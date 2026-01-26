ETV Bharat / opinion

OPINION: ୭୭ ବର୍ଷରେ ଭାରତ; ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଫଳତା ଏବଂ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା

୭୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ୧.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛି ।

The 77th Republic Day celebrations on Kartavya Path in Delhi.
The 77th Republic Day celebrations on Kartavya Path in Delhi. (ANI)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : January 26, 2026 at 9:20 PM IST

ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ୧୯୫୦ରେ ଏହାର ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏହାର ନିରନ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନରୁ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଏକ ଦେଶ, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିମ୍ନ ସାକ୍ଷରତା, ଗଭୀର ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ଏବଂ ବିଭାଜନର ଆଘାତ ସହିତ, ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନେ ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂହତି ଆବଶ୍ୟକ- ଯାହା ଭାରତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଭାବ ଥିଲା ।

୭୭ ବର୍ଷ ପରେ, ଭାରତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ୧.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛି, ୧୯ଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଦେଖିଛି । ଏହା କେବଳ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଗଣରାଜ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ ବୋଲି କାହିଁକି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା

ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଭାଜନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ବିବିଧତାକୁ ଏକ ବୋଝ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

ଭାରତ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥ ବାଛିଲା । ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲା । ଏହା ସାମରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିନଥିଲା । ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବିବିଧ ପରିଚୟକୁ ଦମନ କରିନଥିଲା । ତଥାପି ଆଶା ଥିଲା ଯେ, ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟିଲା ନାହିଁ ।

77th Republic Day celebrations on Kartavya Path
77th Republic Day celebrations on Kartavya Path (ANI)

ବିବିଧ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଏକ ଜାତିକୁ ଏକାଠି ରଖିବା

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ସଫଳତା ରାଜନୈତିକ ପଥରେ ରହିବାର ଥିଲା । ଦେଶ ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ- ଭାଷାଗତ, ଧାର୍ମିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ପାଇଥିଲା । ସବୁକିଛିକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏକୀକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭାରତ ସରକାର ତାଳମେଳର ବାଟ ଖୋଜିଥିଲେ । 1950 ଦଶକରେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ କମ୍ କରିଥିଲା। ସଂଘୀୟ ବଳପ୍ରୟୋଗ ବଦଳରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ଏହାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲା । ଆଜି 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଏକତା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା; ଏହା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ବଜାୟ ରହିଥିଲା ।

ବିନା କୌଣସି ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ଗଣତନ୍ତ୍ର

ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରେକର୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଅତୁଳନୀୟ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ୬୫.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିର୍ମିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଜନୀତିରେ ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯୁଦ୍ଧ, ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ସମାନ ଚାପ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଯମ ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିଛି ।

77th Republic Day celebrations on Kartavya Path
77th Republic Day celebrations on Kartavya Path (ANI)

ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି

ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧୀର ଥିଲା, ୧୯୫୦ରୁ ୧୯୮୦ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରାହାରି ୩ରୁ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଥିଲା ।

ତଥାପି ଗଣରାଜ୍ୟ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଗଠନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନକରି ପଥ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ୧୯୯୧ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲା, ସ୍ଥିରତା ନୁହେଁ । ସେବେଠାରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ନାମମାତ୍ର ଭାବେ ଆଠ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୫-୦୬ ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୧ ମଧ୍ୟରେ ୪୧ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ୨୦୨୨-୨୩ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ଭାରତ ଏବେ ନାମମାତ୍ର GDP ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସମାନତା (PPP) ହିସାବ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ । ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସକ୍ଷମ କରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶାସନ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ।

Prime Minister Narendra Modi greeting the crowd after the 77th Republic Day parade on Kartavya Path in New Delhi on January 26, 2026.
Prime Minister Narendra Modi greeting the crowd after the 77th Republic Day parade on Kartavya Path in New Delhi on January 26, 2026. (PTI)

