OPINION : ଭାରତ-ବେଲଜିୟମ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ମିଳୁଛି ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ; ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତ ଖୋଜୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 5, 2026 at 7:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଭାଗିଦାରି ଚାହୁଁଛି ଭାରତ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଭାରତ-ୟୁରୋପର ଅଧିକ ବିବିଧ ଓ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନରେ ବେଲଜିୟମ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି।
ଗୁରୁବାର ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବେଲଜିୟମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଟ ଡି ୱେଭରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବେଲଜିୟମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଓ ଫ୍ରାଙ୍କେନଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
🔰Raksha Mantri Rajnath Singh (@rajnathsingh) holds bilateral talks with Belgium’s Defence Minister in New Delhi— PIB India (@PIB_India) September 3, 2026
🔰Both sides agree to expand ties through defence cooperation dialogue, high-level visits, training & capacity building
🔰Both leaders also discussed issues of… pic.twitter.com/SLOThPJ8mH
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସିଂ-ଫ୍ରାଙ୍କେନ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ସମଗ୍ର ସହଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଆଲୋଚନା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ବେଲଜିୟମର ଭାଗିଦାରି ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନର ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ସେମାନେ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକ ପରେ ବେଲଜିୟମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡି ୱେଭରଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଭାରତ-ବେଲଜିୟମ୍ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ।
ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଜି ସହମତି ହୋଇଛି। ଦୁଇ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହ-ବିକାଶ ଓ ସହ-ଉତ୍ପାଦନର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାସହ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅପରାଧ ମୁକାବିଲାରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ।
ଶିଖର ବୈଠକ ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏକ LoI(Letter of Intent) ଏବଂ BDSI(Belgian Security and Defence Industry) ଓ SIDM (Society of Indian Defence Manufacturers ) ମଧ୍ୟରେ ଏକ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ଦୁଇ ଦେଶର ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ LoIକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ନିୟମିତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଲୋଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା-ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରି ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ ଓ ବେଲଜିୟମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ଦେବା ଓ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆଧାରିତ।
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସହ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ଦୂତାବାସରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଟାଶେ (Defence Attaché) ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଭାରତ-ବେଲଜିୟମ୍ ସମ୍ପର୍କ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ହୀରା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଔଷଧ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଆସିଛି। ୧୯୪୭ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସହ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବେଲଜିୟମ୍ ଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବହୁବାଦ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ବହୁପକ୍ଷୀୟତା ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦେଶର ବ୍ୟାପକ ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି।
ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଏକ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ସୀମିତ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଛି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଦୁଇଟି ସମାନାନ୍ତର ବିକାଶ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା-ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରିକୁ ବିବିଧ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାସହ କୌଣସି ଏକ ମାତ୍ର ଉତ୍ସରୁ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ୟୁରୋପ ଅଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବେଲଜିୟମ୍ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଏହାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶର ଏହି ଦୁଇଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଭାରତ ପାଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷମତା, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରିବେଶ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଲଜିୟମ୍ ପାଖରେ ଏଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ।
ବେଲଜିୟମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। ବିଶେଷକରି ଡ୍ରୋନ୍, କାଉଣ୍ଟର-ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ, ଫୋଟୋନିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱାରଫେୟାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସହଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ଏହି ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭାଗିଦାରି।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଥ୍ରେଟ୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା, ମହାକାଶ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ସାମିଲ ଅଛି।
ଏହି ଭାଗିଦାରି ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ଇରାନର ବିକାଶକ୍ରମ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜ ଆକଳନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା, ସାଇବର୍, ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର, ମହାକାଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେପଟେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ପଛରେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରକ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ବେଲଜିୟମ୍ ପାଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ର ଭଳି ବଡ଼ ନୌସେନା ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ପଥଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍କୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖେ।
ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥରେ ବାଧା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସମୁଦ୍ର ଡକାୟତି, ଆତଙ୍କବାଦ, ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦୁର୍ବଳତା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅସ୍ଥିରତା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ତେଣୁ ସିଂ ଓ ଫ୍ରାଙ୍କେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନୌସେନା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରୟାସ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନୌଚଳାଚଳର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମୁଦ୍ର ପଥର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ବେଲଜିୟମ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିଶାଳ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକରଣ ନକରି, ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ରେ ନିଜର ଭୂମିକା ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ।
ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଳାବାରୁଦ ମହଜୁଦ, ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାର କ୍ଷମତା, ଡ୍ରୋନ୍, କାଉଣ୍ଟର-ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱାରଫେୟାର, ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଫ୍ରାଙ୍କେନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବେଲଜିୟମ୍ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି ଯେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ନୂତନତ୍ୱ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷମତା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ ନିବାରଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ Imagindia ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କର ରଣନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବିନ୍ଦର ସଚଦେବଙ୍କ ମତରେ, ପରସ୍ପର ଦୂତାବାସରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଟାଶେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ETV Bharatକୁ ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, “ବେଲଜିୟମ୍ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ବେଲଜିୟମ୍ ନିଜେ ଏକ ଛୋଟ ବଜାର। ତେଣୁ ବେଲଜିୟମ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ବଡ଼ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର।”
ସଚଦେବ ଆହୁରି ଫ୍ରାଙ୍କେନଙ୍କ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଫ୍ରାଙ୍କେନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବେଲଜିୟମ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଫ୍ରାଙ୍କେନ୍ ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ନିଜର ସାମରିକ-ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରେ ବେଲଜିୟମ୍ର ସିଧାସଳଖ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଆଣୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବେଲଜିୟମ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଧାରା। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଏସିଆରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ସନ୍ତୁଳନକାରୀ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ। ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ।
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର School of International Studies ଅଧୀନ Centre for European Studiesର ପ୍ରଫେସର ଗୁଲଶନ ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବେଲଜିୟମ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସହଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଜର୍ମାନୀ ସହ ଭାରତର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମଜବୁତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭାଗିଦାରି ରହିଛି।”
ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଗୁଲଶନ ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶକୁ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହ କିପରି ଯୋଡ଼ାଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବେଲଜିୟମ୍ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଚିତ। “ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବା,” ବୋଲି ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି।