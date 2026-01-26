OPINION: ୭୭ ବର୍ଷରେ ଭାରତ; ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଫଳତା ଏବଂ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା
୭୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ୧.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛି ।
Published : January 26, 2026 at 9:20 PM IST
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ୧୯୫୦ରେ ଏହାର ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏହାର ନିରନ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନରୁ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଏକ ଦେଶ, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିମ୍ନ ସାକ୍ଷରତା, ଗଭୀର ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ଏବଂ ବିଭାଜନର ଆଘାତ ସହିତ, ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନେ ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂହତି ଆବଶ୍ୟକ- ଯାହା ଭାରତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଭାବ ଥିଲା ।
୭୭ ବର୍ଷ ପରେ, ଭାରତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ୧.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛି, ୧୯ଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଦେଖିଛି । ଏହା କେବଳ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଗଣରାଜ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ ବୋଲି କାହିଁକି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା
ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଭାଜନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ବିବିଧତାକୁ ଏକ ବୋଝ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।
ଭାରତ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥ ବାଛିଲା । ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲା । ଏହା ସାମରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିନଥିଲା । ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବିବିଧ ପରିଚୟକୁ ଦମନ କରିନଥିଲା । ତଥାପି ଆଶା ଥିଲା ଯେ, ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟିଲା ନାହିଁ ।
ବିବିଧ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଏକ ଜାତିକୁ ଏକାଠି ରଖିବା
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ସଫଳତା ରାଜନୈତିକ ପଥରେ ରହିବାର ଥିଲା । ଦେଶ ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ- ଭାଷାଗତ, ଧାର୍ମିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ପାଇଥିଲା । ସବୁକିଛିକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏକୀକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭାରତ ସରକାର ତାଳମେଳର ବାଟ ଖୋଜିଥିଲେ । 1950 ଦଶକରେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମ୍ କରିଥିଲା। ସଂଘୀୟ ବଳପ୍ରୟୋଗ ବଦଳରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଏହାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲା । ଆଜି 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଏକତା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା; ଏହା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ବଜାୟ ରହିଥିଲା ।
ବିନା କୌଣସି ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ଗଣତନ୍ତ୍ର
ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରେକର୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଅତୁଳନୀୟ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ୬୫.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିର୍ମିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜନୀତିରେ ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯୁଦ୍ଧ, ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ସମାନ ଚାପ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଯମ ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିଛି ।
ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି
ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧୀର ଥିଲା, ୧୯୫୦ରୁ ୧୯୮୦ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରାହାରି ୩ରୁ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଥିଲା ।
ତଥାପି ଗଣରାଜ୍ୟ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଗଠନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନକରି ପଥ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ୧୯୯୧ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲା, ସ୍ଥିରତା ନୁହେଁ । ସେବେଠାରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ନାମମାତ୍ର ଭାବେ ଆଠ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୫-୦୬ ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୧ ମଧ୍ୟରେ ୪୧ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ୨୦୨୨-୨୩ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଭାରତ ଏବେ ନାମମାତ୍ର GDP ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସମାନତା (PPP) ହିସାବ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ । ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସକ୍ଷମ କରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶାସନ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ।
ସାମରିକୀକରଣ ବିନା ସୁରକ୍ଷା
ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ କଷ୍ଟକର ରହିଛି । ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ, ଅସମାହିତ ସୀମା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଚାଲିଛି । ସମାନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଦେଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି (ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ) କିମ୍ବା ସାମରିକ ଶାସନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ।
ମାତ୍ର ଭାରତ ଏହା କରିନଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏହି ସଂଯମତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ନିରନ୍ତର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶାସନର ବିକାଶ ଏବଂ ଶାସନ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଭାରତ ସେହି ଫାଶକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା।
ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଅଭ୍ୟାସ
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସତର୍କ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଘରୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ମିତ୍ରତାର ଜଟିଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା । ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ, ଏହା ଏହାର ସହଭାଗୀତାକୁ ବିବିଧ କରିଥିଲା । ଆଜି ଭାରତ ଏକ ସାମନ୍ତ ନହୋଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏକ କ୍ରମଶଃ ଖଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମରେ, ଏହି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାରୁ ବିଶ୍ୱ ଅବଦାନକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା । ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବିକ ରିଲିଫ୍, ବିକାଶ ସହାୟତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦାତା । COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଟୀକା ଏବଂ ଔଷଧ 90ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅର୍ଥ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ ସହଯୋଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିତର୍କରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବଦଳରେ ସଂଗୃହିତ ସାଂସ୍ଥାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ଅସମାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା
ଭାରତର ସଫଳତା ଏହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ । ଅନେକ ଅସମାପ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବ । ବିଭାଜନକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାରି ରହିଛି । ପରିଚୟ-ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ସାମାଜିକ ସଂହତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଚାଲିଛି । ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନକାରୀତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଏକତାକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଦୁର୍ନୀତି ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ, ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଧାରଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି । ସାଂସ୍ଥାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କେବଳ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁଯୋଗରେ ଅସମାନ ପ୍ରବେଶ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ବିନା ବିକାଶ ସମୟ ସହିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।
ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତ ଏକ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିବେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା, ପଡ଼ୋଶୀରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭାରତୀୟ ରଣନୀତିକୁ କ୍ରମଶଃ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି । ଆଜି ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।
ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଭାରତର 77 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଶତ୍ରୁତାର ଗଣନାକୁ ଜଟିଳ କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ସାଂଗଠନିକ ନିରନ୍ତରତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହନଶୀଳତା ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ।
ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଗଭୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ଥିରତା ହତାଶାଜନକ । ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ।
ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ: ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍କାର
ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାଥମିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୃଢ଼ୀକରଣ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାନତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ । ସାମାଜିକ ସଂହତି ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ।
ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସର୍ବୋପରି, ଭାରତକୁ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁବିଧା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନକରି ସଠିକ୍ ପଥ ବାଛିବାର କ୍ଷମତା ।
ସମାରୋହ ବ୍ୟତୀତ ଗଣତାନ୍ତ୍ର ଦିବସ
ଗଣତାନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନୁହେଁ । ଏହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରେ । ଭାରତ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇ ଯିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି କାରଣ ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି ।
ଭାରତ ଏକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବେ 77ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏହାର ସ୍ଥିରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଶାସନ କରିପାରିବ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷମାହୀନ ହେଉଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବ ।
