OPINION: ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ; ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଇରାନ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । କିପରି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
Published : March 7, 2026 at 4:55 PM IST
ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଫସିଯାଉଛି । ଭାରତ କୂଟନୈତିକ (geopolitical) ଅସୁବିଧାରେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ । ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ? ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି (ଯେପରିକି ବାସୁମତି ଚାଉଳ ଏବଂ ଚା), ସାର ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ପ୍ରଥମେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ବାହାରିନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ସମେତ ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ସାଉଦି ଆରବ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ବିଶୋଧନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ । ଏହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର 20% ତୈଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରେ । କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ଇରାକ ଏବଂ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ତେଲ ଏବଂ ସୁଏଜ କେନାଲ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପର୍ସିଆନ ଉପସାଗର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଏବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଘାଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଚୀନର ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟେମେନି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅବରୋଧରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଅବରୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସାର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କତାର ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଏଲଏନଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚର 60% ରୁ 80% ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ରୁଷ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଜବାବରେ ପୁଟିନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ରୁଷ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ "ଉତ୍ତମ ବଜାର" ଖୋଜିବେ । ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଏହି ସବୁ ସାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, କାରଣ ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଶସ୍ତା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଯୁଗକୁ ଫେରିବାକୁ ମାସ ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଲଫର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 45% ସଲଫର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଫସଫେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।
ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ସେମାନଙ୍କର ମାଲ ଅନଲୋଡ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଜାହାଜ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାର ପରିବହନ ପାଇଁ କମ୍ ଜାହାଜ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଏହାର ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣର 40% ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚାଷୀମାନେ, ମିଶରରୁ ବ୍ରାଜିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର (ଯେପରିକି ୟୁରିଆ) ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ୟୁରିଆ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 25% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ହୋଇଛି । ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାର ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଯଦିଓ ଭାରତରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ୟୁରିଆ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ । ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ସାର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି - ପ୍ରଥମତଃ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ । ଯଦି ସାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ବିହନ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କୃଷିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକାଂଶ ଫାର୍ମ ୟୁରିଆ ଏବଂ DAP ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାଟି ଏବଂ ବିହନ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ବଢ଼ିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଫସଲ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।
ଯଦି ଆମେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ । ଆମର ଅଧିକାଂଶ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଟ୍ରକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡିଜେଲ ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିଥାଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ଆହୁରି ସୀମିତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଲ ମହଜୁଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $110-120 ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିହନ ଏବଂ ସାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲର ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଙ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହା ସବୁଠି ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ନିସନ୍ଦେହରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଭାବ "ମଧ୍ୟସ୍ଥି" ଏବଂ ଜୁଆରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ସୁଯୋଗ ନେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଠାରୁ ଚା, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରବୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପ କିମ୍ବା ଇରାନକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ରପ୍ତାନିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି ।
"ପଲିମାର୍କେଟର" ଏବଂ "ଫ୍ୟୁଚର୍ସ କମୋଡିଟି ହେଜ୍ ଫଣ୍ଡ" ଭଳି ଜୁଆରୀମାନେ ନିସନ୍ଦେହରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେବେ । ତେଣୁ ଭାରତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଆମେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସାର ଅଭାବ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆକାଶଛୁଆଁ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ ।