ସାମରିକୀକରଣ ବିନା ସୁରକ୍ଷା

ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ କଷ୍ଟକର ରହିଛି । ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ, ଅସମାହିତ ସୀମା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଚାଲିଛି । ସମାନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଦେଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି (ଏମର୍ଜେନ୍ସୀ) କିମ୍ବା ସାମରିକ ଶାସନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଭାରତ ଏହା କରିନଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏହି ସଂଯମତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ନିରନ୍ତର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶାସନର ବିକାଶ ଏବଂ ଶାସନ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଭାରତ ସେହି ଫାଶକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା।

At the 77th Republic Day celebrations, PM Modi was joined by chief guests Antonio Luis Santos da Costa, President of the European Council, and Ursula von der Leyen, President of the European Commission.
At the 77th Republic Day celebrations, PM Modi was joined by chief guests Antonio Luis Santos da Costa, President of the European Council, and Ursula von der Leyen, President of the European Commission. (ANI)

ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଅଭ୍ୟାସ

ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସତର୍କ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଘରୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ମିତ୍ରତାର ଜଟିଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା । ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ, ଏହା ଏହାର ସହଭାଗୀତାକୁ ବିବିଧ କରିଥିଲା । ଆଜି ଭାରତ ଏକ ସାମନ୍ତ ନହୋଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏକ କ୍ରମଶଃ ଖଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମରେ, ଏହି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାରୁ ବିଶ୍ୱ ଅବଦାନକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା । ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବିକ ରିଲିଫ୍, ବିକାଶ ସହାୟତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦାତା । COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଟୀକା ଏବଂ ଔଷଧ 90ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅର୍ଥ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ ସହଯୋଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିତର୍କରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବଦଳରେ ସଂଗୃହିତ ସାଂସ୍ଥାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

Scene from the Republic Day parade
Scene from the Republic Day parade (ANI)

ଅସମାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା

ଭାରତର ସଫଳତା ଏହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ । ଅନେକ ଅସମାପ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବ । ବିଭାଜନକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାରି ରହିଛି । ପରିଚୟ-ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ସାମାଜିକ ସଂହତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଚାଲିଛି । ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନକାରୀତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଏକତାକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଦୁର୍ନୀତି ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ, ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଧାରଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି । ସାଂସ୍ଥାଗତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କେବଳ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁଯୋଗରେ ଅସମାନ ପ୍ରବେଶ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ବିନା ବିକାଶ ସମୟ ସହିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।

ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତ ଏକ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିବେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା, ପଡ଼ୋଶୀରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭାରତୀୟ ରଣନୀତିକୁ କ୍ରମଶଃ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି । ଆଜି ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

A picture of the 77th Republic Day parade at Manekshaw Parade Ground in Bengaluru, Karnataka on January 26, 2026.
A picture of the 77th Republic Day parade at Manekshaw Parade Ground in Bengaluru, Karnataka on January 26, 2026. (PTI)

ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?

ଭାରତର 77 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଶତ୍ରୁତାର ଗଣନାକୁ ଜଟିଳ କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ସାଂଗଠନିକ ନିରନ୍ତରତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହନଶୀଳତା ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ।

ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଗଭୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ଥିରତା ହତାଶାଜନକ । ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ।

ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ: ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍କାର

ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାଥମିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୃଢ଼ୀକରଣ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାନତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ । ସାମାଜିକ ସଂହତି ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ।

ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସର୍ବୋପରି, ଭାରତକୁ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁବିଧା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନକରି ସଠିକ୍ ପଥ ବାଛିବାର କ୍ଷମତା ।

ସମାରୋହ ବ୍ୟତୀତ ଗଣତାନ୍ତ୍ର ଦିବସ

ଗଣତାନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନୁହେଁ । ଏହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରେ । ଭାରତ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇ ଯିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି କାରଣ ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି ।

ଭାରତ ଏକ ଗଣରାଜ୍ୟ ଭାବେ 77ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏହାର ସ୍ଥିରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଶାସନ କରିପାରିବ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷମାହୀନ ହେଉଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବ ।

(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

