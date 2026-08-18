ETV Bharat / opinion

OPINION: ଭାରତ-ଆର୍ମେନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ ହେଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତା, ନୂଆ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସହମତି

ଅସ୍ତ୍ର କାରବାରରୁ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତ-ଆର୍ମେନିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ; ନିୟମିତ ସହଯୋଗ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସାମରିକ-ବୈଷୟିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍‌ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

INDIA ARMENIA DEFENCE PARTNERSHIP
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ, ବାମପଟେ, ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଖ୍ୟ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏଡଭାର୍ଡ ଆସ୍ରୟାନ୍, ସୋମବାର ଆର୍ମେନିଆର ୟେରେଭାନରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦସ୍ତାବିଜର କପି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। (PTI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : August 18, 2026 at 4:34 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଆର୍ମେନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ମତି ମିଳିଛି। ଏହା ଏବେ କେବଳ ସାମରିକ ଉପକରଣ କିଣାବିକାରେ ସୀମିତ ନରହି ଦୁଇ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଆର୍ମେନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସହମତି ହୋଇଛି।

ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି ସେହି ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସାମରିକ ଯୋଜନା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସୋମବାର ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ଆର୍ମେନିଆର ୟେରେଭାନରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ ପାପିକ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ‘X’ରେ କହିଥିଲା ଯେ, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

  • ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ

ଆର୍ମେନିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ କହିଛି ଯେ, ଆର୍ମେନିଆ-ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଲିଲ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତ ଆର୍ମେନିଆ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବେ ଉଭା ହେବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାମରିକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ନିୟମିତ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ପେଶାଦାରୀ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ସାମରିକ-ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିକାଶର ବ୍ୟାପକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ରୁଷିଆର ପାରମ୍ପରିକ ଭୂମିକା ଦକ୍ଷିଣ କକେସସ୍‌ରେ ପୁନଃସଂଯୋଜିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆର୍ମେନିଆ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ବିବିଧୀକରଣ କରୁଛି। ୟେରେଭାନ୍ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁରୋପ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍‌ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ୟୁରେସିଆ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶରେ ଭାରତ ଓ ଆର୍ମେନିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବାର ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ।

ଉଦୟପୁରସ୍ଥିତ ଥିଙ୍କ୍‌ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉସାନାସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସିଇଓ ତଥା ଆର୍ମେନିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଭିନବ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମତରେ, ସୋମବାରର ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଏକ ‘ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନାଲ୍ ଆର୍ମସ୍ ରିଲେସନ୍‌ସିପ୍’ରୁ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାଂଶ କ୍ରେତା-ବିକ୍ରେତା ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଯୁଗ୍ମ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ମେନିଆ ସେନାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସାମିଲ ହେଉଛି। ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।”

ଭାରତ ଓ ଆର୍ମେନିଆ ମେ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୨୦୨୪-୨୫ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଯୋଜନା ଉପରେ ସହମତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ (Joint Working Group) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଏଜେଣ୍ଡା କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ କ୍ରୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସାମରିକ-ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପରେ ୨୦୨୬ର ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗସ୍ତ, ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅଭ୍ୟାସ, ସାମରିକ-ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ରହିଛି।

