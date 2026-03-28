OPINION: ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ କାହାଣୀ ଆଗରେ; ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦକୁ କିପରି ପରିଭାଷିତ କରୁଛି ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ

ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇରାନ ଆଗରେ ଥିବାପରି ମନେ ହେଉଛି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 6:29 PM IST

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନ ଖୋଲିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ସମୟସୀମା ନିକଟତର ହେବା ପରେ, ୱାଶିଂଟନ "ସଫଳ ଆଲୋଚନା" ବୋଲି କହି ଏହି ଅଲଟିମେଟମକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବଢାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ଆମେରିକାର ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଓଲଟା ତୀର ମାରି କହିଲା, ଚାପ ତଳେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ "ଅପମାନଜନକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ" ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ଜଳପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତୈଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ତାହା କେବଳ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ ପଥ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି।


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ରଣନୈତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସାଉଥ କୋରିଆରେ ପ୍ରତିବାଦ (AP)

ଇରାନର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଉପହାସ କର। ନିଜସ୍ୱ ସଫଳତାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଇପସ୍ଥାପିତ କର। ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ "ନିଜ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା" ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

ଏହା ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ରଣନୈତିକ ଫଳାଫଳକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ । ଅନଲାଇନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କେବଳ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ବାସ୍ତବତା ବନାମ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସୁବିଧା

ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ, ଇରାନର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚର ଏବଂ ନୌସେନା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

ତଥାପି ଶାସନ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। କଠୋରପନ୍ଥୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଦୃଢ଼ ​​ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ବିରୋଧ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛି।

ଧ୍ବଂସସ୍ତୁପରେ ଇରାନ (AP)


ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଧୁନିକ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ରଖିବା ହିଁ ବିଜୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅସମାହିତ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ପରାଜୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ । ଯଥେଷ୍ଟ ସାମରିକ କ୍ଷତି ସହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନର ସଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାର କ୍ଷମତା, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ରଣନୈତିକ ସଫଳତା ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ଷତିକୁ ସହ୍ୟ କରି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇରାନ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛି।

ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିରା ଶୋକାକୁଳ ମହିଳା (AP)

କ୍ଷମତା ପରିଣତ ହେଲା ଶକ୍ତିରେ

ଏହା ଭାରତ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟର ଧାରଣା କ୍ୱଚିତ୍ ଭାରତକୁ ସିଧାସଳଖ ପରାସ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ଥିଲା। ବରଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାରୁ ଅଟକାଇବା । ଏହା ବିଜୟର ପରିଣାମକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଫଳାଫଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଆଡ଼କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ।

ଡେଭିଡ୍ ପତ୍ରିକାରାକୋସ୍ 'ୱାର୍ ଇନ୍ 140 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ୍' ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି "ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ । ଏଠି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବା ନୁହେଁ, ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ।

ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଧୁଆଁମୟ କୁଏତ ଇଣ୍ଟର ନାଶନାଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର (AP)

ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ: ଭୂଗୋଳରୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବା ଲାଭ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରହିଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ଜଳମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଖାଇଛି ଯେଉଁ ଜଳ ପଥ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ବିଶ୍ୱ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତୈଳଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇରାନର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷମତା ଅଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଇନଗତ ଶାସନ ପାଇଁ ଇରାନର ଦାବି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ। ଏହା କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଭୂଗୋଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ। ଇରାନ ଆଉ ଚାପ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ବରଂ ନିଜେ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛି ।

ଧ୍ବଂସସ୍ତୁପରେ ଇରାନ (AP)


ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସମାନ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଦୂରରେ

ଆମେରିକା ଚାପ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଏକ ରଣନୀତି ଭାବରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଇରାନ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଦେଖେ । ଏକ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଅସହାୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଯିଏ ତା'ର ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ।

ଏହି ମତଭେଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଇରାନର ଛଅଟି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯାହାକି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କଟକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ଘାଟି ବନ୍ଦ କରିବା, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥି ସହିତ ତା'ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ତା'ର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇଛି ।

ଏପଟେ ଆମେରିକାର ଯୋଜନା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିବା, ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା, ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତ, କଠୋର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାଞ୍ଚ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଉପରେ କଟକଣା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ କରିବା, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଭାବେ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଦାବି ରହିଛି ।

ଏହାର ବିପରୀତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଇରାନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଖୋଜେ। ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜେ। ମୂଳତଃ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଅନୁଭୂତ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଅନ୍ୟଟି ଇଚ୍ଛିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ।

ଆମେରିକାର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପ୍ରତିରୋଧ ଦୁର୍ବଳତାର ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ୱାଶିଂଟନ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଘରୋଇ ସମର୍ଥନ ଅନିଶ୍ଚିତ।

ହର୍ମୁଜ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା କାର୍ଗୋ ସିପ (AP)

ଏହା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଷ୍ଟକର ମନେ କରେ। ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇରାନ ସେହି ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛି।


ଭାରତକୁ କ’ଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ

ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବ୍ୟବଧାନ ଦ୍ୱାରା ସାମରିକ ସଫଳତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଙ୍କଟ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ସୂଚନା ରଣନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଭାରତକୁ କେବଳ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ନୁହେଁ, ଧାରଣା ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ।

କାହାଣୀ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆଗରେ

ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କଥା ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଇରାନ ପ୍ରଥମେ ଗତି କରିଛି। ଏହା କାହାଣୀକୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆମେରିକା ଏବେ ବି ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆକାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧରେ, କ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିଭାଷିତ କରେ ସେ ସର୍ବଦା ଲାଭ ପାଏ ।

ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇରାନ ଆଗରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

(ସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

