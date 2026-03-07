OPINION: ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ; ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଇରାନ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ

ETV Bharat / opinion

Smoke rises after an airstrike in Beirut, Lebanon, on Wednesday, March 4, 2026.
Smoke rises after an airstrike in Beirut, Lebanon, on Wednesday, March 4, 2026. (AP)
By Indra Shekhar Singh

Published : March 7, 2026 at 4:55 PM IST

4 Min Read
ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଫସିଯାଉଛି । ଭାରତ କୂଟନୈତିକ (geopolitical) ଅସୁବିଧାରେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ । ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ? ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି (ଯେପରିକି ବାସୁମତି ଚାଉଳ ଏବଂ ଚା), ସାର ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ପ୍ରଥମେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ବାହାରିନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ସମେତ ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ସାଉଦି ଆରବ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ବିଶୋଧନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ । ଏହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର 20% ତୈଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରେ । କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ଇରାକ ଏବଂ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ତେଲ ଏବଂ ସୁଏଜ କେନାଲ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପର୍ସିଆନ ଉପସାଗର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଏବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଘାଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଚୀନର ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟେମେନି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅବରୋଧରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଅବରୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସାର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କତାର ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ୟୁରିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଏଲଏନଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚର 60% ରୁ 80% ପାଇଁ ଦାୟୀ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ରୁଷ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଜବାବରେ ପୁଟିନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ରୁଷ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ "ଉତ୍ତମ ବଜାର" ଖୋଜିବେ । ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଏହି ସବୁ ସାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, କାରଣ ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

People hold placards protesting against U.S.-Israeli attacks on Iran in Parliament Square in central London on February 28, 2026.
People hold placards protesting against U.S.-Israeli attacks on Iran in Parliament Square in central London on February 28, 2026. (Xinhua via IANS)

ଶସ୍ତା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଯୁଗକୁ ଫେରିବାକୁ ମାସ ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଲଫର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 45% ସଲଫର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଫସଫେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।

ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ସେମାନଙ୍କର ମାଲ ଅନଲୋଡ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଜାହାଜ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାର ପରିବହନ ପାଇଁ କମ୍ ଜାହାଜ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଏହାର ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣର 40% ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚାଷୀମାନେ, ମିଶରରୁ ବ୍ରାଜିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର (ଯେପରିକି ୟୁରିଆ) ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ୟୁରିଆ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 25% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ହୋଇଛି । ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାର ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଯଦିଓ ଭାରତରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ୟୁରିଆ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ । ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ସାର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି - ପ୍ରଥମତଃ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ । ଯଦି ସାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ବିହନ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କୃଷିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକାଂଶ ଫାର୍ମ ୟୁରିଆ ଏବଂ DAP ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାଟି ଏବଂ ବିହନ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ବଢ଼ିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଫସଲ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।

ଯଦି ଆମେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ । ଆମର ଅଧିକାଂଶ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଟ୍ରକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡିଜେଲ ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ଆହୁରି ସୀମିତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଲ ମହଜୁଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $110-120 ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିହନ ଏବଂ ସାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲର ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଙ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହା ସବୁଠି ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

Rajya Sabha MP and State Mahila Congress President JB Mather and others protesting against US-Israel military action on Iran at Palayam War Memorial in Thiruvananthapuram district of Kerala on Monday, March 2.
Rajya Sabha MP and State Mahila Congress President JB Mather and others protesting against US-Israel military action on Iran at Palayam War Memorial in Thiruvananthapuram district of Kerala on Monday, March 2. (IANS)

ନିସନ୍ଦେହରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଭାବ "ମଧ୍ୟସ୍ଥି" ଏବଂ ଜୁଆରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ସୁଯୋଗ ନେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଠାରୁ ଚା, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରବୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପ କିମ୍ବା ଇରାନକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ରପ୍ତାନିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି ।

"ପଲିମାର୍କେଟର" ଏବଂ "ଫ୍ୟୁଚର୍ସ କମୋଡିଟି ହେଜ୍ ଫଣ୍ଡ" ଭଳି ଜୁଆରୀମାନେ ନିସନ୍ଦେହରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେବେ । ତେଣୁ ଭାରତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଆମେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସାର ଅଭାବ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆକାଶଛୁଆଁ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ ।

