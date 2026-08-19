OPINION: ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ସଜାଡ଼ିବେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ
ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଭିସା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଧାର ଉପରେ ଜୋର; ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ CII-ବାଂଲାଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 19, 2026 at 8:09 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜାରି ରଖିବା ସପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଶୀଘ୍ର ପୁନର୍ବାହାଳ ହେଉ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଛାୟା ପକାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୂଟନୈତିକ ତଣାପୋଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଢାକା ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉଭୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଢାକାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଣ୍ଡକାର ଅବଦୁଲ ମୁକ୍ତାଦିର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ (CII)ର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାହାଳ, ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା, ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି।
ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକ ସମୟରେ ମୁକ୍ତାଦିର କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବେଶ ପୁନର୍ବାହାଳ କରିବା, ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତା ଗଠନରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମିଲ କରିବା, ଦୁଇ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
‘ନ୍ୟୁ ଏଜ୍’ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକ ପରେ ମୁକ୍ତାଦିର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ନିକଟତା ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆକାର, ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ନିବେଶ ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁକ୍ତାଦିର କହିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପେସାଦାରମାନଙ୍କ ଭିସା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁକ୍ତାଦିର କହିଥିଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଛି ମାସରେ ନୂଆ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଅବ୍ୟବହାରିକ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ।
CII ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାନାର୍ଜୀ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଦଳ ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା।
‘ନ୍ୟୁ ଏଜ୍’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଦଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଘରୋଇ ନିବେଶ ଏବଂ ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରି (PPP) ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦଳ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭଳି ଉଦୀୟମାନ ଶିଳ୍ପରେ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜିବ।
ମଙ୍ଗଳବାରର ବୈଠକର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଲଗାତାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ରହମାନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ‘ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ’ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଭାରତରେ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଢାକାର ଦାବି ଏକ ବଡ଼ ବାଧା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ।
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ CII ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ଗସ୍ତ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ହିତଧାରୀମାନେ କୂଟନୈତିକ ତଣାପୋଡ଼କୁ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଫାଟରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତାଦିରଙ୍କ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବେଶ, ସହଜ ଭିସା ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକ ଭାଗିଦାରି ପାଇଁ ଦାବି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବନତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଏହି ମଧ୍ୟରେ CII ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସୀମାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା କଟକଣାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଜିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା।
ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏକ ମଜବୁତ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତି ରହିଆସିଛି। ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଶକ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ନିବେଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଥିବା ହିତଧାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଦଳ ପାଇଁ CIIର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଦଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିବେଶ ଓ ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦଳ ଉଦୀୟମାନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଚାର କରିବ। ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରହମାନ-ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୈଠକ କେବଳ ବିବାଦୀୟ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରେ।
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତ ରହମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବହୁକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୈଷୟିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରୟାସ (BIMSTEC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ସତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଲମ୍ବିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରହମାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ସହଜରେ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ।
ଢାକା ରହମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହାସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଗ୍ରଗତି ସହ ଯୋଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ସେ ନିଜର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତଠାରୁ ଅଗ୍ରଗତି ଦାବି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନର୍ବାହାଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ପରସ୍ପର ବିରୋଧାଭାସୀ ହେବା ବଦଳରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ରଣନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହାର ପରିଣାମରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ନହେଉ। ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାରି ରଖିବା, କଠିନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚଳାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ।
ଭିସା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦାବି କରୁଛି। ମୁକ୍ତାଦିରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ପେସାଦାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ଭିସା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ତଣାପୋଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି।
ଭିସା କଟକଣା କେବଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଏହା ନିବେଶକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରେ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମାପାର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ପଠାଇବାରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ କରିପାରେ ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ତେଣୁ CII ପାଇଁ ସହଜ ଭିସା କେବଳ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ।
ଯଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଢାକା ଶେଷରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ନିବେଶକ ଓ ପେସାଦାରମାନଙ୍କ ବୈଧ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମାଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ।
ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଂଲାଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ତାହାକୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପମହାଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦୂରତାକୁ କମାଇପାରେ ଏବଂ ପରିବହନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗୋଦାମ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏହା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ବଜାର ସହ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବାର ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଢାକା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରିପାରେ।
ବାଂଲାଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଶରିନ ଶାହଜାହାନ ନାଓମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରର ବୈଠକକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ।
ନାଓମି ଢାକାରୁ ETv ଭାରତକୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାରତ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବେକାରି ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ।”
ସେ ମୁକ୍ତାଦିର ଓ CII ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକକୁ “ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ” ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, CII ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ଗସ୍ତ ଯୋଜନା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ନାମ ପ୍ରକାଶ ନକରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜଣକ ETv ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛି।”
ଢାକାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ବୈଠକର ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିରେ ରହିଛି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟକୁ ମୌଳିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ବଜାର, ନିବେଶ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଜ ଯାତାୟାତର ସୁଯୋଗ ଚାହୁଁଛି। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଇଚ୍ଛୁକ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Explainer: SAVE America Act କ’ଣ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ?
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)