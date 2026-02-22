OPINION: ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ବାସ୍ତବତା: ଭାରତୀୟ ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ
Published : February 22, 2026 at 10:54 PM IST
ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱ ସହରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରିପୋର୍ଟ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ସହର ଗୁଡିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 250 ସୁଦ୍ଧା 98.6 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ବର 7ଟି ଦେଶରେ ହି ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହି 7ଟି ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିବ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହରର ଉପାନ୍ତରେ ଗଢିଉଠୁଥିବା ଉପାନ୍ତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର:
ବିଶ୍ୱ ସହରୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 40.3 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 44 ଜନସଂଖ୍ୟା ଟାଉନ ଓ ସହରର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି । ଭାରତରେ ସହରୀକରଣର ସଂଖ୍ୟା 31.2% ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହରୀକରଣର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ । ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ବସତିରେ ଉପୁଜିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ତଥ୍ଯ ଦିଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳର ବିସ୍ତାର । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଗୁଡିକ, ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ସହିତ ଅସମାନତା, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସହଜରେ ସାମ୍ନା କରିବା ସହିତ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ।
ସହରାଞ୍ଚଳ ବଣ୍ଟନର ସାମଗ୍ରିକ ଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ:
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ସହରୀକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଠାରୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ଉପର ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoHUA)କୁ 85,522 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି । ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2025-26ର ବଜେଟ ଅନୁଦାନ 52,204 କୋଟି ଟଙ୍କାର 50 ପ୍ରତିଶତ ପାଖାପାଖି ଅଟେ ।
ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବଣ୍ଟନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା:
ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟରେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ (Tier II and Tier III cities) ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ (City Economic Regions ବା CERs)ର ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ । ଏପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶ କରାଯିବ । ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ସହରବାସୀ ଓ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ବହୁ ଲାଭପ୍ରଦ କରିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଜନତା ଓ ଫାର୍ମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଯୋଗାଣକାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବା ସହିତ ନୂତନ ଜ୍ଞାମକୌଶଳର ବିକାଶ ହେବ । ପରିବହନ, ଗୃହ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ରଣନୀତିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା କରାଯିବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନୂତନ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ୨୦୨୩-୨୪ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (UIDF) ର ପୂର୍ବ ବଜେଟ ଘୋଷଣା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି । ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୟ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଏବଂ ତା’ପରେ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଣ୍ଠି (UCF)। ସହରଗୁଡ଼ିକର ସୃଜନଶୀଳ ପୁନଃବିକାଶ ଏବଂ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ସହିତ UCF କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ୧୦ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସହର, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଅତି କମରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସହରଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପାଇପାରିବେ ।
ସହର ଓ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ:
ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ,ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଏବଂ ମାସ୍ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (MRTS), 30996 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ସହିତ, ମୋଟ MoHUA ଆବଣ୍ଟନର ପ୍ରାୟ 36 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସେ 24ଟି ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରାୟ 1036 କିଲୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ରେଳକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 17ଟି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କେନ୍ଦ୍ରିତ ପରିବହନ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ କମ୍ପାକ୍ଟ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-କ୍ୟାପଚର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପରିବହନ ମୁଖୀ ବିକାଶ ନୀତି (2017)କୁ ପରିପୂରକ କରିଥାଏ । ତଥାପି, ଶେଷ ମାଇଲ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣର ଅଭାବ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବାଧା ଦିଏ । ଅଣ-ମୋଟରାଇଜ୍ଡ ପରିବହନ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2026-27 ରେ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନରେ ପ୍ରାୟ 77 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2025-26 ଅନୁଯାୟୀ, ନଅଟି ମେଗାସିଟିରେ 61 ପ୍ରତିଶତ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବସ୍ ସେବାର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବସ୍ ସେବାରେ ନିରନ୍ତର ଅଭାବ, ବିଶେଷକରି ଟାୟାର II ଏବଂ III ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ଘରୋଇ ପରିବହନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ହ୍ରାସ ପାଏ ।
