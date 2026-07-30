ETV Bharat / opinion

OPINION : ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ: ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତର ନିମନ୍ତ୍ରଣ; ଡିସେମ୍ବରରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶର ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଳର ଆଲୋଚନା ଜାରି। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

India Bangladesh relations
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତର ନିମନ୍ତ୍ରଣ; ଡିସେମ୍ବରରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶର ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଳର ଆଲୋଚନା ଜାରି। (ANI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : July 30, 2026 at 2:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଓ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତର ହାଇକମିଶନର ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବକେୟା ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୁନର୍ବାର ରାଜନୈତିକ ସଂଳାପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଲୁର ରହମାନ ଏବଂ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାମା ଓବାଏଦ୍ ଇସଲାମଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ବୈଠକ କରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।" ଡିସେମ୍ବରରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶର ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି।

"ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୈଠକ କରିବେ।" ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଯାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା କରାଯିବ।"

  • କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ

ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଲୁର ରହମାନ ଓ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାମା ଓବାଏଦ୍ ଇସଲାମଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋଚନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଢାକା ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସଂଯୋଗ ପୁଣି ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଅପସାରଣ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ସରକାରର ନୀତିକୁ ନେଇ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ଓ ଅଭିବାସନ ସହ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶର ଅସନ୍ତୋଷ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

  • ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ଔପଚାରିକତାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ସୀମା ପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶକ୍ତି, ଭିସା ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

  • ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି: ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା

ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣ। ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୬ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୧ ଜାନୁଆରୀରୁ ୩୧ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଫରକ୍କାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ୩୦ ବର୍ଷର ବୈଧତା ଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।

ତେଣୁ ଏହାର ନବୀକରଣ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରୀକ୍ଷା। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ଜଳପଥ ପରିବହନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସହ ଜଡିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। ଫଳରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ରାଜନୈତିକ ଓ ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଟିଳ।

  • "କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅମୀମାଂସିତ ନୁହେଁ"

ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଙ୍ଗା ଚୁକ୍ତିକୁ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ପରସ୍ପର ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ।

  • ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ

ମନୋହର ପାରିକର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IDSA)ର ବରିଷ୍ଠ ଫେଲୋ ଏବଂ ସୀମାପାର ଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉତ୍ତମ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣକୁ ନେଇ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତ୍ରିବେଦୀ ଜଣେ କ୍ୟାରିୟର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହାଇକମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି।" ତାଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ମେ ମାସରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ କମିଟି ବୈଠକ କରିସାରିଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ଜଳବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଦୀର ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚୁକ୍ତିକୁ ପୁନଃଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ।

"୧୯୯୬ ପରଠାରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନଦୀର ପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉଭୟ ଦେଶରେ ଜଳର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।" ତେଣୁ ୨୦୨୬ର ଚୁକ୍ତି ୧୯୯୬ର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କେବଳ ଫରକ୍କାରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ସମଗ୍ର ନଦୀ ଅବବାହିକା ପରିଚାଳନା, ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇପାରେ।

  • ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ ଚୁକ୍ତି

ନୂଆ ଢାକା ସରକାର ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାପକାଠି ହେବ। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଭାରତ ସହ ଗଠନମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିରେ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବ।

ଏହା ଭାରତର Neighbourhood First ନୀତିର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସଂସ୍ଥାଗତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ଗଙ୍ଗା ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେଇପାରେ। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଗଙ୍ଗା ଚୁକ୍ତିକୁ ସମୟସୀମା ଜନିତ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ।

କୌଶଳଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ସମୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ଢାକାରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ, ସେ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ସାରଗର୍ଭିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ବିମାନ

(DISCLAIMER : ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

GANGES WATER TREATY RENEWAL
BANGLADESH
INDIA
INDIA BANGLADESH RELATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.