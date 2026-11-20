OPINION: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭାରତରେ ଜାପାନୀ ସେନାକୁ ମିଳିବ ଲାଇଭ୍-ଫାୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସୁଯୋଗ
ଭାରତୀୟ ସେନାର ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଜାପାନର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍, ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ସି ମିସାଇଲ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରର ହେବ ଲାଇଭ୍ ଫାୟାରିଂ ଅଭ୍ୟାସ;
Published : November 20, 2026 at 5:34 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଭାରତର ସାମରିକ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଜାପାନର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ (SDF)। ଏଥିରେ ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ସି ମିସାଇଲ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରର ଲାଇଭ୍ ଫାୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ-ଜାପାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ।
ଏହି ବିକାଶ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏସିଆ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଓ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାକୁ ବିବିଧ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଚୀନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହୋଇଥିଲା।
ଏଭଳି ଏକ ଭୂରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥର ସମାନତା ଦୁଇ ଦେଶର ସହଯୋଗକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛି।
ଗୁରୁବାର ଟୋକିଓଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ-ଜାପାନ ବୈଦେଶିକ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା (2+2 Dialogue)ରେ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଶିମିତ୍ସୁ ମୋତେଗି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଞ୍ଜିରୋ କୋଇଜୁମି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
本日東京で開催された第4回印日外務・防衛閣僚会合（2＋2）の機会に、小泉進次郎防衛大臣(@shinjirokoiz)と実りある二国間協議を行いました。 自由で開かれた、法の支配に基づくインド太平洋の実現に向け、進展する両国の防衛協力、海洋安全保障および技術協力について現状を確認し、意見交換を行いました。— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 19, 2026
ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଜାରି ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ଭାରତରେ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ (Letter of Intent) ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜାପାନର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ ଲାଇଭ୍ ଫାୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ କରିବ। ଏଥିରେ ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ସି ମିସାଇଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସହମତି ହୋଇଛି।
ଜାପାନୀ ସେନାକୁ ଭାରତୀୟ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଆମେରିକା ସହ ଜାପାନର ଏଭଳି ସହଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ଜାପାନର ଏକ ସାମରିକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ।
ତେବେ ଏହି ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଜାପାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଞ୍ଜିରୋ କୋଇଜୁମି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସହମତ ହୋଇଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାପାନର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।”
日印2プラス2共同記者会見。成果を発表しました。来年、自衛隊が初めてインドの射場を活用することで合意。戦略的にも大きな一歩です。@rajnathsingh @DrSJaishankar @moteging https://t.co/1XDwFbI0Ix— 小泉進次郎 (@shinjirokoiz) November 19, 2026
ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶଟି ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାନ୍ତିବାଦୀ ନୀତିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସାମରିକ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଥିବା କଟକଣା ହଟାଇବା ଏବଂ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାକୁ ଗଭୀର କରିବା ଦିଗରେ ଜାପାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସମାନ ଚିନ୍ତା ରହିଛି।
ଉଭୟ ଦେଶ ଜଳତଳ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।
日印2プラス2共同記者会見。成果を発表しました。来年、自衛隊が初めてインドの射場を活用することで合意。戦略的にも大きな一歩です。@rajnathsingh @DrSJaishankar @moteging https://t.co/1XDwFbI0Ix— 小泉進次郎 (@shinjirokoiz) November 19, 2026
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ୟୁନିଫାଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେଡିଓ ଆଣ୍ଟେନା (Unified Complex Radio Antenna) ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ନାଭାଲ୍ ମାଷ୍ଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ଚୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ପରସ୍ପରକୁ ଜାହାଜ ମରାମତି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାରିଟାଇମ୍ ସିପ୍ ରିପେୟାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ (MSRA) ଚୁକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆମେ ସହମତ ହୋଇଛୁ। ଏଥିସହ ମାଇନ୍-କାଉଣ୍ଟରମେଜର୍ସ କ୍ଷମତା ବା ସମୁଦ୍ରରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ମାଇନ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।”
Had fruitful bilateral discussions with Japan’s Defence Minister @shinjirokoiz on the sidelines of the 4th India-Japan 2+2 Ministerial Dialogue in Tokyo today. We reviewed our growing defence cooperation, maritime security, and tech collaboration to ensure a free, open, and rules-based Indo-Pacific.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 19, 2026
ଜାପାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ। ସେହିପରି ଜାପାନ ସହ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ବା କୋ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ଏକଦା ଭାରତ-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ, ଭାରତକୁ ଜାପାନର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜାପାନର ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି।
ଏହା ସହିତ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମ ଆଧାରିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉଭୟ ଦେଶର ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି।
ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ଉଭୟ ଚିନ୍ତିତ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାରେଖାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ସେନକାକୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି।
ବୈଠକ ପରେ ଜାରି ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ଉଭୟ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଚୀନ୍ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରର ପରିସ୍ଥିତି ସମେତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦ୍ୱାରା ଜାପାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଅପହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଭାରତ-ଜାପାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ଭାରତ-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକାଧିକ ଝଟକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି 2+2 ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ଭଳି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ଦୃଢ଼ ସହଭାଗୀତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି।”
ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗିତା (Special Strategic and Global Partnership) ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶ ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ କ୍ୱାଡ୍ (QUAD)ର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ଜାପାନର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରଣନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସି. ଉଦୟ ଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି, “ଏହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି, ଆମେରିକାର ଜଣେ ସାମରିକ ସହଯୋଗୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲାଇଭ୍-ଫାୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ବାଛିଛି। ଏହାର ବାସ୍ତବ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି, ଜାପାନର ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଓ ରଣନୈତିକ ଗଭୀରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଏଭଳି ଭୂମିକା କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ-ଜାପାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ତାଙ୍କ ମତରେ, “କୌଣସି ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବରଂ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସହଭାଗିତା ଗଢ଼ି ନିଜର ସୀମାପାର ସାମରିକ କ୍ଷମତା (Trans-border Military Capability)କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚୀନ୍ର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସାମରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶର ରହିଥିବା ସମାନ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହଯୋଗ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।”