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଆର୍ମେନିଆର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ଆସ୍ରିୟାନ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀର ପେସାଦାରୀ ସହଯୋଗ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଜେନେରାଲ୍ ଚୌହାନ୍ ଆର୍ମେନିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକୋଲ ପାଶିନିଆନ୍ଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଆର୍ମେନିଆ ପାଇଁ ଭାରତ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। କାରଣ, ଆର୍ମେନିଆ ରୁଷିଆ ଉପରେ ନିଜର ଐତିହାସିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କମାଇବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଭାଗୀଦାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ନହୋଇ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିବିଧୀକରଣ କରୁଛି। ୨୦୨୦ର ନାଗୋର୍ନୋ-କାରାବାଖ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆର୍ମେନିଆର ସାମରିକ କ୍ଷମତାର ଗୁରୁତର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଆର୍ଟିଲେରୀ, ରେକନାଇସାନ୍ସ, ଏୟାର୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର-ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରଫେୟାର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆର୍ମେନିଆ-ରୁଷିଆ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବନତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ୟେରେଭାନ୍ ନିଜ ସାମରିକ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିବିଧ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ଆର୍ମେନିଆ ଭାରତଠାରୁ ସ୍ୱାଥୀ ଅସ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନଟକାରୀ ରାଡାର, ପିନାକା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲଞ୍ଚ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ATAGS ଆର୍ଟିଲେରୀ ଗନ୍, MArG ଆର୍ଟିଲେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉପକରଣ କିଣିଛି କିମ୍ବା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାଥୀ ରାଡାର ଚୁକ୍ତିରେ ୪ଟି ରାଡାର ସାମିଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିଲା। ATAGS ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ୧୫୫ ମିମି ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System)ର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକ ହୋଇଥିଲା ଆର୍ମେନିଆ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆର୍ମେନିଆ ୬ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କିଣିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରୟ ନେଇ ଆର୍ମେନିଆର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଏହି ବିବିଧୀକରଣ ଆର୍ମେନିଆକୁ ଅଧିକ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ଭାରତ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନକରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇପାରେ। ଆଜିର ବିଭକ୍ତ ଓ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇପାରିଛି।

  • ଦକ୍ଷିଣ କକେସସ୍‌ରେ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଉପସ୍ଥିତି

ଭାରତ-ଆର୍ମେନିଆ ସହଭାଗିତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ କକେସସ୍‌ ଦିଗ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କକେସସ୍‌ରେ ଆର୍ମେନିଆ, ଆଜରବାଇଜାନ୍ ଓ ଜର୍ଜିଆ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରୁଷିଆ, ତୁର୍କିଏ, ଇରାନ୍, କଳା ସାଗର, ୟୁରୋପ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବ, ସଂଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାକୁ ନେଇ ଏହା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଆକଳନରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କକେସସ୍‌କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସହିତ INSTC (International North-South Transport Corridor) ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଭାରତ-ଇରାନ୍-ଆର୍ମେନିଆ-ଜର୍ଜିଆ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ମେନିଆକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତା ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲା, ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂମିକା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆର୍ମେନିଆ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସହ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତ ଶେଷରେ ନିଜର ଦ୍ୱିଧାକୁ ଦୂର କରିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କକେସସ୍‌ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ରଣନୈତିକ ପଦଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”

ଆର୍ମେନିଆ ପାଇଁ ଭାରତ ରୁଷିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିବିଧ କରିବା ଏବଂ ନାଗୋର୍ନୋ-କାରାବାଖ୍ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଆର୍ମେନିଆ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିର ସଫଳତା, ଦକ୍ଷିଣ କକେସସ୍‌ର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସହଭାଗୀ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷିଆ, ତୁର୍କିଏ, ଇରାନ୍, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ କକେସସ୍‌ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଘର୍ଷକେନ୍ଦ୍ରିକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସଂଯୋଗ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେଉଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିକଟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ମକ୍କା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ତୁର୍କିଏ ସାମିଲ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ମତରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଥିଏଟର୍‌ରେ ତୁର୍କିଏ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ତୁର୍କିଏର ଆର୍ମେନିଆ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତୁର୍କିଏ ଆର୍ମେନିଆର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଜରବାଇଜାନ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଆର୍ମେନିଆରେ ନିଜର ରଣନୈତିକ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇ ଭାରତ ତୁର୍କିଏକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ତୁର୍କିଏ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆଜରବାଇଜାନ୍‌କୁ ସମର୍ଥନ କରେ।”

(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ' ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ରଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

TAGGED:

NEW MILITARY COOPERATION FRAMEWORK
INDIA
ARMENIA
ଭାରତ ଓ ଆର୍ମେନିଆ
INDIA ARMENIA DEFENCE PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.