ X ହାଣ୍ଡଲରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଭୁଟାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ UPIର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଟାନ ଦାଶୋ ତ୍ସେରିଙ୍ଗ ତୋବଗେ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ ଭୁଟାନ ଡିଏନ୍ ଧୁଙ୍ଗୟେଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛି।” ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, “ଭୁଟାନରେ UPI ବ୍ୟବହାର ସହ ଏହା ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇମୁଖୀ UPI ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସଂଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି।”
ତେବେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ଦୋକାନରେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ UPIର ବିସ୍ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ରେମିଟାନ୍ସ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମାବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
UPIକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆନ୍ତଃସଂଯୋଜିତ ଘରୋଇ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶାଳ ପରିମାଣ ଏହାକୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରିଛି।
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ୭୪୧ଟି ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ୨,୩୬୫.୮ କୋଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ୨୯.୮୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ରେ ବିଶ୍ୱର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭଲ୍ୟୁମର ପ୍ରାୟ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘରୋଇ ବ୍ୟାପକତା ଭାରତକୁ ଏକ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଦେଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ଦେଶ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଧାର, ବ୍ୟାପକ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା, ଯାହାକୁ ବିଦେଶୀ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ।
ଏହି କାରଣରୁ UPIର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ରଣନୈତିକ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମରିସସ୍ ଏବଂ କାତାରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ UPI କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କାମ୍ବୋଡିଆ, ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ UPIର ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ଟି ବିଦେଶୀ ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ/କିମ୍ବା ସୀମାପାର ରେମିଟାନ୍ସ ପାଇଁ UPI ସକ୍ରିୟ ଥିଲା।
- ଭୁଟାନ ସହ ଦୁଇମୁଖୀ ସଂଯୋଗ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଭୁଟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇମୁଖୀ ସଂଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୁଟାନରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳରେ ଭୁଟାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଘରୋଇ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତରେ କିଣାକାଟା ଓ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ଏହା ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧାରୁ UPIକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସେତୁରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୁଟାନ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ରହିଛି।
ଭୁଟାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ଭାରତରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନଗଦ ରଖିବା କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଡ ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଶେଷକରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଟାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ।
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ହୋଟେଲ, ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଭଳି କମ୍ ମୂଲ୍ୟର କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଲେନଦେନରେ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ UPI ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ।
- ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗ
ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ UPI ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଏଠାରେ ସୀମାପାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ୟାପକ।
ଭାରତ ଭୁଟାନ ଓ ନେପାଳ ସହ UPI ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱର୍କରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଭାରତର UPI ଏବଂ ସେଠାକାର PayNow ଭଳି ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ଫାଷ୍ଟ-ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ୍। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭଳି ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ସୀମାପାର ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ଦିଏ।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ପଛରେ ଭୌଗୋଳିକ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ।
ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପେସାଦାର, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର, ସୀମାପାର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ରେମିଟାନ୍ସ ପଠାଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସୀମାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି।
ଲୋକଙ୍କ ଓ ଟଙ୍କାର ଯେତେ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ହେବ, ଆନ୍ତଃସଂଯୋଜିତ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଏଥିସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।
ଯେଉଁ ଦେଶରେ UPI ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ଅନୁସାରେ, ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ସୁବିଧା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ UPI-ଚାଳିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ QR କୋଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ।
ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯଦି UPI ସହ ସଂଯୋଜିତ ନିଜ ଦେଶର ଘରୋଇ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇପାରେ।
ଭୁଟାନର ଏହି ବିକାଶର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ଦେଶ ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଡିଜିଟାଲ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ସୀମା ପାର କରିବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ସୀମାପାର ପେମେଣ୍ଟ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ, କାର୍ଡ, ନଗଦ ମୁଦ୍ରା ବଦଳ ଓ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାଳିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। UPIର QR-କୋଡ୍ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବାଧାକୁ କମାଇପାରେ।
ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ, କାରଣ ସୀମାପାର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବଡ଼ ଅଂଶ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହା ଅଧିକ ସୀମାପାର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଔପଚାରିକ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିପାରେ।
- ରେମିଟାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ UPIର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସୀମାପାର ରେମିଟାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରେମିଟାନ୍ସ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆନ୍ତଃସଂଯୋଜିତ ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିସ୍ତାର ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ଟଙ୍କା ସୀମାପାର ପଠାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସମୟ କମାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୂଟନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଆସୁଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଥୋପିବା ନୁହେଁ; ବରଂ ଆନ୍ତଃସଂଯୋଜିତ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏକ ମଡେଲ୍ ଦେଖାଇବା, ଯାହାକୁ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅନୁକୂଳ କରିପାରିବେ।
ସରକାରୀ ଦଲିଲ ଅନୁସାରେ, India Stack Globalକୁ ଭାରତର DPI ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଷୟିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରୟାସରେ UPIକୁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର ପେମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହ UPIକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏକ ସଫଳ ପେମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆର୍ଥିକ ନିୟାମକ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଓ ପେମେଣ୍ଟ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ସହଯୋଗର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ, କାରଣ ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ନିଜେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ଶିଲଂସ୍ଥିତ ଏସିଆନ୍ କନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଙ୍କ୍-ଟ୍ୟାଙ୍କର ଫେଲୋ କେ. ୱାଇ.ହୋମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ନେଉଛି।
ETV Bharatକୁ ୱାଇ.ହୋମ୍ କହିଛନ୍ତି, “ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ଅଂଶ। ସୀମାପାର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଳକ ହୋଇଛି।”
କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭାରତକୁ ସଦ୍ଭାବନା ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ୱାଇ.ହୋମ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଏକୀକୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ସୀମାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୌପଚାରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ।”
ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। କାରଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜ ଓ ବାଧାମୁକ୍ତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇପାରେ।
- ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ଭାରତ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ UPI ବିସ୍ତାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ନୁହେଁ। ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଧାରଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକୀକରଣ ଆଲୋଚନାରେ ଭୌତିକ ସଂଯୋଗ-ସଡ଼କ, ରେଳପଥ, ବନ୍ଦର ଓ ଏନର୍ଜି ଗ୍ରିଡ୍ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରୁଛି।
ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସଡ଼କ କିମ୍ବା ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ସୀମା ପାର କରିପାରନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଯାତ୍ରା ସୀମାରେ ଅଟକିଯାଏ। ତେବେ UPI ଏହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)