OPINION : ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର, ହ୍ରାସ ପାଇବ ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା
‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି; ୯୮% ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପରୁ, MSME ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ସୁଯୋଗ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 9, 2026 at 6:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସଦ୍ୟତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରେତା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC) ପ୍ରାୟ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଜର ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଅଭିଯାନକୁ ଜମିସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହେଲିକପ୍ଟର, ସାମରିକ ଯାନ, ରାଡାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଏବଂ ମେରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସାମିଲ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ସମଗ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME) ଏବଂ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, today accorded 'Acceptance of Necessity' to various acquisition proposals of Indian Army, Navy and Air Force worth Rs 1.10 lakh crore. Of the total AoNs accorded, approximately 98% of procurements… pic.twitter.com/6uipmZlLed— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 7, 2026
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବିବୃତି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ‘ଆବଶ୍ୟକତାର ସ୍ୱୀକୃତି’ (AoN) ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିଗତ ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
- ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ
ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରମୁଖ ଉପକରଣ କ୍ରୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି:
- CBRN ରେକି ଯାନ: କେମିକାଲ୍, ବାୟୋଲଜିକାଲ୍, ରେଡିଓଲଜିକାଲ୍ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଧମକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଯାନ
- ହାଇ ମୋବିଲିଟି ଭେହିକଲ୍ (HMV): ଉଚ୍ଚ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁଥିବା ସାମରିକ ଯାନ
- ସେଲ୍ଫ-ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ମେକାନିକାଲ୍ ମାଇନ୍ ଲେୟର୍ସ (MMLs): ଭୂମିରେ ମାଇନ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମେସିନ୍
- ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର (ALHs): ଆଧୁନିକ ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର
- ଟ୍ରଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ: ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ୟାଙ୍କ
- ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍: ନଦୀ କିମ୍ବା ଗାତ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ
- ନୌସେନା ପାଇଁ ଅରୁଧ୍ରା ରାଡାର ଓ ମେରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତି ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ‘ଅରୁଧ୍ରା ରାଡାର’ କ୍ରୟ ଏବଂ ‘ମେରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍’ (MGT)ର ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୟକୁ ମଧ୍ୟ AoN ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।
ନୌସେନାର ବିଭିନ୍ନ ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପୁରୁଣା ଏୟାର୍ ରୁଟ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରାଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅରୁଧ୍ରା ରାଡାର ବଦଳାଇବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଚଳାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଣାଳୀ ମେରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଦେଶରେ ହିଁ ବିକଶିତ ଓ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅନେକ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
- ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ପରିବହନ ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-ବେସ୍ଡ ମଲ୍ଟି-ପର୍ପୋଜ୍ ଜାମର୍ (GBMPJ) କ୍ରୟ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ ଆକ୍ସେସ୍ କାର୍ଡ (DEFSAC) ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥାପନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାମର୍ ଶତ୍ରୁର ରାଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାମ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ।
DEFSAC ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା କାଗଜ ଆଧାରିତ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ପାସ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ (RFID) ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ମୋଟ AoN ରାଶିର ପ୍ରାୟ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପଠାରୁ କରାଯିବ।
- ସମଗ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ମିଳିବ ଗତି
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟାପକତା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହି ଅର୍ଡର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛି। CBRN ରେକି ଯାନ, ହାଇ-ମୋବିଲିଟି ଯାନ, ମାଇନ୍ ବିଛାଇବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଡାର, ମେରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି।
ଏହି ବିବିଧତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (DPSU), ବଡ଼ ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ, MSME, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।
- ୯୮% ଘରୋଇ କ୍ରୟ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ଅଂଶ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୟ ଆଶ୍ୱାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନାରୀ, ପରୀକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍, ଟୁଲିଂ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ (R&D) ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅର୍ଡର୍ ମିଳିବାର ନିଶ୍ଚିତତା ନଥିଲେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ MSMEଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ସେହି ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।
ତେବେ AoN ନିଜେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତିଗତ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଏବଂ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଘରୋଇ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଅର୍ଡର୍ର ଏକ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା, R&Dରେ ନିବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସବ୍-ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପାଦାନ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ।
- ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ୧.୭୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୧୫.୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ର ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।
ଏହି ମୋଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପୁର୍ଜା ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସୀମାରୁ ବାହାରି ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କ୍ରୟ ତାଲିକା ଦେଶକୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
- ରାଡାର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ
ନୌସେନାର ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ଏୟାର୍ ରୁଟ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରାଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ‘ଅରୁଧ୍ରା ରାଡାର’ କ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ରାଡାର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦେଶରେ ରାଡାର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଧୁନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ଲି ସ୍କାନ୍ଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସିଗ୍ନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ, ହାଇ-ଏଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଯୋଗାଯୋଗ, ସଫ୍ଟୱେର୍-ଡିଫାଇନ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ RF କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି।
ସେହିପରି ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-ବେସ୍ଡ ମଲ୍ଟି-ପର୍ପୋଜ୍ ଜାମର୍ (GBMPJ) ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆଧୁନିକ ଜାମିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରେଡିଓ-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।
- ମେରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ହେବ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ
ନୌସେନା ପାଇଁ ମେରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିକାଶ ପରେ ଏହାର କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମଗ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ।
ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଚଳାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଭାରତ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ମେରାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବାର ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ।
- ସେନାର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁଯୋଗ
ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବର୍ଗ ସାମିଲ ଅଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ CBRN ରେକି ଯାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନ୍ସର୍, ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପରିଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଗାଯୋଗ, ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।
ଏହି HMV ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ଯାନ, ଇଞ୍ଜିନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ମୋବିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେହିପରି ସେଲ୍ଫ-ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ MML, ଟ୍ରଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ, ମେକାନିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସାମରିକ ବ୍ରିଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବଢ଼ାଇପାରିବ।
- ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ: ତିନି ଦିଗରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ର ଆଶଙ୍କା
ଉଦୟପୁରସ୍ଥିତ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ‘ଉଷାନାସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ CEO ଅଭିନବ ପଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଭାରତ ନିଜ ପଡ଼ୋଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ପଣ୍ଡ୍ୟା ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, “ମକ୍କା ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏଭଳି ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଚୀନ୍ ନିଜର ସାମରିକ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବତରଣ କରାଉଥିଲେ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମିକ୍ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏଥିସହ ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ISI, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ରଣନୈତିକ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ୁଛି। ପଣ୍ଡ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, “ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।”
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତକୁ ସାମରିକ ଆଧୁନିକୀକରଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶକୁ ପୁରୁଣା ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଅସମମିତ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ହାଇଟେକ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-ବେସ୍ଡ ଜାମର୍ କ୍ରୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ମତରେ, ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ରାଶିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।”
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଭାରତର ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଅଭିଯାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ, କାରଣ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀଠାରୁ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦିଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଘର୍ଷର ପରିବେଶ ଥିବାରୁ ସରକାର ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ନିଜର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
- ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପଣ୍ଡ୍ୟା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ପରିମାଣର ସାମରିକ ଉପକରଣ ପଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ନିଜର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସମଗ୍ର କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।”
ସୋମବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର କ୍ରେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଡିଜାଇନର୍, ନିର୍ମାତା ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା - ମିଡିଲ୍ ସେକ୍ଟର କ’ଣ ଦେଇପାରିବ; ନେହରୁ-ଚୌ ଏନଲାଇଙ୍କ ସମୟର ଅଧୁରା ‘ଆର୍ଲି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ’
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)