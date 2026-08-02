Explainer: ଇରାନରେ ହୁତି ଏବଂ ଇରାକ ମିଲିସିଆମାନେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛନ୍ତି
ହୁତି ଏବଂ ଇରାକ-ଭିତ୍ତିକ ମିଲିସିଆ, ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏବଂ ହାମାସ ସହିତ ଇରାନ 'ଆକ୍ସିସ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ' ନାମକ ଅନୌପଚାରିକ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୋଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : August 2, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 5:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ଘଟିବା ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଇରାନ ସୀମା ବାହାରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ୟେମେନର ହୁତି ଓ ଇରାକୀୟ ମିଲିସିଆ ପରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋଷ୍ଠୀସଂଘର୍ଷର ବାହାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ।
ହୁତି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ସାମୁଦ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଲୋହିତ ସାଗର ଏବଂ ବାବ ଅଲ-ମାନ୍ଦେବ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଦ୍ୱାରା ଇରାକ-ଭିତ୍ତିକ ମିଲିସିଆ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଯୋଡ଼ିଛି।
ହୁତି ଏବଂ ଇରାକ-ଭିତ୍ତିକ ମିଲିସିଆ, ହିଜବୁଲ୍ଲା ଏବଂ ହାମାସ ସହିତ ଇରାନ 'ଆକ୍ସିସ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ' (Axis of Resistance) ନାମକ ଅନୌପଚାରିକ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୋଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ହାମାସ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ହୁତି ଏବଂ ଇରାକ-ଭିତ୍ତିକ ମିଲିସିଆ ଆମେରିକା ଓ ସାଉଦି ଆରବ ବିରୋଧରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସଂଘର୍ଷର ଏକ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବିପଦ ହୁତି
ହୁତିମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋହିତ ସାଗର (Red Sea) ଏବଂ ବାବ୍-ଏଲ୍-ମାନ୍ଦେବ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ (Bab-el-Mandeb Strait) ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ହୁତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପଥ ଦେଇ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥାଏ । ଏଥି ସହିତ ସାଉଦି ଆରବରୁ ତେଲ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ, ସାନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ସାଉଦିର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ୟେମେନର ବନ୍ଦର ଉପରେ କଟକଣାର ଜବାବରେ ହୁତିମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଜବାବ ଏବଂ ଅବରୋଧର ଧମକ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ହୁତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି।
ହୁତିମାନେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ (Strait of Hormuz) ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରା ଯାଉଥିବାରୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
କିଏ ଏହି ହୁତି
ତେବେ କିଏ ଏହି ହୁତି ? ହୁତି ଏକ ସଂପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ୟେମେନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶିଆ ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ 'ଜାଇଦି' (Zaidis) ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ନବେ ଦଶକରେ ହୁତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମକରଣ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୁସେନ୍ ଅଲ୍-ହୁତିଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅବଦୁଲ ମାଲିକ ଅଲ୍-ହୁତି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।
'କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଫରେନ୍ ରିଲେସନ୍ସ' (Council on Foreign Relations) ର 'ଗ୍ଲୋବାଲ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଟ୍ରାକର' (Global Conflict Tracker) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ହୁତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ୟେମେନ ସରକାର, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଅରବ ଏମିରେଟ (UAE) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ । ଏମାନେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଲି ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାଲେହଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭଳି ଦେଶର ଘରୋଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ୟେମେନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ହୁତିମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।
ୟେମେନର ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚଳିତ ମାସରେ ସାଉଦି ଆରବର ଜାତୀୟ ତେଲ କମ୍ପାନୀ 'ଆରାମକୋ' (Aramco) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସାଉଦି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପ୍ରତି ଏଗ ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଏହାର ଜବାବରେ, ନିଜର ତେଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଉଦି ଆରବ, ବାବ୍-ଅଲ୍-ମାନ୍ଦେବ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (Bab al-Mandeb Strait), ଲୋହିତ ସାଗର (Red Sea) ଏବଂ ଆଡେନ୍ ଉପସାଗର (Gulf of Aden) ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୧୪-ଦେଶୀୟ 'ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟ' (Multinational Maritime Defence Alliance) ଗଠନ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଆରବ ହୁତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ମଧ୍ୟ-ୟେମେନର ସ୍ଥଳପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି।
କିଏ ଏହି ଇରାକ-ଭିତ୍ତିକ ମିଲିସିଆ ?
ଅସ୍ଥିର ଥିବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଇରାକ ଭିତ୍ତିକ ମିଲିସିଆ (ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ) ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 'ପପୁଲାର ମୋବିଲାଇଜେସନ ଫୋର୍ସେସ' (PMF) ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ (umbrella organisation) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଇରାକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ଇରାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
'ରାଣ୍ଡ କୋର୍ପୋରେସନ' (Rand Corporation) ର ୨୦୨୦ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, PMF ('ପପୁଲାର ମୋବିଲାଇଜେସନ ଫୋର୍ସେସ) ରେ ୬୭ଟି ମିଲିସିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ 'ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ' (IRGC) ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।
ଇରାକ ଏବଂ ସିରିଆରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ଏହି ସଂଗଠନକୁ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁରୀ ଅଲ୍-ମାଲିକି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଏବଂ ଆଇଏସଆଇଏସ (ISIS) ର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ, ଏହି ମିଲିସିଆମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ୨୯ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଓ ସାଉଦି ଶକ୍ତି ସଂରଚନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇରାକର ଏକାଧିକ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା PMF ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ତେବେ ଇରାକର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ PMF ସଦସ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ "ଇରାକର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଂଘନ" ବୋଲି କହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସ୍ଥିତି ଏବେ ଇରାକକୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ଟାଣି ନେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ କୁୱେତ ଏବେ ଇରାକ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ମିଲିସିଆମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ ସ୍ଥିତି ?
ହୁତିମାନେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାକ ସରକାର ଏହି ମିଲିସିଆ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏଥିସହିତ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଇରାନର ପ୍ରକ୍ସି (proxy) ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶାନା କରାଯିବା।
ଯଦିଓ ଭାରତ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ନାହିଁ, ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ସାଗର (Black Sea) ମାର୍ଗରୁ ଲୋହିତ ସାଗର (Red Sea) ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଭାରତ ତା’ର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ଇରାକ, ରୁଷ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିଲେ ତେଲ, ବୀମା (insurance) ଏବଂ ମାଲପରିବହନ (freight) ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନାବିକ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି ଭାରତ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସାଗରରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ତତଃ ୧୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି।
ହୁତି ଏବଂ ଇରାକି ମିଲିସିଆର ଏକଠି ହେବା ଏବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରୁଛି । ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରୁଷ ତୈଳ କିଣିଲେ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କର ଧମକ: ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିଲା ଅନିଶ୍ଚିତତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Explainer: ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ କାହିଁକି ଦେଉଛି ଇରାନ ?