OPINION: ଜାଣନ୍ତୁ... କିପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଚଳାଉଛି; ସମୁଦ୍ରତଳେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ କେବୁଲ୍
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଓ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନଜର ଏବେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ପାରସା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 14, 2026 at 2:29 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରୁଥିବା ଉପଗ୍ରହ ଭଳି ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି।
- ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କେବୁଲ୍ର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଶେଷରୁ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବାବେଳେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଲୋହିତ ସାଗର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଇରାନୀୟ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ (IRGC) କହିଛି ଯେ ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ଜଳସୀମା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାସହ କେବୁଲ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ୟେମେନ୍ର ଶିଆ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ହୁଥିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜାହାଜର ଲଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
- AIର ଉତ୍ଥାନ
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ର ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)ର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ Meta ଓ Google ଭଳି ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ। ଏହି ବିଶାଳ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅଧିକ ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରୁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଡାଟା ବିନିମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ନେଟୱର୍କରେ ଡାଟା ପ୍ରେଷଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ।
ତେବେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ତାହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରତଟରେ ଥିବା ସେହି ନୋଡାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠାରୁ ଡାଟାକୁ ଭୂଭାଗ ଭିତରକୁ ପଠାଯାଏ। ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ସୀମିତ। ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ନେଟୱର୍କକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୌଳିକ ଅଂଶ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
- ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଭୂମିକା
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଘ (ITU) ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେବୁଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି (ICPC) ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ୪୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସବମେରିନ୍ କେବୁଲ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା (IABSCR)ର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ୨୦୨୫ରେ ନାଇଜେରିଆର ଆବୁଜା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ର ପୋର୍ଟୋରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି। AIର ଆଗମନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
- ଭାରତର ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ
ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କର ବିସ୍ତାର ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିଛି—ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା କୌଣସି କର୍ପୋରେସନ୍ ଏକାକୀ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୨ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ୧୭ଟି କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ୧୫ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ କ୍ଷମତା, ଯାହାକୁ ‘ଲିଟ୍ କ୍ୟାପାସିଟି’ କୁହାଯାଏ, ୧୩୮.୬୦୬ Tbps ବା ଟେରାବିଟ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଟ୍ରିଲିଅନ୍ ବିଟ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ସହ ସମାନ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷମତା ୨୦୦ Tbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଭାରତର ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
Meta ୨୦୨୬ AI ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ "Project Waterworth" ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଡାଟା ପ୍ରେଷଣକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। Google ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ୧୫ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଏକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହା ଚେନ୍ନାଇ ସହ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଚେନ୍ନାଇ ନିଜେ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କର ଅଂଶ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ବିଶାଳ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ। ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜାଏଣ୍ଟମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଭାରତଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଭାରତର ୯୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସମ୍ଭବତଃ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ଓ ପଠାଉଥିବା ଡାଟା ବିଶ୍ୱର ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ-ମାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଓ ଡାଟା ପ୍ରେଷଣର ଏହି ଯାଦୁ ପଛରେ ରହିଛି ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ର ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହାର ମୂଳରେ ରହିଛି ଫାଇବର୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ। ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ପଲ୍ସ ଆକାରରେ ଡାଟା ପ୍ରେଷଣ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ AIର ସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଏହାସହ ସମୁଦ୍ରତଳରେ ଶହ ଶହ, ଏପରିକି ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ୍ ଗଭୀରରେ ଫାଇବର୍ ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନବସୃଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବୁଲ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ମରାମତି କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମେକାନିଜମ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆର ଏହି ଚମତ୍କାର ପଛରେ ରହିଛି କଠୋର ବିଜ୍ଞାନ। ତଥାପି, ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିସ୍ତାର ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଚାର୍ଡ ମାର୍ଲେସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ୍କୁ “ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଧମନୀ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ: ‘ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଭଳି କୁପ୍ରଥା ରହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ’
(DISCLAIMER: ପାରସା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମିତ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ଡିଏନଏ ଖବରକାଗଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)