ସୁଲଭ ଗୃହର ଉପଲବ୍ଧତା ସହରୀକରଣରେ ଅସମାନତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସହରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଗୃହର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ଅଧା ରହିଛି । ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବିଶେଷକରି ନିମ୍ନ-ଆୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନୌପଚାରିକ ଜୀବନଯାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।
ହ୍ରାସ ପାଇଛି ନିବେଶ:
ନାଇଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ - NAREDCO ରିପୋର୍ଟ (2025)ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଠଟି ସହରରେ ସୁଲଭ ଗୃହ (₹50 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ୟୁନିଟ୍) ଯୋଗାଣ 2018 ମସିହାରେ 52.4 ପ୍ରତିଶତରୁ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 17 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା - ସହରାଞ୍ଚଳ (PMAY-U) ଏବଂ ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ 2.0 ସଂସ୍କରଣ ଅଧୀନରେ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନରେ ହ୍ରାସ, 2024-25ରେ 30171 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2026-27 ମସିହାରେ 21,625 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଲଭ ଗୃହ ଯୋଗାଣକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ, ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସୁଧ ସବସିଡି ଯୋଜନା (ISS) ପାଇଁ ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ 2025-26 ରେ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 2026-27 ମସିହାରେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଶିଳ୍ପ ଗୃହ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2025-26 ମସିହାରେ 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ କେବଳ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ଗୃହ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଗୃହ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନିବେଶ:
ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାରେ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନରେ ସାଧାରଣ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରନିଧି (PM SVANIDHI) - ଯଦିଓ ମୋଟ MoHUA ଆବଣ୍ଟନର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ପାଇଁ ହିସାବ କରାଯାଏ - 2026-27 ରେ ବଜେଟ୍ ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପତ୍ତିମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପୁଞ୍ଜି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୀନଦୟାଲ ଜନ ଆଜୀବିକା ଯୋଜନା- ସହର - DJAY(S) କୁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ 536 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା 2025-26 ରେ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନର ପ୍ରାୟ 2.6 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି । ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସହରୀ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏକ ଅଂଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସହର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବ ।
ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ କାମରେ ଲଗାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି ସହର:
ସଂଖ୍ୟା ବାହାରେ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନରେ ହ୍ରାସ ସହିତ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ନୂତନ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଜଡିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ଅଭିନବ ଅର୍ଥିକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ଦିଗରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ । UCF ଏହି ମୁଖ୍ୟ କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଏ । କାରଣ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟାଙ୍କଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସୀମିତ କରିଥାଏ । ଅତି କମରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ PPP ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାର ସର୍ତ୍ତ ସହିତ । ସହରଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ (OSR) ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ସହର ପାଇଁ, OSR ମୋଟ ପୌର ଖର୍ଚ୍ଚର କେବଳ 30-40 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ଛୋଟ ସହର ପାଇଁ ଏହା 20 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ।
ଅମୃତ (AMRUT) ସହର ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
500ଟି ଅମୃତ (AMRUT) ସହର ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ 36ଟି ସହର A- ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ଗ୍ରେଡ୍ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟରେ, 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଏକକ ବଣ୍ଡ ଜାରି ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅମୃତ (AMRUT) ସହର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଏକକାଳୀନ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡ ବଜାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କେବଳ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଥିବା ବଡ଼ ସହର ହିଁ ଅଭିନବ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଅବଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ । ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆକଳନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସମନ୍ବୟର ଅଭାବ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ପ୍ରାୟତଃ କମ ବ୍ୟବହାର ହାର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ (2025) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, SCM ଏବଂ AMRUT କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସହରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚିତ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ସହର ସରକାରଗୁଡ଼ିକର କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କ୍ଷମତା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ବିଖଣ୍ଡିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଏବଂ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ଏହି କ୍ଷମତାର ଅଭାବ, ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେଉଛି । ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ 2023 ରେ 'ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରାଧିକରଣ' (NURPA) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଭାରତରେ ସହରୀକରଣର ବିକଶିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସରକାରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ।
