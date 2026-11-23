OPINION: ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳକୁ ଭାରତର ୧୫ ହଜାର କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍, ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ନେପାଳକୁ IITର ଅଫ୍ସୋର କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ରପ୍ତାନିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତରେ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍;ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ସହାୟତା ଘୋଷଣା, ଭାରତ-ନେପାଳ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 23, 2026 at 7:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ନେପାଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନେପାଳକୁ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ନେପାଳର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିରତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବୋଲି ଏହି ଗସ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନେପାଳ ସହ ଆର୍ଥିକ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମ ଏହି ଗସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଶାହଙ୍କ ଚୀନ୍ ନୀତି ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗସ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ରାପର୍ରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଜଣେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଚେହେରାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଶାହ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ନେପାଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ରଖିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନେପାଳର ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିର ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏଥର ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଶାହଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ଶାହ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକାକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ।
ସୀମା ବିବାଦ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ନେପାଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବେଜିଂର ଆଗ୍ରହ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶାହଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି।
ମୋଦି ଶାହଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମର ଆଲୋଚନାରୁ ନେପାଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି।”
Sharing my remarks during the joint press meet with PM Balendra Shah of Nepal. @ShahBalen @PM_nepal_ https://t.co/dySgHsBGe2— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ମାତା ସୀତା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏଥିସହ ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣ, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭାଗୀଦାରି ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଦୁଇ ନେତା ମିଳିତ ଭାବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ନେପାଳର ଜନକପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସରୟୁ-କମଳା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସଡ଼କ, ରେଳ ଓ ସୀମାନ୍ତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୋଦୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।
ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳକୁ କାଣ୍ଡଲା ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାରର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ୟୁରୋପକୁ ନେପାଳର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନେପାଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ହଳଦିଆ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ଭାରତ ଓ ନେପାଳର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ସମନ୍ୱିତ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ (Integrated Check Posts) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଭାରତ-ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନ୍ତଃସୀମା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗ୍ୟ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଅରୁଣ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ମୋଦି କହିଥିଲେ, “ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂଯୋଗୀକରଣ ଓ ନିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନେପାଳର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।”
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମା ନିକଟରେ ରପ୍ତାନିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସୀମାପାର ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ (SEZ) ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହାୟତା ନେପାଳକୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ନେପାଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶାହ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ ବନ୍ୟାରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧,୪୫୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫,୨୮୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ନେପାଳ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ସୀମାନ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୪.୭ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ନେପାଳ ସରକାର ଆକଳନ କରିଥିଲେ।
‘ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ସମୁନ୍ନତ ନେପାଳ: ଭାଗିଦାରିତାର ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା’ (Viksit Bharat and Samunnat Nepal: Re-imagining the Partnership) ଶୀର୍ଷକ ମିଳିତ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ନେପାଳକୁ ମୋଟ ୧୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ।
List of outcomes (19 in total) : PM @narendramodi’s meeting with PM @ShahBalen of Nepal during his State Visit to India ⬇️ https://t.co/utkpLa5Y2O— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 23, 2026
ଏଥିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଓ ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୩,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ସହାୟତା (Grant Assistance) ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାରତ ୧୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସହାୟତା (Line of Credit) ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମିଳିତ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟରେ ହିମବାହ ତରଳିବା ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇପାଖିଆ ଜଳ-ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ହିମବାହ ହ୍ରଦ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଓ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତିରେ ନେପାଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।
ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ଜନସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଚୀନ୍ ନେପାଳକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନେପାଳ ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନିରନ୍ତର ମଜଭୁତ ରଖିବା।
ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ନେପାଳକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା, ଅନୁଦାନ ଓ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
ଶାହଙ୍କ ଚୀନ୍ ନୀତି ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନେପାଳରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଝାଙ୍ଗ୍ ମାଓମିଙ୍ଗ୍ ନେପାଳୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଶାହଙ୍କ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ର ବୃହତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ‘ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍’ (BRI) ପ୍ରତି ଶାହ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚୀନ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଅଗଷ୍ଟରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିବ୍ବତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେପାଳ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତିବ୍ବତ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବେଜିଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା ବଦଳରେ ଶାହଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଘରୋଇ ନୀତି ଉପରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି (Rastriya Swatantra Party) ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି।
ବିଶେଷକରି ନେପାଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଶାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ଦେଶରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାମ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ନପଡ଼ୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା।
ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶାହ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଥିବା ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ଶାହ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାହାର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହାତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ।”
ନେପାଳରେ IITର ଅଫ୍ସୋର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଶାହ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେପାଳ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
Thank you Your excellency Prime Minister Narendra Modi Jyu and the People of India. 🇳🇵❤️ 🇮🇳 @narendramodi https://t.co/23HbL7jfWQ— Balen Shah (@ShahBalen) November 23, 2026
ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ତଥାପି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗଭୀର ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ନିରନ୍ତରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଓ ବିବିଧ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ରେଳପଥ ଓ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୬ ମସିହାଠାରୁ ଭାରତ ନେପାଳକୁ ୭୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଋଣ ସହାୟତା (Line of Credit) ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ ଓ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲିମ୍ପିୟାଧୁରା, ଲିପୁଲେଖ ଓ କାଲାପାନି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନେପାଳ ନିଜର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି।
ନେପାଳ ସଂସଦରେ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସୀମା ବିବାଦକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଲିପୁଲେଖ ପାସ୍ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବା ନେଇ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେପାଳ ସହ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ହୋଇଆସିଛି। କୋସି ଚୁକ୍ତି ଭଳି ରାଜିନାମାର ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଅନେକ ଥର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମିଳିତ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବକେୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ।”
ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାହ ସରକାରଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ଶାହଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘୋଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାହଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।