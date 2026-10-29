Analysis | ସାଉଦି ଆରବକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଇରାନ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ କିପରି ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?
ଇରାନ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ଆଶା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ‘ଆକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ’ ପୂର୍ବଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହିଁ। 'ETV Bharat' ସମ୍ପାଦକ ବିଲାଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
By Bilal Bhat
Published : October 29, 2026 at 7:14 PM IST
ୟେମେନର ଇରାନ୍ ସମର୍ଥିତ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଉଦି ଆରବର ବିମାନବନ୍ଦର, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ବିମାନଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ଆକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ’ ବା ପ୍ରତିରୋଧର ଅକ୍ଷର ଅଂଶ ଥିବା ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ୟେମେନର ଜାୟଦି ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ନିଜ କ୍ୟାଡର୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସ୍ ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଇରାନ୍ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବେ ହୁତିମାନେ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି।
ସାଉଦି ଆରବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସୁନ୍ନି ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା। ୟେମେନରେ ଜାୟଦିମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ସାଉଦି ଆରବ ସମର୍ଥିତ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ। ପରାଜୟ ପରେ ଜାୟଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଇରାନରେ ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବର ସଫଳତା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ୧୯୭୯ ପରେ ଇରାନରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରୁ ଜାୟଦିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ୟେମେନର ଜାୟଦି ଶିଆମାନେ ଇସଲାମିକ୍ ଇରାନ୍ ସହ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆୟାତୋଲ୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଶାହା ରେଜା ପହଲଭିଙ୍କ ଶାସନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ କେବଳ ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମୁସଲିମ୍ ଜଗତର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ଇରାନ୍ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ବିରୋଧରେ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ୟେମେନ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଆସିଛି। ସେଠାରେ ନିଜର ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ୟମ, ଇରାନ୍ ପାଇଁ ୟେମେନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇରହିଛି।
ଇରାନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମତରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଜତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସାଉଦି ଆରବକୁ ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି।
ସାଉଦି ଆରବର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ମକ୍କାରେ ଅବସ୍ଥିତ କାବା ଥିବା ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ ଅଲ୍-ହରମ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପବିତ୍ର ଉପାସନାସ୍ଥଳ। ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନମାନେ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚଥର ନମାଜ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର କାବା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରନ୍ତି।
ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ମସିହା ବା ମହଦି ଇମାମ୍ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ମକ୍କାର ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ୧୯୭୯ର ଇରାନୀ ବିପ୍ଳବର ସଫଳତା ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ୟେମେନର ଜାୟଦିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖୁମେନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇରାନରେ ଶାହାଙ୍କ ଶାସନର ପତନ ପରେ ନୂଆ ଆଶା ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନେ ସାଉଦି ସମର୍ଥିତ ୟେମେନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଆଧାରକୁ ନିରବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜାୟଦି ଧର୍ମଗୁରୁ ହୁସେନ୍ ବଦ୍ରେଦ୍ଦିନ୍ ଅଲ୍-ହୁତି ଏହି ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ‘ହୁତି’ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ହୁତିମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାଉଦି ସମର୍ଥିତ ସରକାର ବିରୋଧରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା।
- ମକ୍କାର ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ ଅବରୋଧ
୧୯୭୯ର ଇରାନୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଆକାର ନେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇତିହାସର କେତେକ ଭୟାବହ ଘଟଣା ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ କେତେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘଟଣାଟି ୧୯୭୯ ନଭେମ୍ବରରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ମୁସଲମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପ୍ରଥମ ମାସ ମୁହରମ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, ଯାହା ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ।
ସେହି ଦିନ ସଶସ୍ତ୍ର ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ କଫିନ୍ ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ମକ୍କାର ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ ଅଲ୍-ହରମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମସଜିଦ୍ ପରିସରକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଇରାନ୍ର ହାତ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖୁମେନି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ସାଉଦି ସରକାର ବିଳମ୍ବ ନକରି ମକ୍କାର ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ହାତ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ୟେମେନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ସାଉଦିର ଓତୈବା ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ସେହି ସମୟରେ ଘଟୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ୍ ନିଜ ବିପ୍ଳବର ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମହଦି ବା ମସିହା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ ଭିତରେ ‘ମହଦି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସାଉଦି ଆରବରେ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଥିଲା।
ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ସରକାର ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ରାଜପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଉଦି ଆରବରେ ମୁତୟନ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ୟେମେନ ଦେଇ ସାଉଦି ଆରବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ମହଲରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଇରାନ୍ର ହାତ ଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସେତେବେଳର ସାଉଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ହାତ ନାହିଁ’ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା; ୧୯୭୯ରେ ଇରାନୀ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ୟେମେନ ଦେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ମସଜିଦ୍ରେ ମହଦିଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ସାଉଦି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଥିବା ୟେମେନୀୟମାନଙ୍କର ଇରାନ୍ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ।
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମକ୍କା ମସଜିଦ୍ ଅବରୋଧ ଘଟଣା ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥିଲା। ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଜାୟଦିମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ୍ର ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମକ୍କା ମସଜିଦ୍ ଅବରୋଧ ଏବଂ ସାଉଦି ଶାସନ ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ୟେମେନ ଦେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକୁ ଇରାନୀ ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ, ସେହି ବର୍ଷ ଇରାନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହ ମକ୍କାର ଏହି ଆକ୍ରମଣର ସମୟ ମିଶିଯାଇଥିଲା।
- ଇରାନ୍-ୟେମେନ୍-ସାଉଦି ଆରବ: ଏକ ବିଚାରଧାରାତ୍ମକ ଯୁଦ୍ଧ
ଇରାନ୍, ୟେମେନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ; ଏହାର ମୂଳରେ ଏକ ବିଚାରଧାରାତ୍ମକ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ସାଉଦି ଆରବ ୟେମେନର ସୁନ୍ନି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିଆ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇରାନ୍ର ସମର୍ଥନ ପାଉଛନ୍ତି।
ଇରାନ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିଆସିଛି ଯେ, ସାଉଦି ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇରାନ୍ ନିଜକୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ଦେଖେ ଏବଂ ଧର୍ମ ନାମରେ ଲଢ଼ାଯାଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ‘ଆକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ’ ଏହି ବିଚାରଧାରାର ଏକ ପରିଣାମ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହମାସ୍ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା।
ହୁତିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସାଉଦି ସମର୍ଥିତ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ୟେମେନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଲେଖକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୁତିମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ଥିତି ଇରାନ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଭୂମିରେ ସାଉଦି ଆରବ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଇରାନ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ରଣନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ହୁତିମାନେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ନୂଆ ରୂପ ନେଇପାରେ।